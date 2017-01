Mytomspunna nr. 7: En bekräftad förbannelse eller bara fel spelare som får äran?

En självsäker supertalang, en holländare som förväntades göra succé. Det blev det inget av. Efter 18 månader hos Manchester United flyttar Memphis Depay till Lyon, bekräftar besvikelsen och ställer sig i den oönskade raden av misslyckade nummer 7. Är förbannelsen nu bekräftad eller är det bara gång på gång fel spelare som får äran att bära det mytomspunna numret?





I Manchester United är tröjnummer 7 så gott som helig, ett nummer med lång tradition då klubblegendarer som George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham och Cristiano Ronaldo i tur och ordning bar tröjan med stor framgång. Men sedan den sistnämnda flyttade till Real Madrid sommaren 2009 har ingen lyckats fylla den stora tröjan.



När man ser detta mönster är det inte konstigt att frågan ställs: Är storleken på tröja nummer 7 alldeles för stor, för stor för vem som helst att fylla? Raden av misslyckade spelare blir bevisligen allt längre. Men man kan också vända på frågan och undra ifall det bara handlar om att hitta den rätta tronarvingen.



För även om alla fyra ovannämnda spelare är välmeriterade går det att argumentera för att var och en på olika sätt inte var en rättmätig ersättare, inte hade den stjärnstatus eller aura som krävs för att bära nummer 7. Den statusen hade Cristiano Ronaldo, den statusen hade David Beckham och den statusen hade i allra högsta grad Eric Cantona.



Så vem skulle kunna vara den rätta, vem skulle kunna bära upp tröja nummer 7? I takt med att Memphis Depay packat sina väskor inför flytten till Lyon har ryktena om nyförvärv trappats upp och hetast av alla är Atlético Madrids Antoine Griezmann, ett fullt tänkbart alternativ då den lille fransmannen just nu tillhör den absoluta världstoppen och dessutom bär nummer 7 i såväl klubblaget som i landslaget eftersom hans uttalade barndomsidol var David Beckham. Vem vet, kanske är det han som ska bryta förbannelsen - om det nu finns någon sådan att bryta. Flytten till Manchester var omtalad redan från början. Genom att vinna skytteligan i holländska Eredivisie hade Memphis Depay dragit blickar från hela kontinenten, från alla de stora giganterna och förväntningarna på 21-åringen var skyhöga. När Manchester U nited sedan vann kampen om den åtråvärda signaturen i maj 2015 såg vägen till toppen ut att vara spikrak och jämförelserna med Cristiano Ronaldo drog genast igång. Kort därefter fick Memphis även nummer 7 som sitt tröjnummer och profetian såg redan ut att vara på väg mot det rätta hållet.Men 18 månader senare stämplas Memphis mer eller mindre som en flopp. Efter endast två Premier League -mål, svaga prestationer och en fast plats långt in i frysboxen flyttar yttern nu till den franska ligafyran Olympique Lyonnais, såld med en återköpsklausul ifall den misslyckade talangen trots allt skulle blomma ut. Bland fansen är en del besvikna, en del glada. Men alla såg försäljningen komma.Så varför gick det så fel? Han som skulle bli den stora stjärnan och leda Manchester United in i framtiden - varför förverkligades inte förhoppningarna?Kan det faktiskt vara hans tröjnummer som förstörde alltihopa?, ett nummer med lång tradition då klubblegendarer som George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham och Cristiano Ronaldo i tur och ordning bar tröjan med stor framgång. Men sedan den sistnämnda flyttade till Real Madrid sommaren 2009 har ingen lyckats fylla den stora tröjan.Den första att göra ett försök var Michel Owen. Upplockad på fri transfer från Newcastle och med en karriär på nedgång var värvningen i sig en överraskning, men när Owen även blev tilldelad nummer 7 som Ronaldos ersättare växte skepsisen runt Old Trafford. Med facit på hand var den befogad, när Owen lämnade klubben tre år senare hade han bara startat sex ligamatcher och endast gjort fem ligamål.Näste man till rakning blev Antonio Valencia . Ecuadorianen - som hade anlänt till United samma sommar som Owen - hade med nummer 25 på ryggen inlett sin karriär i klubben på ett strålande sätt, omedelbart tagit platsen som lagets högerytter och levererat assist på löpande band. Att Valencia således fick sjuan inför säsongen 2012/13 var därför logiskt. Men efter en misslyckad säsong valde han ett år senare att återta sitt gamla nummer och i intervjuer antydde han att tröjan hade medfört olycka.Efter Valencia tog sjuan ett års vila innan den nytillträdde managern Louis Van Gaal valde att ge tröjan till stjärnvärvningen Angel Di María, ett till synes klokt val. Som nykrönt Champions League -mästare och en av världens bästa spelare förväntades Di María besitta förmågan att fylla tröjan och bevisa att den förbannelse som det börjat viskas om inte fanns. Vi vet dock alla hur det slutade, såld till PSG en säsong senare och nu följer alltså ersättaren Memphis Depay honom till samma land.Är storleken på tröja nummer 7 alldeles för stor, för stor för vem som helst att fylla? Raden av misslyckade spelare blir bevisligen allt längre. Men man kan också vända på frågan och undra ifall det bara handlar om att hitta den rätta tronarvingen.För även om alla fyra ovannämnda spelare är välmeriterade går det att argumentera för att var och en på olika sätt inte var en rättmätig ersättare, inte hade den stjärnstatus eller aura som krävs för att bära nummer 7. Den statusen hade Cristiano Ronaldo, den statusen hade David Beckham och den statusen hade i allra högsta grad Eric Cantona.Så vem skulle kunna vara den rätta, vem skulle kunna bära upp tröja nummer 7? I takt med att Memphis Depay packat sina väskor inför flytten till Lyon har ryktena om nyförvärv trappats upp och hetast av alla är Atlético Madrids Antoine Griezmann, ett fullt tänkbart alternativ då den lille fransmannen just nu tillhör den absoluta världstoppen och dessutom bär nummer 7 i såväl klubblaget som i landslaget eftersom hans uttalade barndomsidol var David Beckham. Vem vet, kanske är det han som ska bryta förbannelsen - om det nu finns någon sådan att bryta.

2017-01-20 16:46:00

