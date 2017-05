Ta chansen att se Europa League-finalen tillsammans med likasinnade på Muss supporterfest!

Muss bjuder in till supporterfest

Manchester United har nått en Europa-final för första gången sedan 2011. I finalen, som spelas på Friends arena den 24 maj, ställs laget mot Ajax. I samband med denna enormt viktiga match arrangerar Muss en supporterfest i Stockholm.





Under kvällen kommer, givetvis, matchen att visas, och därutöver kommer det att bli underhållning i form av exempelvis gäster och tävlingar. Bland annat kommer supporterikonen Pete Boyle och forne spelaren Brian McClair att finnas på plats. Mat och dryck kommer givetvis även att finnas för försäljning under kvällen. Det bästa av allt är såklart att du får heja fram ditt älskade



Information om priser, tider och om hur du köper biljetter till denna fantastiska tillställning finner du via följande länk:



BJÖRN HALLBERG

På Twitter: @bjooorsa

2017-05-14 21:04:27

