Matchrapport: Tottenham - Manchester United

Sista matchen på White Hart Lane. För gästande Manchester Uniteds del blev det ytterligare en intetsägande eftermiddag.

Startelvor



Manchester United



De Gea

Bailly - Smalling - Jones - Blind

Carrick - Tuanzebe

Lingard - Mata - Rooney

Martial



Tottenham



Lloris

Trippier - Alderweireld - Vertonghen - Davies

Dier - Wanyama

Eriksen - Alli - Son

Kane



Första halvlek



United kom till spel i en något diffus uppställning och det tog ett par minuter innan det började klarna vem som spelade var. Uppställningen som Mourinho formerade var alltså en backlinje där Chris Smalling och Phil Jones bildade mittbackspar, Eric Bailly och



Det dröjde dock inte speciellt lång tid efter att jag luskat ut formationen innan United var i underläge. Tottenham gjorde redan efter fem minuter 1 - 0, ett distinkt nickmål av Victor Wanyama och luften gick genast ur bortalaget. Förutom ett fint avslut av Martial strax utanför den högra stolproten var det Tottenham som hade full kontroll på matchen. United i sin tur avvaktade resterande del av halvleken och inväntade mer eller mindre halvtidssignalen.



Andra halvlek



Börjar nästan identiskt som den första halvleken. Efter bara några minuter utökar nämligen Harry Kane Tottenhams ledning, trycker in ett inlägg från vänster, varefter Tottenham fortsätter att kontrollera matchen och United fortsätter - förutom enstaka tillfällen som när Martial skruvar ett skott strax utanför den högra stolpen - att ligga rätt i positionerna utan att avancera.



United skulle åtminstone få fira ett tröstmål. I den 70:e minuten rann Martial igenom längs vänsterkanten, spelade in bollen längs marken till en framryckande Rooney. Kaptenen styrde i sin tur bollen, via Vertonghens fot, in i mål. Efter det gick United aningen mer offensivt, har några halvlägen och även ett bra läge för inhoppande



Tankar



Jaha. Vad ska man säga efter det här? Att kolla på United i ligaspelet känns för tillfället på flera sätt oinspirerande. Tränaren verkar inte bryr sig om hur det går, inställningen ser ut att ha smittat av sig i spelartruppen och hela klubben går just nu bara och väntar på en enda match - finalen på Friends om en och en halv vecka.



Själv tycker jag det är fel av Mourinho att inte lägga någon vikt vid de sista ligamatcherna. Inte enbart för att det är sjukt tråkigt att se sitt lag förlora utan att tillsynes alls bry sig, utan även av den anledningen jag nämnde på förhand - att tre segrar, ett lovande spel och en inspirerande laganda skulle vara en betydligt bättre uppladdning inför Ajax än vad detta nu ser ut att bli. Av den anledningen hoppas jag på en uppryckning i de sista två matcherna. De GeaBailly - Smalling - Jones - BlindCarrick - TuanzebeLingard - Mata - RooneyMartialLlorisTrippier - Alderweireld - Vertonghen - DaviesDier - WanyamaEriksen - Alli - SonKaneUnited kom till spel i en något diffus uppställning och det tog ett par minuter innan det började klarna vem som spelade var. Uppställningen som Mourinho formerade var alltså en backlinje där Chris Smalling och Phil Jones bildade mittbackspar, Eric Bailly och Daley Blind ytterbackar. På mittfältet spelade Axel Tuanzebe tillsammans med Michael Carrick medan den offensiva kraften bestod av Wayne Rooney, Juan Mata, Jesse Lingard och Anthony Martial.Det dröjde dock inte speciellt lång tid efter att jag luskat ut formationen innan United var i underläge. Tottenham gjorde redan efter fem minuter 1 - 0, ett distinkt nickmål av Victor Wanyama och luften gick genast ur bortalaget. Förutom ett fint avslut av Martial strax utanför den högra stolproten var det Tottenham som hade full kontroll på matchen. United i sin tur avvaktade resterande del av halvleken och inväntade mer eller mindre halvtidssignalen.Börjar nästan identiskt som den första halvleken. Efter bara några minuter utökar nämligen Harry Kane Tottenhams ledning, trycker in ett inlägg från vänster, varefter Tottenham fortsätter att kontrollera matchen och United fortsätter - förutom enstaka tillfällen som när Martial skruvar ett skott strax utanför den högra stolpen - att ligga rätt i positionerna utan att avancera.United skulle åtminstone få fira ett tröstmål. I den 70:e minuten rann Martial igenom längs vänsterkanten, spelade in bollen längs marken till en framryckande Rooney. Kaptenen styrde i sin tur bollen, via Vertonghens fot, in i mål. Efter det gick United aningen mer offensivt, har några halvlägen och även ett bra läge för inhoppande Marcus Rashford att kvittera. Men i ärlighetens namn skulle ett kvitteringsmål inte ha varit väl förtjänat idag och så blev det inte heller. Slutresultatet i den sista matchen på White Hart Lane skrevs 2 - 1 till hemmalaget.Jaha. Vad ska man säga efter det här? Att kolla på United i ligaspelet känns för tillfället på flera sätt oinspirerande. Tränaren verkar inte bryr sig om hur det går, inställningen ser ut att ha smittat av sig i spelartruppen och hela klubben går just nu bara och väntar på en enda match - finalen på Friends om en och en halv vecka.Själv tycker jag det är fel av Mourinho att inte lägga någon vikt vid de sista ligamatcherna. Inte enbart för att det är sjukt tråkigt att se sitt lag förlora utan att tillsynes alls bry sig, utan även av den anledningen jag nämnde på förhand - att tre segrar, ett lovande spel och en inspirerande laganda skulle vara en betydligt bättre uppladdning inför Ajax än vad detta nu ser ut att bli. Av den anledningen hoppas jag på en uppryckning i de sista två matcherna.

Tottenham-Manchester U Hugo Lloris

Eric Dier

Toby Alderweireld

Jan Vertonghen

Kieran Trippier

Christian Eriksen

Victor Wanyama

Ben Davies

Dele Alli

Harry Kane

Son Heung Min



Avbytare

Mousa Dembele

Vincent Janssen

Georges-Kevin Nkoudou

Moussa Sissoko

Michel Vorm

Kyle Walker

Kevin Wimmer

David De Gea

Chris Smalling

Eric Bailly

Phil Jones

Axel Tuanzebe

Wayne Rooney

Michael Carrick

Daley Blind

Jesse Lingard

Anthony Martial

Juan Mata



Avbytare

Ander Herrera

Matteo Darmian

Scott McTominay

Demetri Mitchell

Henrikh Mkhitaryan

Marcus Rashford

Sergio Romero



