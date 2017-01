Presskonferens inför Stoke

Manchester United reser till Stoke för att påbörja en ny vinstrad - läs vad José Mourinho hade att säga på presskonferensen inför matchen.



?- Han var fantastiskt profesionell. Om någon tror att det inte fungerade på grund att att han inte var just det så är det helt felaktigt. [...] Han är en grabb som respekterade alla och jobbade hårt för att få fler chanser, och en grabb som var frustrerade på grund av att han inte fick det (Chanser, reds anm.) -JM



?- På vissa positioner har vi det bra ställt. Vi har många matcher att spela i cuperna och en hög matcher i April och Maj. Förmodligen kommer vi få problem på en del positioner då vi inte har så många alternativ där. Men vi har varit väldigt lyckosamma med att undvika skador. Förhoppningsvis fortsätter det så hela säsongen och då kommer vi klara oss och ha möjlighet att slåss i både ligan och cuperna. -JM



?Som nämnts tidigare så fick United sin vinstrad på nio raka matcher bruten senast, men laget är fortfarande obesegrat de senaste 16 matcherna. Men det är inte att vara obesegrad som driver Mourinho. På presskonferensen förklarade han att han inte bryr sig om den obesegrade raden och att man inte på något vis kommer försöka fortsätta vara obesegrade utan att man kommer försöka vinna de kommande matcherna. Han förklarade även att man kommer riskera den obesegrade raden för att vinna, och att man inte åker till Stoke för att försvara den.

