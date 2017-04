2017-04-30 13:00

Manchester U - Swansea

1-1



Valencia hoppade in när Shaw linkade ut.

Matchrapport: Manchester United - Swansea 1 - 1

Valborgsfotboll på Old Trafford blev en summering av hela Uniteds säsong. Med ytterligare två skador lämnade Manchester United matchen med ännu ett kryss i bagaget.

Startelvor



Manchester United



De Gea

Young - Bailly - Blind - Shaw

Carrick - Herrera

Lingard - Rooney - Martial

Rashford



Swansea:



Fabianski

Naughton - Fernández - Mawson - Kingsley

Britton - Sung Yeung

Ayew - Sigurðsson - Carroll

Llorente



Första halvlek



"Inte igen". Ungefär så - fast med en del hårdare ord - tänkte jag när den första halvleken inleddes med att



I övrigt var halvleken en jämn match. Swansea hade några riktigt bra lägen att göra mål, framför allt Llorente och Ayew med några farliga skott. För United var det Lingard och Martial som kom till vassaste chanser. Spelmässigt var det även jämnt, där Swansea inledde starkt medan United snart tog över kontrollen.



Ett oavgjort resultat efter 45 minuter skulle således varit rättvist, men så blev det inte. På tilläggstid får en löpvillig Rashford tillslut en bra genomskärare, petar bollen förbi en utgående Fabianski, faller och får straff. Huruvida det var rätt domslut diskuterades snabbt, filmning då Fabianski drog in händerna men ändå delvis träffade. Oavsett vad - Kapten Wayne Rooney placerade säkert in 1 - 0 och United avslutade därmed halvleken i ledning.



Andra halvlek



Precis som i den första halvleken inleddes halvleken med en skada. Denna gång var det med ännu hårdare ord jag såg Bailly linka ut, skadad och ersätt av Darmian. Jag - och säkerligen även Mourinho - undrar ifall detta verkligen är sant?



Nåväl, resten av halvleken då. Spelmässigt sjönk kvalitén som så ofta i fotboll i den andra halvleken. United såg ut att försöka spela av matchen, vilket straffade sig när Swansea fick en frispark strax utanför straffområdet. Därifrån slog Sigurðsson in bollen i mål och fastställde det blivande slutresultatet på Old Trafford.



Matchen



Dessa förbannade kryss. Dessa förbannade, förbannade kryss. Visst skulle detta resultat i någon mån kunna vara okej, med tanke på skadeläget, det tighta spelschemat osv. Men när det är så här det sett ut hela säsongen - även när skadeläget och spelschemat varit mer gynnsamt - blir man frustrerad, besviken och lämnar matchen med en känsla av hopplöshet. 14 kryss - plus ytterligare två skador - säger allt om denna säsong.



I nästa De GeaYoung - Bailly - Blind - ShawCarrick - HerreraLingard - Rooney - MartialRashfordFabianskiNaughton - Fernández - Mawson - KingsleyBritton - Sung YeungAyew - Sigurðsson - CarrollLlorente"Inte igen". Ungefär så - fast med en del hårdare ord - tänkte jag när den första halvleken inleddes med att Luke Shaw linkade ut. Med alla skador var det det sista Manchester United behövde och Mourinhos tankar lär ha gått i samma banor. Istället blev Valencia tvungen att avbryta sin vilodag och hoppa in.I övrigt var halvleken en jämn match. Swansea hade några riktigt bra lägen att göra mål, framför allt Llorente och Ayew med några farliga skott. För United var det Lingard och Martial som kom till vassaste chanser. Spelmässigt var det även jämnt, där Swansea inledde starkt medan United snart tog över kontrollen.Ett oavgjort resultat efter 45 minuter skulle således varit rättvist, men så blev det inte. På tilläggstid får en löpvillig Rashford tillslut en bra genomskärare, petar bollen förbi en utgående Fabianski, faller och får straff. Huruvida det var rätt domslut diskuterades snabbt, filmning då Fabianski drog in händerna men ändå delvis träffade. Oavsett vad - Kapten Wayne Rooney placerade säkert in 1 - 0 och United avslutade därmed halvleken i ledning.Precis som i den första halvleken inleddes halvleken med en skada. Denna gång var det med ännu hårdare ord jag såg Bailly linka ut, skadad och ersätt av Darmian. Jag - och säkerligen även Mourinho - undrar ifall detta verkligen är sant?Nåväl, resten av halvleken då. Spelmässigt sjönk kvalitén som så ofta i fotboll i den andra halvleken. United såg ut att försöka spela av matchen, vilket straffade sig när Swansea fick en frispark strax utanför straffområdet. Därifrån slog Sigurðsson in bollen i mål och fastställde det blivande slutresultatet på Old Trafford.Dessa förbannade kryss. Dessa förbannade, förbannade kryss. Visst skulle detta resultat i någon mån kunna vara okej, med tanke på skadeläget, det tighta spelschemat osv. Men när det är så här det sett ut hela säsongen - även när skadeläget och spelschemat varit mer gynnsamt - blir man frustrerad, besviken och lämnar matchen med en känsla av hopplöshet. 14 kryss - plus ytterligare två skador - säger allt om denna säsong.I nästa Premier League -match väntar Arsenal borta och sedan är det dags för Tottenham - även de borta. Att vi med alla dessa skador, detta oinspirerade anfallsspel och trötta ben efter Europa League ska klara av att ta en topp fyra plats på egen hand är för mig otänkbart. Som det känns nu står vårt hopp till att de andra, framför allt Liverpool , även de slarvar bort poäng. Dock ser deras spelschema betydligt bättre ut än vårt.

