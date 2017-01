Presskonferens inför Liverpool

Jose Mourinho höll under fredagen presskonferens inför mötet med Liverpool. Där bjöds det på allt ifrån telefonsamtal till uppdateringar kring Ibrahimovic.

På söndag är det dags för det femtionde mötet i Premier League mellan Manchester United och Liverpool. En match som är så mycket mer än bara en fotbollsmatch. Det är fotbollsvärldens värsta(?) rivaler i ett otroligt laddat möte. Söndagens match är dessutom mycket viktig rent poängmässigt för de båda klubbarna, och kan mycket väl ses som en nyckelmatch.



Rivaliteten klubbarna emellan har inte gått Mourinho obemärkt förbi, men väljer ändå att peka på att det faktiskt är tre poäng det handlar om - inget annat.

"Det är tre poäng, plus den känslomässiga sidan av matchen. Fansen och spelarna som varit i klubben en lång tid förstår sig på den här känslan/rivaliteten bättre än jag gör. Men jag har varit här i några månader nu, och jag börjar steg för steg förstå den jag med. Det är en en bra rivalitet men det är egentligen tre poän, och inget mer än så." - JM

Jose Mourinho höll inför mötet en presskonferens på lördagen där bland annat Ibrahimovic och Rojos status diskuterades.

"De [Zlatan och Rojo] är mer nära att vara redo än de är nära att vara inte redo". - JM Senast Manchester United och Liverpool möttes var i oktober, då med en relativt färsk manager för klubben. Och Mourinho förtydligade även detta på presskonferensen och menar att mycket har förändrats sedan dess.

"[...] Vi har ett visst sätt att tänka och spela fotboll på nu. Men i slutändan så är det här bara ännu en stor match, så låt oss njuta av den". - JM Jose Mourinho var själv inne på det tidigt i presskonferensen, att det här är en match med mycket känslor och stor rivalitet. Och på frågan om han fortfarande lever sig in lika mycket under de stora matcherna och om han fortfarande skulle göra en löpning på 45 meter för att fira ett mål så var svaret glasklart.

"Ja, jag kan fortfarande springa, det är inga problem [...]" - JM



Med de avslutande orden så får vi hoppas att den gode Mourinho får all anledning att ta minst ett par, tre löpning för att fira med spelarna på söndag.



