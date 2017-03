Matchrapport: Manchester United - Middlesbrough (1-3)

United avancerade i tabellen när Middlesbrough besegrades under söndagen.

BJÖRN BENZLER

2017-03-19 15:13:09

United besegrade Middlesbrough på Riverside under söndagen med 1-3 efter mål av Fellaini, Lingard och Valencia. United kontrollerade matchen fram till 2-0 målet med en halvtimme kvar men efter det bjöd man inte Middlesbrough i matchen igen som reducerade. Valencia stängde dock matchen på tilläggstid efter en målvaktstavla av Victor Valdes. United mönstrade en elva som tagit styrk av både skador och avstängningar.De Gea, Valencia, Smalling, Jones, Bailly, Young, Fellaini, Carrick, Mata, Lingard och Rashford.Hemmalaget kom till spel med följande elva spelare.Valdes, Barragan, Bernardo, Gibson, Fabio, Clayton, Leadbitter, De Roon, Ramirez, Negredo, och Downing.Middlesbrough inledde piggast och lyfte in ett par bollar i Uniteds straffområde i inledningen. Utan att det blev speciellt farligt. Känslan var att Middlesbrough hade lite av den där ”nya tränare” energin i början av matchen. Men man visade också att man inteMen det var United som fick den första chansen efter att Rashford sprungit igenom på en fin djupledsboll. Den unge engelsmannens avslut var dock lite för löst och Valdes kunde parera skottet nere till vänster. Bra av Rashford att ta sig fram till läget, men ett bättre avslut hade varit ännu bättre.Middlesbrough ägde knappt 70 procent av bollen den första kvarten och anföll främst via sin högerkant med Fabio och Ramirez, nämnde Ramirez visade direkt att han var spelaren att se upp med när han testade De Gea efter 13 minuter och tvingade spanjoren till en fin räddning.United tittade fram igen i minut 18 när man ordnade fram en hörna efter ett fint kombinationsspel mellan Lingard och Rashford. Fellaini vann duellen på hörnan men nickade långt över.United kom i nästa våg i minut 22 med ett mönsteranfall där Young hittade Mata i djupled in i straffområdet som på ett tillslag spelade in bollen ”mellan målvakt och backlinje” där Rashford kom flygande och stötte till bollen. Vad som såg ut som ett givet mål uteblev dock då Valdes räddade med en lysande reflexräddning. En vacker räddning som blev ännu bättre av att han också parerade returen då Valencia varit först på returen och skjutit mot den första stolpen från en snävvinkel. Ytterligare en fin chans för United som eventuellt borde lett matchen vid det här laget.United tar ledningen med en halvtimme spelade efter att Young med ett mästerligt inlägg hittat Fellaini i den bortre delen av straffområdet. Belgaren gjorde sedan inget misstag och styrde in bollen. Vackert av båda spelarna men framförallt bra av Young, dock ska man tillägga att det är riktigt bra av Fellaini att fylla på upp i anfallet som han gör. Skönt för United som nu inte behövde jaga ett mål, utan kunde ställa om och spela på kontringar.Ledningen kändes rättvis för United som var laget som skapade chanserna. Även om hemmalaget ägde en del boll så kändes United betydligt vassare runt straffområdet. Speciellt via Mata och Rashford.Rashford hade verkligen ett övertag på försvaret var känslan då han flöt förbi nästan varenda gång han hamnade i en 1-mot-1 eller en löpduell. Men lite fler marginaler på sin sida kunde han gjort både assist och mål i den första halvleken.United ledde rättvist i paus. Bäst i United var Rashford, Rashford, Rashford och Fellaini.Den andra akten inleddes med att Fabio visade gamla dina takter med att komma in sjukt sent på Valencia med dobbarna före. Den har man sett förut från brassen, som dock inte blev straffad lämpligt denna gång.Annars var sig matchbilden lik, United var det vassare laget så fort man kom fram. Men man kom inte fram så där vansinnigt ofta. Middlesbroughs offensiva förmåga, eller snarare en brist på sådan blev prekärt att titta på ju längre matchen led, bortsett från Ramirez skott efter 12 minuter skapade man nästan ingenting, och det kändes som att det inte fanns en enda spelare som hotade med löpningar på offensiv planhalva. Hade man inte sett en enda match i Premier League denna säsong och såg denna och sedan fick höra att Middlesbrough gjort minst antal mål hade den logiska följdfrågan varit ”Så de har gjort mål i alla fall?”.Lingard punkterade tillställningen med sitt första mål i ligan för säsongen efter 63 minuter när han fick vandra, och vandra och vandra med bollen på offensiv planhalva innan han bestämde sig för att han var nära mål nog och skickade iväg ett behärskatvristskott från 16-17 meter rakt upp i krysset. Mycket vackert mål av engelsmannen.2-0 ledning på bortaplan? 