Manchester U-Swansea David De Gea

Ashley Young

Eric Bailly

Daley Blind

Luke Shaw

Michael Carrick

Ander Herrera

Jesse Lingard

Wayne Rooney

Anthony Martial

Marcus Rashford



Avbytare

Matteo Darmian

Juan Mata

Scott McTominay

Henrikh Mkhitaryan

Sergio Romero

Axel Tuanzebe

Antonio Valencia

Lukasz Fabianski

Kyle Naughton

Federico Fernandez

Alfie Mawson

Stephen Kingsley

Ki Sung Yueng

Leon Britton

Tom Carroll

Jordan Ayew

Fernando Llorente

Gylfi Sigurdsson



Avbytare

Jordi Amat

Borja Baston

Jack Cork

Leroy Fer

Jefferson Montero

Kristoffer Nordfeldt

Martin Olsson



0 KOMMENTARER 299 VISNINGAR 0 KOMMENTARER299 VISNINGAR LO HÄGERFELTH

2017-04-30 15:17:59

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-04-30 15:17:59

Manchester U

2017-04-29 18:25:32

Manchester U

2017-04-27 23:20:27

Manchester U

2017-04-27 23:15:31

Manchester U

2017-04-26 23:46:55

Manchester U

2017-04-24 15:37:50

Manchester U

2017-04-23 17:52:48

Manchester U

2017-04-23 17:06:48

Manchester U

2017-04-22 16:23:00

Manchester U

2017-04-21 17:50:00

ANNONS:

Valborgsfotboll på Old Trafford blev en summering av hela Uniteds säsong. Med ytterligare två skador lämnade Manchester United matchen med ännu ett kryss i bagaget.Efter 0 - 0 på Etihad Stadium är det Swansea hemma som står på tur. Lätt match mot bottenlaget eller ytterligare ett kryss på Old Trafford?Ett defensivt United undgick att förlora mot City. Bäst i United var De Gea och Bailly.En fin defensiv insats. Ett omställningsspel som lämnade en hel del övrigt att önska. Men en ny poäng gör att racet om Champions League-platser fortfarande lever.Kampen om topp fyra lever i allra högsta grad. Nu ska ett derby peka ut riktningen för hur säsongen kommer sluta. Det är ett stort slag som väntar i Manchester.Det var i slutet på tilläggstiden mot Anderlecht, hemma på Old Trafford, som olyckan var framme. Zlatan Ibrahimovic landade fel med sitt högra ben efter en luftduell och hans knä böjde sig bakåt i en onaturlig vinkel. Det var smärtsamma bilder som kablades ut, och Zlatan grimaserade illa när han gick av planen. Det bekräftades senare att det handlar om en allvarlig korsbandsskada.Manchester United tog en stabil 2-0-seger mot hemmastarka Burnley och är nu bara en poäng bakom fjärdeplacerade Manchester City.Viktig seger på Turf Moor för Manchester United. Segerdirigent blev Anthony Martial.Tung seger mot Chelsea förra helgen, vidare i Europa League i torsdags. Nästa hinder på Manchester Uniteds väg mot Champions League är Burnley.Avancemanget satt hårt åt, men till slut sköt Marcus Rashford United vidare i Europa League. I dag lottades semifinalerna, och United ställs mot spanska Celta Vigo.