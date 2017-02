Matchrapport: Manchester United - Watford 2 - 0

Manchester United följde upp 3 - 0 mot Leicester med 2 - 0 mot Watford och utökade därmed raden av obesegrade ligamatcher till 16 i antal. Bäst av allt var dock spelet som var underbart att skåda.

Manchester United:

Watford:

De GeaValencia - Smalling - Bailly - BlindPogba - HerreraMata - Mkhitaryan - MartialGomesCathcart - Kaboul - Prödl - BritosCleverley - CapoueNiang - Zárate - HolebasDeeneyPiggt redan från start, i första hand från hemmalaget. Manchester United tog som väntat komandot, höll försvaret - med undantag för några få skott av Holebas och Zárate - intakt och offensivt flöt spelet på fantastiskt bra. Därmed kom man också till avslutslägen och avlossade en herrans massa skott mot Watfords mål. Martial sköt, Mkhitaryan sköt, Pogba sköt, Zlatan sköt och Herrera sköt - men ingen av de uppräknade fick in bollen i mål. Istället var det Juan Mata som tillslut petade in öppningsmålet efter en halvtimme på Old Trafford.Mkhitaryan vände runt M'baye Niang centralt, väggade sig vidare via Mata strax utanför straffområdet innan han passade ut till den för dagen startande Martial på vänsterkanten. Den unga fransmannen såg Matas löpning i straffområdet, satte markinlägget på spanjorens fot och 1 - 0 var ett faktum.Efter målet avtog anfallsvågen en aning i styrka, men United fortsatte att behålla kommandot och kryddade det med ytterligare några fina anfall. Som helhet var det en lysande första halvlek från Manchester Uniteds sida och en välförtjänt ledning.Den andra tog vid där den första slutade, om än i ett aningen lugnare tempo. United fortsatte att kontrollera matchen och fortsatte att komma till lägen. Således var det bara en tidsfråga innan tvåan skulle komma och visst kom den, glädande nog genom Martial. Återigen var det Mkhitaryan som stod bakom anfallet.Efter en knapp timmes spel tog Armeniern emot en kort passning från Pogba, hittade Zlatan som skarvade vidare till den djupledslöpande Martial som efter att ha drivit bollen mot mål stannade upp, såg var målvakten Heurelho Gomes stod och placerade in 2 - 0 nere i det främre hörnet.I takt med att matchen var avgjord och att tiden löpte mot 90 minuter slog United ner på tempot, med undantag för några individulla prestationer från M'Baye Niang hade försvaret full koll på defensiven och en imponerande seger tillsattes på kontot.Manchester Uniteds bästa prestation för säsongen? Jag tycker verkligen det. Defensivt var backlinjen intakt och släppte inte till varken mål eller några riktigt farliga chanser, men det var ju förstås i offensiven vi briljerade allra mest. Passningsspelet var nästintill felfritt, löpningar i djupled togs konstant och rörelsen tillsammans med kombinationsspelet var till skillnad från nästan hela säsongen strålande.Det var många som var på spelhumör idag, men jag måste ge ett extra omnämnande till Henrikh Mkhitaryan. Efter taktikförändringen mot Leicester fick armeniern en ny chans som tia, denna gång från start, och var återigen helt fantastisk. Nästan alla anfall antingen startades av honom eller gick via honom, båda målen exempel på det, och med lite mer effektivitet skulle Mkhitaryans konto fyllts på med såväl assist som mål. Personligen har jag längtat efter att få se Mkhitaryan som tia ända sedan han värvades och nu när han får det är jag inte det minsta besviken.Som supporter satt jag och njöt av tillställningen, det här var precis vad vi behövde och vad jag vill se från Manchester United. Nu gäller det att bygga vidare på denna prestation och jobba vidare mot Champions League -platserna. Tyvärr dröjer det ett tag innan vi ges chansen till det då det är hela tre veckor till vår nästa Premier League -match. Fram tills dess ser jag mer än gärna detta spel i Europa League , FA-cupen och i ligacupfinalen på Wembley.