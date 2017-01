2017-01-15 17:00

Manchester U - Liverpool



Matchrapport: Manchester United - Liverpool





Man United

De Gea, A Valencia, Jones, Rojo, Darmian, Herrera, Carrick, Pogba, Mkhitaryan, Martial,



Liverpool

Mignolet, Alexander-Arnold, Lovren, Klavan, Milner, Henderson, Can, Wijnaldum, Lallana, Firmino, Origi.



De Gea, A Valencia, Jones, Rojo, Darmian, Herrera, Carrick, Pogba, Mkhitaryan, Martial, Ibrahimovic Mignolet, Alexander-Arnold, Lovren, Klavan, Milner, Henderson, Can, Wijnaldum, Lallana, Firmino, Origi.Texten uppdateras när matchen är klar.

2017-01-15 16:38:14

Nio raka segrar, femton matcher utan förlust. Manchester United har nått en ny höjd, och måhända är laget på väg att nå en nivå som inte har skådats sedan Sir Alex dagar. När laget imorgon tar sig an Liverpool, i en för säsongen potentiellt avgörande match, måste laget visa att man har lärt sig att vinna igen.Premier Leagues största match. Giganternas kamp. Ja, det är dags för Manchester United mot Liverpool på Old Trafford!Jose Mourinho höll under fredagen presskonferens inför mötet med Liverpool. Där bjöds det på allt ifrån telefonsamtal till uppdateringar kring Ibrahimovic.Manchester United har tågat fram och tagit seger efter seger, men från podden har det varit tyst. Naturligtvis finns det inget samband mellan framgången och radiotystnaden, och därmed kliver vi fram och levererar ett nytt avsnitt inför söndagens ofantligt viktiga möte med Liverpool.Igår blev det klart att Morgan Schneiderlin går permanent till Everton, men varför blev det aldrig den succé i United som vi hoppades på?Det har ryktats länge, och på slutet har det bara varit en tidsfråga om när. Idag offentliggjordes så affären; Morgan Schneiderlin lämnar Manchester United för Everton.Marouane Fellaini har under torsdagen förlängt sitt kontrakt med ytterligare ett år.Mourinho hintar om januarifönstretNytt år och ny veckopanel. Vi gör en omstart av den omtyckta fredagspanelen, men den här gången låser vi oss inte vid en speciell veckodag utan kör vid lämpliga tillfällen. Veckan till ära får vi även besök av D-One från forumet som tillsammans med Pontus och Björn B ger sina åsikter på ett antal frågeställningar jag ställt.