22 minuter kvar att spela, det logiska draget? Ersätta Mata med Rojo enligt Mourinho, och för andra matchen i rad lyckades han alltså ha fyra mittback på planen samtidigt. Hade det funnits fem i truppen, hade han säkert hittat en anledning att slänga in honom också. Godkänd insats av Mata annars som var involverad i en del farligheter som vanligt, med sin fina fotbollshjärna som främsta tillgång.Middlesbrough reducerade med kvarten kvar via Gestede efter en perfekt framspelning från Smalling efter en tilltrasslad situation i straffområdet där han fick avsluta från någon meters avstånd. Målet kom ganska rättvist efter det att Middlesbrough tryckt på bättre än tidigare under matchen. Frågor måste ställas kring Mourinhos byte då United utan Mata helt tappade förmågan att hålla och kontrollera bollen högre upp, samt vad ska man med fyra mittbackar till?Lingard ersattes av Martial med 10 minuter kvar ungefär. Fin insats av Lingard som förutom sitt mål var inblandad i en hel del. Känns som detta borde varit en av hans bättre matcher denna säsong.Med några minuter kvar så tråcklade sig Negredo fram i straffområdet och kom så när till ett avslut, men United kom undan den gången. Rojo utmärkte sig genom att fejk-bråka bort en hel minut av stopptiden men när4 Middlesbrough fick en hörna kändes det trots allt småfarligt.Valencia avgjorde matchen efter en Rembrandt av Valdes som halkar till när han ska rensa upp bollen, vilket gör att Valencia som gick i press kunde plocka upp bollen och vandra in den i målet. Känslan var att en kvittering hängde i luften snarare så riktigt viktigt av Valencia. Som dessutom gjorde sitt första ligamål på tre säsonger.United gör en efter omständigheterna riktigt bra bortamatch fram till ögonblicket Lingard gör 2-0, efter det släpper man utan större anledning in Middlesbrough i matchen igen. Och den skulden bör främst läggas på Mourinho tycker jag. Att bara falla ned och försvara och låta dem mata in inlägg var att bjuda in dem igen. Med hjälp av dubbelagent Victor Valdes så löste det sig ändå tillslut och United lämnar efter 19 obesegrade veckor sjätteplatsen och når femteplatsen. Och denna helg tar man som sämst in poäng på Arsenal och en av Liverpool och City, men även med lite tur Tottenham också.Middlesbrough var kanske det sämsta laget jag sett denna säsong på sin egen hemmaplan i Premier League än så länge fram till dess att United bjöd in dem i matchen igen. Svårt att se ett utfall där Middlesbrough inte åker ur Premier League i maj.I United så märkte Rashford, Lingard och Fellaini ut sig. Matchen vanns av spelare som kanske inte annars levererat mål eller assists denna säsong. Alla tre målskyttar gjorde sina första mål för säsongen och Young gjorde nog även han sin bästa insats. En truppseger helt enkelt, och en otroligt viktig sådan. Nu ligger United i slagläge efter landslagsuppehållet. Vilket känns väldigt spännande.José Mourinho gjorde hela sju ändringar i startelvan jämfört med matchen mot Rostov i torsdags. Anledningen till det var givetvis på grund av avstängningar och skador. Man klättrade förbi Arsenal i tabellen genom dagens 3-1-vinst mot Middlesbrough.United avancerade i tabellen när Middlesbrough besegrades under söndagen.Ett skadedrabbat United reser till Riverside i jakt på poäng i Champions League jakten.Manchester United fick en bra lottning i EL-kvartsfinalen. Man möter Anderlecht.Ingen match att skriva hem om. Men United är vidare och det är det som räknas.United gick för att avgöra i den första halvleken på Old Trafford, men man fick inte hål på gästerna. Istället blev det onödigt spännande i den andra akten, och hade det inte varit för att Mata gett lagen ledningen i den 70e minuten hade det kunnat bli riktigt svettigt. Apropå svettigt; Romeros vassa räddning i matchens sista sekund hindrade matchen från att gå till förlängning.Manchester United fick med sig ett värdefullt bortamål från den ryska åkern förra torsdagen, och ett bortasvagt Rostov är därmed stora underdogs inför returen på Old Traffords gröna matta.Manchester United går i bräschen för fotbollsklubbar i Storbritannien när man nu startar ett samarbete med HBTQ-välgörenhetsorganisationen Stonewall. Genom samarbetet blir Manchester United också en officiell medlem av TeamPride.Manchester United lyckades inte överkomma den monumentala uppgiften att besegra Chelsea på bortaplan i FA-cupens sjätte omgång. Det var Kante som visade vägen för hemmalaget med matchens enda mål, samtidigt som matchen präglades av ett tveksamt domslut.United förlorade på Stamford Bridge efter en tidig utvisning på Herrera. Chelsea vann med 1–0.