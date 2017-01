Redaktionen informerar

Vi i redaktionen har, liksom Manchester United, höga ambitioner och för att kunna förverkliga dessa har vi i dagarna utökat vår personalstyrka. Två nya skribenter har anslutit, och forumet har fått ytterligare en moderator.

Svenska Fans är en sida "Av fans, för fans", och vi i redaktionen har som ambition att våra medsupportrar ska vara nöjda och glädje av det vi publicerar - såväl ur ett kvalitativt som ett kvantitativt perspektiv. För att kunna erbjuda ännu fler och läsvärda texter har vi i dagarna utökat redaktionen med två medlemmar. Nytillskotten heter Lenne Brusgård och Lo Hägerfelth. Håll utkik på sajten framöver efter deras texter! Om ni är nyfikna på vilka som ingår i redaktionen i övrigt kan ni läsa om det här. Vi har också tillsatt en ny moderator på forumet. Aldin Avdic (Feel Like a Sir, Alex). Aldin är med i redaktionen sedan tidigare, och han går nu in och modererar tillsammans med Mattias Ideblad (Blind kärlek). Om ni har några frågor om modereringen kan ni i vanlig ordning skicka ett PM till någon av moderatorerna. Ni kan även skicka ett mail till moderator.unitedroad@gmail.com. Vi svarar så fort vi kan! Kontaktinformationen finns också på forumet, liksom i forumreglerna. Forumreglerna kan ni läsa här.



Är du också intresserad av att engagera dig på Svenska Fans? För närvarande söker vi inte fler skribenter, men vi kommer definitivt att behöva flera eldsjälar framöver. När det blir aktuellt att utöka redaktionen nästa gång kommer vi att annonsera om det här på sajten, så håll utkik! Och, som vanligt är gästkrönikor och liknande texter varmt välkomna. Har du en åsikt som du vill få ned på pränt? Tveka inte, skriv bara. Skicka sedan texten till bjoorsa@gmail.com. Likaså kan ni höra av er om ni har ett uppslag till en artikelserie, eller liknande, som ni vill att redaktionen ska skriva. Alla ideer är välkomna!

