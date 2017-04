Wayne Rooney tillbaka i såväl elvan som i målprotokollet.

Matchrapport: Burnley - Manchester United 0 - 2

Viktig seger på Turf Moor för Manchester United. Segerdirigent blev Anthony Martial.

Startelvor



Burnley

Heaton

Lowton - Keane - Mee - Ward

Boyd - Hendrick - Barton - Brady

Gray - Barnes



Manchester United

De Gea

Young - Bailly - Blind - Darmian

Herrera - Fellaini

Lingard - Pogba - Rooney

Martial



Manchester United kom till spel med en aningen överraskande elva,



Första halvlek



Matchens första halvlek var en väldigt tempofattig sådan. Tuffa dueller, många avblåsningar och flertaliga frisparkar över hela banan gav oss en ryckig matchbild där få riktigt vassa anfall kom till tals. Men ett par fick vi se, och så även ett par mål för Manchester United.



Det första gjorde Anthony Martial. Efter en av alla dessa frisparkar snodde fransmannen upp bollen utanför vårt straffområde, krånglade sig förbi den första av de två Burnley-försvarare som stannat kvar i försvarsläge och skapade ett tre-mot-ett läge med Pogba till vänster och Herrera till höger om honom själv. Martial gjorde allting rätt, drev bollen framåt, släppte ut den till Herrera vid rätt tillfälle som i sin tur passade fram Martial på ett tillslag. Ensam med Heaton petade Martial in ledningsmålet.



Det andra målet gjorde Wayne Rooney. Tillbaka från skada tog han tillvara på ett läge där Pogba tekniskt öppnade ett läge på egen hand, spelade fram Martial i djupet som petade bollen igenom Heaton. Där var Rooney och fick in bollen i mål, mellan benen på Micheal Keane och säkrade en tvåmålsledning för United att ta med sig till halvtidsvilan.



Andra halvlek



Med undantag för några lösryckta situationer blev andra halvlek en anonym historia. Ett United, med ett viktigt derby väntades runt hörnet, tog inte direkt i för att utöka sin stabila ledning och Burnley bekvämt placerade i ingenmansland hade inget krav på att vända matchen. Istället blev halvlekens ljuspunkter få, Pogba glänste till några gånger nu och då. Men en viktig seger packades ner i säcken.



Tankar



På förhand skrev jag att sättet en seger säkrades på idag inte var viktigt, bara vi vann skulle jag vara nöjd och belåten. Borta mot Burnley med många skador och City på torsdag förväntade jag mig inte något briljant spel från United. Och precis så blev det också. Spelmässigt inget att jubla över, men en kontrollerad seger bärgades på ett fullt godkänt sätt.



Som dagens positiva, vid sidan av en seger, vill jag lyfta fram Anthony Martial. I Zlatans frånvaro, och Rashfords vilodag, fick Martial chansen som nia och gjorde det med bravur. Ett mål, en assist och ett formbesked som kan ge honom en plats i startelvan på torsdag.

