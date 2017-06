Benfica och United är överens om en övergång för VNL.

Officiellt: Nilsson Lindelöf klar för United

Manchester United har försökt värva Victor Nilsson Lindelöf redan under tidigare transferfönster, och under detta fönster har han fortsatt ryktats vara på väg till klubben. Nu är det närapå definitivt. Klubben meddelade nämligen idag att man nått en överenskommelse med Benfica om att värva svensken.





Transfersumman för svensken är ännu okänd, och om den offentliggörs kommer det att bli först när affären har gått igenom till fullo. Det har tidigare ryktats om att övergångssumman skulle komma att bli så hög som mellan 400 och 500 miljoner kronor. Manchester United meddelade att ett ytterligare uttalande kommer att göras när affären är genomförd. Vi ber om att få återkomma med ytterligare information då.



Tills dess; välkommen till världens vackraste klubb Victor!



Manchester United har försökt värva Victor Nilsson Lindelöf redan under tidigare transferfönster, och under detta fönster har han fortsatt ryktats vara på väg till klubben. Nu är det närapå definitivt. Klubben meddelade nämligen idag att man nått en överenskommelse med Benfica om att värva svensken.