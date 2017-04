2017-04-16 17:00

Manchester U - Chelsea

2-0



Mourinho sänkte Conte taktiskt

Det skulle visa sig bli en taktiskt batalj när Manchester United för första gången under säsongen slog Chelsea och ett topp 6 lag i Premier Leauge. Det kräves flera genidrag från Mourinho för att få matchen dit han ville och tillslut lägga in dödsstötarna.

Första Halvlek

Redan tidigt inpå kunde man se att United valde att låta



Chelsea levde inte upp till den offensiven man var känd för denna säsong, istället såg man en aning uddlösa ut med de halvchanser man skapade. Mycket berodde på Ander Herreras och hans prestation att totalt radera ut



Andra Halvlek

På samma sätt som första halvlek började kan man även säga att andra gjorde, fast med en mer beslutsam intisivitet att göra mål. Det översattes till ännu ett tidigt havleksmål då det tog Ander Herrera, som riktigt nog var matchens lirare, fyra minuter att göra 2-0. Lite turligt nog styrdes spanjorens skott av Zouma in i mål, men 2-0 var ett faktum och United hade nu en ännu större ledning mot ligaledarna. Otroligt nog var detta hemmalagets andra skott på mål i matchen, vilket också slutade i två mål, något som är ovanligt för dagens



Överraskande nog fortsatte Chelsea vara totalt uddlösa i matchen och United var det lag som skapade de farligare chanserna. Hazard var fortsatt markerad av Herrera vid denna lagen och Costa hade numera övergett allt som hette fotboll och övergått till kampsport. Lite turligt nog så hade han kunnat få med sig två eller tre Unitedspelare på skadelistan, men alla klarade sig mirakulöst. Istället fortsatte Rashford sin one-man show på topp mot Luiz och co. Med lite mer skicklighet så hade Rashford kunnat göra ett till mål för att totalt stänga matchen för hemmalaget. Istället byttes matchens andra bästa spelare ut i 83e minuten i förmån för



Sammanfattning

Det skulle krävas en imponerande insats utav United för att besegra ligaledarna på hemmamark inför matchen och det var precis det som erbjöds av hemmalaget. Rent taktiskt läste Mourinho av Conte till minsta detalj, vilket tillslut blev Chelseas fall. Genom att totalt radera ut Hazard i matchen så kunde man se till att Chelsea inte hade mycket att hota med offensivt. Det fanns som sagt ingen plan B eller någon annan spelare som kunde kliva fram för bortalaget, vilket bidrog starkt till lagets förlust. Istället var det Manchester United som kändes piggast och mer kliniskt idag då alla detaljer föll på plats. Det var otroligt enkelt för hemmalaget att styra matchen, och det var flera gånger man var förvånad över hur det såg ut. Var detta det Manchester United vi sett denna säsong? Nej, inte riktigt, men det var välkommnande. Allt ifrån passion i offensiven till ett solklart defensivt spel var på plats för hemmalaget. Manchester U-Chelsea David De Gea

Antonio Valencia

Eric Bailly

Marcos Rojo

Matteo Darmian

Ander Herrera

Marouane Fellaini

Paul Pogba

Ashley Young

Jesse Lingard

Marcus Rashford



Avbytare

Daley Blind

Michael Carrick

Timothy Evans Fosu-Mensah

Zlatan Ibrahimovic

Henrikh Mkhitaryan

Sergio Romero

Luke Shaw

Asmir Begovic

Kurt Zouma

David Luiz

Gary Cahill

Victor Moses

N'Golo Kante

Nemanja Matic

Cesar Azpilicueta

Pedro

Diego Costa

Eden Hazard



Avbytare

Nathan Ake

Michy Batshuayi

Eduardo

Cesc Fabregas

Ruben Loftus-Cheek

John Terry

Willian



2017-04-17 15:18:23

