Motståndarkollen: Intervju med William Edström

På onsdag spelar Manchester United sin sista match för säsongen, och matchen har också kommit att bli säsongens viktigaste. På andra planhalvan på Friends Arena kommer Ajax att stå. Inför finalen av Europa League har vi tagit ett snack med Ajax-redaktionens William Edström i syfte att få bättre koll på våra finalmotståndare

Inledningsvis. Finalen på Friends Arena förväntas skapa en folkfest i Stockholm, och supportrar från flera länder - och förstås allra främst från England och Holland - kommer att vallfärda till staden. Men, på förhand har det riktats kritik mot arrangemanget från bägge lags supportrar, detta då Ajax respektive United endast tilldelats 10 000 biljetter vardera. Resten tillfaller sponsorer och allmänheten. Vad tycker du om upplägget? Är det fel att matchen spelas på en, i ett europeiskt sammanhang, relativt liten arena?



- Jag tycker att biljettarrangemanget är en fullständig katastrof som är UEFA i ett nötskal. Till att börja med, att ge vardera lag 10.000 biljetter är skrattretande. Ajaxs samlade supporterföreningar har runt 100.000 medlemmar och Johan Cruijff Arena, med en kapacitet på strax under 50.000 åskådare har varit fullsatt i alla Europamatcher. Ajax sålde slut på sina biljetter på tjugo minuter och hemsidan kraschade otaliga gånger. Att de bara fick 10.000 biljetter har gett ett ramaskri, men det hindrar inte att t.ex. många från ultrasfalangen F-Side som blev utan biljett ändå kommer resa till Stockholm. UEFA:s idiotiska policy gör att stämningen på arenan blir sämre än vad den hade kunnat vara och att både riktiga och falska biljetter säljs dyrt på svarta marknaden. Friends storlek har inte stört mig direkt, det är ju kul att Sverige får en stor final. Hade varit roligare om man hade haft en biljett...





Ajax slutade tvåa i årets upplaga av Eredivisie, blott en poäng efter Feyenoord. Trots att det inte blev någon titel kan ni dock glädja er åt att ni, oavsett hur det går på onsdag, som minst får kvala till Champions League. Är du nöjd med det Ajax har presterat den här säsongen? Och, hur mycket skulle en Europa League-triumf betyda för ditt lag?



- Det tog ett tag för Bosz att sätta sin prägel på laget, jag och många andra var väldigt arga på honom tidigt efter att man inledde ligan dåligt och kraschade ur CL-kvalet mot Rostov (tålamodet var kort då Bosz har en bakgrund i Feyenoord). Men efterhand började spelet sitta och våren har varit fantastisk, även om man skulle gå titellösa från den kommer man vara nöjda. Det viktigaste är att Bosz gett Ajax sin stil tillbaka. Frank de Boer gjorde ett fantastiskt jobb med fyra raka ligatitlar, men spelet började stagnera och bli tråkigt redan under det sista titelåret och sen följde två titellösa år med för tråkig fotboll för Amsterdam-publikens smak. Under våren har laget spelat en fotboll som gett rutinerade Ajax-supportrar flashbacks till fornstora dagar. Man är fortfarande sårbara eftersom man förefaller oförmögna att stänga matcher, särskilt på bortaplan, men den fantastiska offensiv man har är det viktigaste, det är förbannat kul att se Ajax spela fotboll. Man vill såklart vinna, och en Europa League-titel skulle betyda oerhört mycket, klubbens tidigare framgångar talar för sig själva och europeiska titlar är något många vill och bör förknippa med Ajax. Men det viktigaste är spelstilen, och den har man fått tillbaka oavsett hur det går på söndag. Men ultimat vill man ha både och. "Kvalitet utan resultat är poänglöst, resultat utan kvalitet är tråkigt" som Cruijff sa.





Semifinalen mot Lyon blev, till slut, en jämn historia, men Ajax fantastiska insats på hemmaplan - där man gjorde hela fyra mål - räckte till slut för att nå Friends. I ligaspelet har Ajax, på 34 matcher, gjort 79 mål (att jämföra med United som gjort 54 mål på 38 matcher). Offensiven verkar med andra ord vara ert trumfkort, eller? Vilka är Ajax primära styrkor? Och, vilka svagheter kan du identifiera hos United?



- Yes, offensiven är det man lever på. Det är enligt klassisk Ajax-modell, dvs uppbyggt på ett aggressivt presspel där man vill vinna boll snabbt och gå till anfall, en ständig framåtrörelse. Helst ska en passning gå framåt, bara om det inte finns några passningsvägar framåt som man slår den i sidled eller bakåt, det är ett högt tempo med och utan boll. Lagets svaga punkt är då när man blottas bakåt vilket oftast sker på okoncentration eller individuella misstag, med det sagt är backlinjen i sig stark, men man kommer sakna avstängde Nick Viergever i finalen. Ett sista vapen är André Onana i målet, en grym liberomålvakt i Cruijffanda. Nu ser jag inte United spela ofta men ser väl samma svagheter som i alla Mourinho-styrda lag, en alldeles för låst offensiv utan tillräcklig kreativitet. Det känns även som att Ajax är mycket mer ett lag än United. I Ajax är man samspelta, de flesta är ju från akademin och har spelat ihop sen de var små och lagsammanhållningen är väldigt stark nu (det har verkligen blivit en märkbar skillnad mot de senaste åren). United känns mer som elva individer.





