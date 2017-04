Matchrapport: Manchester United - Everton 1 - 1

Fantasilösa, ofarliga och rent ut sagt dåliga. Zlatan Ibrahimovic räddade en poäng från straffpunkten i matchens sista minut, men mentalt var 1 - 1 hemma mot Everton en förlust.

Manchester United

Everton

De GeaYoung - Bailly - Rojo - BlindHerrera - Carrick - FellainiLingard - Ibrahimovic - RashfordRoblesHolgate - Jagielka - Williams - BainesGueye - Davies - BarryBarkley - MirallasLukakuUnited tar planenligt snabbt kontrollen över bollinnehavet och taktpinnen i matchen. Dock vevas den pinnen alldeles för långsamt, passningsspelet och rörligheten är lättläst och ofarlig för Everton-försvaret som förutom ett par "nästan-chanser" för hemmalaget inte har några som helst problem. Istället är det Everton som trots det bollmässiga underläget tar sig till de farligare lägena och gör också 1 - 0 på en hörna. Phil Jagielka hette målskytten som petade in bollen mellan David De Gea s ben efter att mittbackskompanjonen Ashley Williams nickat upp bollen i luften.Efter målet har United fortsatta problem framåt. Med undantag för Blinds frispark med efterföljande ribbträff av Ander Herrera skapar United endast några halvchanser, vilket beror på det orörliga och fantasilösa anfallsspel som hemmalaget står för. En situation i slutet av den första halvleken var symptomatisk för hur svagt anfallsspel United spelade. Ashley Young hade bollen en bit in på Evertons planhalva, på den högra sidan, och letade efter någon att kombinera med. Ander Herrera var där för några korta väggpass - resten av de offensiva spelarna stod i en vågrät linje vid straffområdeskanten och väntade på en långboll in i boxen. Att anfallet rann ut i sanden behöver knappast sägas.Halvleken inleds med att Paul Pogba byts in, ut gick Daley Blind . Det betyder i sin tur en hel del omstrukturering i positineringen, där Ashley Young byter ytterbackskant till den vänstra sidan, medan Ander Herrera kliver ner som någon form av central högerytterback. Men till skillnad från uppställningsförändringarna är det inte mycket i spelet som förändras.Inledningsvis kommer United till några lägen, Pogba nickar bland annat i ribban. Men i stort skapar United få högkvalitativa anfall. Medan Uniteds fortsatt vassaste vapen är att lyfta in bollar i boxen kan Everton bekvämt sätta försvarslinjen lägre än i den första halvleken och vänta in de svaga inläggen. Det närmaste United kommer att bryta linjerna är Zlatans korrekt avvinkade mål för offside.Med det såg det ut att bli en förlust för United, klockan tickade mot den fjärde och sista tilläggsminuten när det äntligen hända någonting för United. Inbytte Luke Shaw skickar in bollen i boxen, bollen hoppar via Zlatan och Fellaini tillbaka ut mot Shaw som drar iväg ett skott mot mål. Williams slänger sig för att blockera, handen kommer i vägen och United får en straff i grevens tid - en straff som Zlatan förvaltar och räddar 1 - 1 för Manchester United.Den ena poängen räddad till trots - detta var ingen godkänd insats från Manchester United. Det är provocerande hur okreativt och fantasilöst anfallsspel vi presterar, gång på gång, och resultaten ger oss facit som inte går att blunda för. Detta var säsongens tolfte kryss, flest av alla lag i hela ligan och jag kan inte säga att vi förtjänar bättre.José Mourinho bör också få kritik. Att han inte lyckats sätta ett bättre anfallsspel är oroväckande, långbollar in mot Zlatan och Fellaini är ingen lösning på klubbens problem varken kortsiktigt eller långsiktigt. Dels är det inget som är speciellt roligt att se på, men framför allt är det inget spelsätt som i längden kommer vara vägvinnande och föra oss närmare den topposition i hierarkin vi strävar efter att återvända till.Med detta resultat slösades ytterligare en chans att knappa in på toppen bort. Vinner Liverpool mot Bournemouth imorgon har vi inte längre fördelen av att ha färre matcher spelade, vinner Manchester C ity mot Chelsea ökar även de avståndet ner till oss. Därtill kan Arsenal genom att vinna hemma mot West Ham gå om oss i tabellen. Just nu är det därför oerhört svårt att se oss knipa en plats i Champions League genom ligaspelet, för varje omgång som går känns istället en Europa League -titel som vårt sista hopp att rädda hela säsongen.