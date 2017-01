Matchrapport: Hull - Manchester United (2-1)

United förlorade med den rätta marginalen mot Hull under torsdagskvällen och säkrade en plats i ligacupfinalen den 26 februari.

United gjorde det som krävdes (och inte ett dugg därtill) när man lyckades att enbart förlora med 1 måls marginal (2-1) borta mot Hull under torsdagskvällen. Eftersom man vann det första mötet med 2-0 så avancerade man till final i ligacupen där Southampton väntar den 26 februari på Wembley.United gjorde en riktigt dålig insats framförallt i den första halvleken och Hull ledde välförtjänt i paus. United ryckte upp sig efter paus och kunde ganska välförtjänt kvittera via planens kanske svagaste spelare i första halvlek Paul Pogba med ungefär en halvtimme kvar att spela. Känslan var att luften gick ur hemmalaget i det ögonblicket och känslan var att United låg närmare ett segermål. Men det var Hull som lyckades avgöra matchen med ungefär 5 minuter kvar att spela via Niasse, men mer spännande än så blev det aldrig.United mönstrade en ganska så stark startelva, dock med några noterbara bortfall.De Gea, Rojo, Jones, Smalling, Darmian, Carrick, Herrera, Pogba, Lingard, Rashford och Ibrahimovic startade för laget.De första tiominuterna av matchen gick inte till historien som några av de mer spännande denna säsong. Bollen var antingen i luften eller på mittfältet kändes det som, och United hade inte ett enda anfall. Hull var istället laget som tog tag i taktpinnen (vilket de ju var tvingad till) genom ett fint passningsspel stundtals. Första avslutet kom i minut 11 när De Gea testades av en frispark från 25 meter men fick bollen rakt på sig. Frisparken förgicks av att Jones stoppade Niasse, och belönades med en varning.Uniteds första avslut kom efter 16 minuter när Rojo (för dagen ytterback) testade lyckan från långt håll, skottet resulterade i en hörna som blev resultatlös.United kändes ganska så uddlösa framåt och känslan var att någon av Mata eller Mkhitaryan hade behövts på plan för att göra United lite kreativare/skickligare med bollen i närheten av straffområdet, Lingard och Rashford är lite för mycket ”peta och spring”, vilket man kanske bara behöver ha en på planen åt gången. Samtidigt kan man förstå att man vill ha snabba, löpvilliga spelare på planen när man går in i en match med en 2-0 ledning.Mitt i publikens fina hyllning till Ryan Mason i minut 25 så fick Dawson ett läge som enbart stoppades tack vare en glidtackling i straffområdet av Smalling. Bollen gick till Niasse istället som återigen sköt hårt, men mitt på De Gea.Hull fick en chans in i dubbelmötet i minut 34 då domare Moss pekade på straffpunkten efter en hörna. Straffen döms för en tröjdragning på Rojo mot Maguire, straffen såg billig ut, men samtidigt ska man inte dra i tröjan, trots att alla vet att det sker ostraffat 9 gånger av 10. Rojo har ju haft en hel del tur förut med att domarna glömt det röda kortet i omklädningsrummet denna säsong, så det kanske var lite rättvist trots allt.Huddlestone slår en extremt hårt straff nere i hörnet 1-0.Ett ”bra för matchen mål” månntro? Kanske det svarade Zlatan som helt själv ordnade Uniteds bästa chans i matchen när han tvingade Marshall till en parad nere i stolpen efter en smart dribbling när Zlatan befann sig i ett ”1 mot 4” läge.Känslan var dock att Hull fortsatt var det bättre laget och effekten av deras nye tränare Silva kändes påtaglig, flera gånger spelade man sig lugnt och behärskat ur Uniteds presspel och Huddlestone dikterade spelet på ett sätt som fick en att enbart se skillnad mellan honom och Pirlo via frisyren. Huddlestone var klart bättre än 89 miljoners pund spelare Paul Pogba som återigen verkade försöka vara så osynlig som möjligt i matchen, med stor framgång ska sägas. Att han inte byts ut, bänkas eller flyttas på känns en aning märkligt, då Martial tydligen spelar för dåligt för att ens vara med i truppen. Samma regler verkar inte gälla för alla i Mourinhos United.Hull ledde rättvist i halvtid och United var direkt urusla, Pogba var förstås den största besvikelsen, men Darmians fullständiga menlöshet på en fotbollsplan är som vanligt också anmärkningsvärd. United gick tydligt inte in i matchen med inställningen att vinna den, och med underläge i paus så kändes dubbelmötet vidöppet.United kändes direkt en aning hetare efter paus, eller de första minuterna signalerade i alla fall det, Pogba visade lite vilja genom att försöka filma till sig en straff direkt (mer än han försökte med i den första halvleken i alla fall). Men laget uppträdde som ett lag som fått en utskällning i paus. Laget producerade hörnor på löpande band och satte för första gången press på hemmalaget. Smalling blev knuffad i straffområdet i minut 53 och hela United ropade förgäves på en straffspark som aldrig gavs.United fortsatte att spela bättre i den andra halvleken men trycket som var mellan minut 50 och 55 mattades av efter ungefär timman spelad. Silva i hemmalaget gjorde byte efter byte men Mourinho behöll laget intakt.I minut 65 så punkterade United troligen mötet när Pogba kvitterade. Fransmannen nådde först på en andra boll i straffområdet efter att Rashford brutit fram på högerkanten och placerade påpassligt in bollen med en tåpaj från nära håll. Bra av Pogba som (vilket kanske framgått) fram tills detta varit mer eller mindre urusel.Hull gav nog upp en aning efter målet mental (det var i alla fall känslan) och United rullade på efter målet. Efter den 121 hörnan i andra halvlek så prickade Rojo ribban med en nick, och det kändes som att om något lag skulle göra ytterligare ett mål så var det United.Hull hade sedan själva en nick i ribban efter en hörna i minut 78. Minuten efter det så ersatte Rooney en misslyckad Lingard. Att Rashford är en bättre och mer spännande spelare än Lingard visste vi redan, men den andra halvleken idag är en bra illustration varför det är fallet.Hull tog ledningen igen i minut 84 genom Niasse som frispelades av Meyler från nära håll och kunde slå in bollen i öppet mål på halvvolley. Snyggt inspel av Meyler, men eventuellt borde United kunnat ställa honom offside i det läget. United missade en egen möjlighet att göra ett liknande mål minuten tidigare när Pogbas inspel inte hittade fram till Zlatan på den bortrestolpen.Tre minuters stopptid aviserades av domaren och en minut in på den gjorde Fellaini entré när han ersatte Rashford. Men inte ens det kunde rädda Hull som förvisso vann matchen med 2-1, men förlorade dubbelmötet med 2-3, United till Wembley således.United gjorde en svag första halvlek och en godkänd andra, man gjorde precis så lite som krävdes för att ta sig till ligacupfinalen mot Southampton med andra ord. Laget förlorade dessutom för första gången sedan i november, vilket inte direkt kändes oväntat då man kvitterat sent i två matcher på sistone. Formen är tydligt på nedgående och det blir intressant att se om den trenden fortsätter till helgen då man redan på söndag möter Wigan på hemmaplan i FA-cupen.Tycker inte det finns speciellt mycket mer att säga om dagens match, United gjorde vad som krävdes utan att imponera ett dugg. Det kommer man knappast att minnas när det väl vankas cupfinal om någon månad på ett fullsatt Wembley. Då gäller det dock att leverera spelmässigt.