I nyss nämnda vinstmatch mot Lyon hade Ajax elva vid slutsignalen en medelålder om smått otroliga 20 år. Spelare som Davy Klaasen, Kasper Dolberg och Bertrand Traore var framträdande då, och de är bara några av de Ajax-spelare som är hett villebråd för europeiska storklubbar. Vilka individuella pjäser bör United vara mest rädda för? Och, vem räds du allra mest i Manchester United?



- Kasper Dolberg är en sanslöst kylig striker för sin ålder och väldigt nyttig i Ajaxs spel i övrigt även när han inte gör mål. Davy Klaassen är kapten och den stora ledaren, han är inte bäst på att skjuta, passa eller dribbla men är hyfsad på det tekniska men framför allt har han hjärta och hjärna, han springer kopiösa mängder och tar också smarta löpningar, ofta sent in i straffområdet där han hittar ytor. Hakim Ziyech är den stora kreatören på mitten, och sen är det Lasse Schöne (som ofta byts av av Donny van de Beek) som är den mer tillbakadragne mittfältaren som samlar upp och fördelar bollar. Schöne har dessutom en av världens bästa frisparksfötter. Amin Younes och Bertrand Traoré på kanterna blandar och ger, de kan vara briljanta men också frustrerande när det inte blir nån slutprodukt av deras fina dribblande, Traoré är den bättre avslutaren av de två men Younes otroligt bra dribbler. Davinson Sánchez och Matthijs de Ligt är ett mycket bra mittbackspar, de Ligt är den 17-åriga stortalangen som har alla förustsättningar (fysik, huvud och teknik) för att bli en storback. Hos United är jag såklart svag för



Slutligen. Manchester United är stora favoriter i onsdagens final, men engelsmännen har också allra mest att förlora. Vid en förlust skulle lagets säsong sammanfattas som ett komplett fiasko. Ajax, å andra sidan, nådde en framskjuten placering i ligan och man är redan klara för kval till Champions League nästa år. Lagen har på sätt och vis alltså olika mycket på spel, men båda sidor lär likförbannat vilja vinna lika mycket. Hur tror du att slutar - vilka får lyfta pokalen?



- Som du säger, United är storfavorit. Ajax har allt att vinna. Om Ajax vinner är det fantastiskt, om man förlorar så gör man det med flaggan i topp och har inget att skämmas för. Och ja, jag är en sån som måste tippa med hjärtat här, så jag säger att jag tror (men mest hoppas) att Ajax vinner med 3-0 och spelar ut United helt. Det låter mycket men med Ajax är det antingen allt eller inget, man kommer inte gneta till sig en uddamålsvinst direkt!

- Holländsk fotboll har gått neråt sen 90-talet och är just nu i en känslig tid med landslagets kris. Ligakoefficienten har sjunkit på senare år då kontinentala framgångar saknats (under Frank de Boer lyckades Ajax aldrig ta sig förbi gruppspelet i Champions League , PSV och Feyenoord var ännu längre ifrån etc). Det har gjort att Eredivisie hamnat utanför topp 10 (som innebär direktplats till CL-gruppspelet) på en 13:e plats vilket innebär att säsongen 2018/19 har man bara kvalplatser till CL. Denna säsong har dock gett hopp, dels för att Feyenoord vunnit för första gången på 18 år och därmed ökat konkurrensen i toppen men också tack vare Ajaxs Europa League -framgångar som gör att man egenhändigt är på väg att fixa till koefficienten igen, man är redan strax bakom turkiska ligan på tiondeplatsen och en vinst på onsdag skulle givetvis innebära ännu mer för koefficienten så att man om några år har en direktplats igen. Utöver såklart det oerhört viktiga att EL-mästarna får en direktplats till nästa säsongs CL, i och med Feyenoords ligatitel skulle det innebära två holländska klubbar i CL-gruppspelet vilket skulle vara fantastiskt. Så det finns hopp för Eredivisies internationella ställning. Internt så är den klassiska topp 3 fortfarande det (AZ, Twente och Vitesse som utmanade några år har halkat tillbaka igen av olika anledningar). Det finns ett flertal yngre spännande tränare i ligan, utöver alla talanger, som man hoppas på ska utveckla holländsk fotboll vidare, Peter Bosz i Ajax, Giovanni van Bronckhorst i Feyenoord, Phillip Cocu i PSV och Erik ten Hag i Utrecht främst.