HeatonLowton - Keane - Mee - WardBoyd - Hendrick - Barton - BradyGray - BarnesDe GeaYoung - Bailly - Blind - DarmianHerrera - FellainiLingard - Pogba - RooneyMartialManchester United kom till spel med en aningen överraskande elva, Antonio Valencia var inte med i truppen och Marcus Rashford satt på bänken. Istället spelade framför allt Wayne Rooney igen, återvändande från skada, och Anthony Martial började på topp. Taktiska drag eller skador och trötthet? Till skilland från Chelsea -matchen där denna fråga aldrig riktigt fick ett svar var det lättare att läsa av Mourinho denna gång. Detta var för att vila spelare.Matchens första halvlek var en väldigt tempofattig sådan. Tuffa dueller, många avblåsningar och flertaliga frisparkar över hela banan gav oss en ryckig matchbild där få riktigt vassa anfall kom till tals. Men ett par fick vi se, och så även ett par mål för Manchester United.Det första gjorde Anthony Martial. Efter en av alla dessa frisparkar snodde fransmannen upp bollen utanför vårt straffområde, krånglade sig förbi den första av de två Burnley-försvarare som stannat kvar i försvarsläge och skapade ett tre-mot-ett läge med Pogba till vänster och Herrera till höger om honom själv. Martial gjorde allting rätt, drev bollen framåt, släppte ut den till Herrera vid rätt tillfälle som i sin tur passade fram Martial på ett tillslag. Ensam med Heaton petade Martial in ledningsmålet.Det andra målet gjorde Wayne Rooney. Tillbaka från skada tog han tillvara på ett läge där Pogba tekniskt öppnade ett läge på egen hand, spelade fram Martial i djupet som petade bollen igenom Heaton. Där var Rooney och fick in bollen i mål, mellan benen på Micheal Keane och säkrade en tvåmålsledning för United att ta med sig till halvtidsvilan.Med undantag för några lösryckta situationer blev andra halvlek en anonym historia. Ett United, med ett viktigt derby väntades runt hörnet, tog inte direkt i för att utöka sin stabila ledning och Burnley bekvämt placerade i ingenmansland hade inget krav på att vända matchen. Istället blev halvlekens ljuspunkter få, Pogba glänste till några gånger nu och då. Men en viktig seger packades ner i säcken.På förhand skrev jag att sättet en seger säkrades på idag inte var viktigt, bara vi vann skulle jag vara nöjd och belåten. Borta mot Burnley med många skador och City på torsdag förväntade jag mig inte något briljant spel från United. Och precis så blev det också. Spelmässigt inget att jubla över, men en kontrollerad seger bärgades på ett fullt godkänt sätt.Som dagens positiva, vid sidan av en seger, vill jag lyfta fram Anthony Martial. I Zlatans frånvaro, och Rashfords vilodag, fick Martial chansen som nia och gjorde det med bravur. Ett mål, en assist och ett formbesked som kan ge honom en plats i startelvan på torsdag.

0 KOMMENTARER 118 VISNINGAR 0 KOMMENTARER118 VISNINGAR LO HÄGERFELTH

2017-04-23 17:06:48

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-04-23 17:06:48

Manchester U

2017-04-22 16:23:00

Manchester U

2017-04-21 17:50:00

Manchester U

2017-04-21 00:20:00

Manchester U

2017-04-20 23:45:36

Manchester U

2017-04-19 21:08:40

Manchester U

2017-04-17 19:58:49

Manchester U

2017-04-17 15:18:23

Manchester U

2017-04-15 17:42:17

Manchester U

2017-04-13 23:28:48

ANNONS:

Viktig seger på Turf Moor för Manchester United. Segerdirigent blev Anthony Martial.Tung seger mot Chelsea förra helgen, vidare i Europa League i torsdags. Nästa hinder på Manchester Uniteds väg mot Champions League är Burnley.Avancemanget satt hårt åt, men till slut sköt Marcus Rashford United vidare i Europa League. I dag lottades semifinalerna, och United ställs mot spanska Celta Vigo.United tog sig med nöd och näppe vidare till semifinal efter Rashfords mål i förlängningen.Trots en kavalkad av chanser under matchens andra halvlek lyckades inte Manchester United sätta spiken i kistan, och eftersom att lagen gjort varsitt mål under matchens första halvlek gick matchen till förlängning. Sent omsider, i matchens 107e minut, satte Rashford dit det avgörande målet, och United är därmed framme i semifinal.Fyra dagar efter den viktiga vinsten mot Chelsea kliver United in på Old Trafford för ytterligare en, för säsongen, avgörande match. Vinsten i söndags förändrade mycket, för såväl Mourinho, hans spelare och oss supportrar, men den förändrade inte det faktum att den rakaste vägen till Champions League fortfarande går via Europa League.Manchester United stod för en solid insats och bärgade tre blytunga poäng mot ligaettan Chelsea.Det skulle visa sig bli en taktiskt batalj när Manchester United för första gången under säsongen slog Chelsea och ett topp 6 lag i Premier Leauge. Det kräves flera genidrag från Mourinho för att få matchen dit han ville och tillslut lägga in dödsstötarna.Tredje matchen för säsongen mot Chelsea och lite mer än tre poäng står på spel för Manchester United på Old Trafford. På söndag avgörs det de röda djävlarna kan överkomma de blåa lejonen från syd!Som väntat ställde Manchester United upp med en stark elva mot Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Dessvärre blev det inget starkt resultat mot belgarna, matchen slutade 1-1.