Pirrande prioriteringsproblematik?

Är Manchester Uniteds trupp tillräckligt bred för att slåss på alla fronter? Om så är fallet, är det verkligen en bra idé med ett flerfrontsanfall?





Under Sir Alex Fergusons 27-åriga styre var titlar någonting Manchester United prenumererade på. Laget slogs alltid om Premier League-titeln, Champions League-bucklan och om att vinna de olika inhemska cuperna. När CL-spel inte längre är något United kan ta för givet; behöver prioriteringarna ändras?



Manchester United och José Mourinho står inför prioriteringsproblem när laget inom loppet av lite mer än tre veckor ska spela EFL-cupsemifinal, den fjärde omgången av FA-Cupen, ligamatcher samt Europa League-slutspel.



Manchester United går in i FA-cupen som regerande mästare – den första större titeln klubben vunnit sedan Alex Ferguson gick i pension – men är det verkligen där klubbens fokus bör ligga i år?



Att vinna FA-cupen ger bara en Europa League-plats (Manchester United som klubb måste sikta högre än så) och att kvalificera sig för Europa League-spel ger varken tillräckligt med pengar i kistan, biljettintäkter eller nog med exponering för klubben.



FA-cupen är världens äldsta fotbollstävling och bör som sådan också behandlas med respekt. Därvid kommer vi till ett delikat problem. Ska FA-cupen prioriteras bort av Manchester United och spelas med talangfulla ynglingar samt reservlagspelare i hopp om att de kan göra ett tillräckligt bra jobb och ta Manchester United vidare i cupen? Eller bör den, som den underbara turnering den är, tas på lika stort allvar som ligaspelet men med ökade risken att spelare skadas och blir slitna, vilket sedan går ut över prestationerna i Premier League?



United har redan spelat den första ligacupsemifinalen – en 2-0-seger på Old Trafford mot Hull – och returen går av stapeln ikväll. Med de förutsättningarna i beaktande luftas troligtvis spelare med mindre speltid och säkerligen någon lovande talang. United ska inte tappa den ledningen, men Hull har också förbättrats avsevärt sedan den nya managern Marco Silva tog över. Även om ligacupen inte anses vara en av de större troféerna så är man ändå bara en match ifrån finalen. Varför inte satsa på säsongens första riktiga titel när man är så nära.



Som jag nämnde i början är det alltså en finalvinst i Europa League samt en plats bland topp 4 i Premier League som erbjuder Champions League-spel till nästa säsong. Båda dessa vägar är långa, krokiga och svårmanövrerade, men under omständigheterna måste dessa två tävlingar prioriteras av klubbledningen.



Om Manchester United skulle missa en topp 4-plats i Premier League så står hoppet till Europa League och en finalseger där. Att ta sig ända fram till final är inte det enklaste, speciellt inte när United har sällskap av lag som Roma, Tottenham, Villarreal och Mönchengladbach. Det första hindret är Saint Etienne, som för närvarande ligger sexa i



2017-01-25 08:15:55

