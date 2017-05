Det vankas final i Europa League - så här tänker och tycker delar av redaktionen om matchen.

Redaktionspanelen inför EL-finalen

Manchester United besöker Stockholm och Friends Arena för att i final möta Ajax i Europa League. Insatserna för United är höga, då det är sista livlinan till spel i Champions League nästa säsong. Så här funderar redaktionen kring matchen.

Första frågan är kort och enkel, eller? Final mot Ajax i Europa League - hur högt smäller det?

Björn B: Högt såklart. Sedan jag började följa United har vi spelat fyra europafinaler (den där mellan CL och EL mästarna räknas ej), och vid ett tillfälle var jag 9 år. Det händer inte så ofta med andra ord, läg därtill att matchen är i min hemstad och mot en annan traditionell toppklubb. Klart det ska bli riktigt kul. Sen är det förstås ingen CL-final, men rankar matchen högre än jag trodde jag skulle göra. Lenne: Jag trodde aldrig att jag skulle vara nervös och spänd inför en Europa League-final, men nu står vi här med en dålig ligasäsong och behöver vinna för att ta oss till Champions League nästa säsong. Jag kan ärligt talat inte bestämma mig om jag är mer nervös inför missat Champions League-spel eller om nervositeten beror på att vi har chansen att vinna, eller för den delen förlora, en Europa-titel. Lo: Skulle du ha frågat mig i augusti skulle jag troligtvis ha varit ganska likgiltig. Visst, en titel vi aldrig tidigare vunnit vilket skulle göra det speciellt. Men ett misslyckande skulle inte direkt ha skrapat mig i ryggen. Nu är läget ju ett helt annat. Som säsongen har utvecklats är detta den överlägset viktigaste matchen, en kamp vi bara inte får förlora. Av den anledningen smäller finalen väldigt högt för denna säsong. Manchester United kommer få klara sig utan ett antal tunga pjäser, och kanske är det främst Zlatan Ibrahimovic som saknas i truppen som ska ta klubben till Champions League nästa säsong. Hur stor är saknaden av Zlatan Ibrahimovic i en sådan här match? Björn: Eftersom han är Uniteds enda utpräglade målskytt så är det förstås ett jättetapp. Lägg därtill hur bra han var i säsongens första final mot Southampton. Tycker laget varit klart sämre sen han försvann, insatsen mot Chelsea undantaget. I “viktighet” så håller jag honom som två efter Pogba, som verkligen levererat på slutet. Skönt att ha en säsong där man inte tycker att De Gea är den klart viktigaste spelaren… Lenne: Alldeles, alldeles, alldeles för stor. Upprepade jag mig? Ja, det blir lätt så när en kille som gjort 28 mål och stått för nio assist inte är tillgänglig. Avsaknaden av Zlatan hade troligtvis inte varit lika förödande om det funnits en ordentlig ersättare. Rashford och Martial är bra, men inte alls i paritet med Zlatan. Förhoppningsvis kliver Rashford fram i hans ställe, precis som mot Chelsea. Lo: Den är stor, riktigt stor. Vi vet alla att Zlatan är en matchvinnare som brukar kliva fram när de riktigt viktiga målen ska petas in i de stora matcherna. Att finalen dessutom spelas på Friends skulle sannolikt ha gett honom lite extra tändvätska för att avgöra. Så Zlatan är ett tungt tapp. Men i denna fråga måste jag även lyfta fram avsaknaden av Eric Bailly. Med tanke på hur manskapet i de bakre leden ser ut blir även ivoreanen ett riktigt tungt avbräck.



José Mourinho deklarerade för ett par veckor sedan att ligan var körd och att man nu kommer fokusera helt på att vinna finalen i Stockholm. Med det sagt så luftades i sista omgången ett antal juniorer - någon som ni tycker spelade till sig en plats i Uniteds trupp till finalen?



Björn B: Nej, men vissa stod för fina och uppmuntrande insatser. Var (för mig) kanske säsongens roligaste ögonblick när Josh Harrop sköt in 1-0 målet. Om någon skulle med till finalen är det ju Gomes, som på sin korta tid till trots visade att han är något utöver det vanliga. Han gör minst 5 mål för United nästa säsong, minst. Lenne: Tyvärr inte. En match utan betydelse för tabelläget mot en Europa League-final är två väldigt skilda saker. Det var kul att se ynglingarna ta för sig, och dessutom göra det bra, men en startplats mot Ajax lär det inte bli. Brasklappen är givetvis eventuella skador eller sjukdomar i truppen.



Lo: Nej. Men inte för att någon av dem gjorde en dålig insats, tvärtom. Framför allt imponerade Josh Harrop på vänsterkanten och ytterbacken Demetri Mitchell gjorde också en pigg debut på samma kant. Men jag har svårt att se någon av dem gå från en debut i en betydelselös match mot Crystal Palace till Stockholm och säsongens i särklass viktigaste match. Det skulle i så fall vara för att någon - gud förbjude - går och skadar sig innan finalen. Förlust, och Uniteds säsong är ett riktigt misslyckande med missad plats i Champions League till nästa säsong. Vinst, ja - klarar sig Manchester United undan stämpeln “Misslyckad säsong” då?



Björn: Nej - Tycker att laget fortsatt har misslycakts på så sätt att det tydliga klivet frammåt som jag ändå tyckte mig skymta under hösten/vintern har fallit bort under våren. Vi är tillbaka ungefär där vi började under Mourinho, vilket ej är godkänt för mig. Resultaten blir dock godkända om vi vinner mot Ajax.



Lenne: Den här säsongen har varit miserabel - oavsett om laget vinner finalen på onsdag. En sjätteplats i ligan - med sju poäng upp till en CL-plats - får aldrig anses vara en lyckad säsong för Manchester United. Det ska kanske vara om klubben vinner Champions League samtidigt som man fallerar i ligan, men hur många gånger har det hänt? Om det nu är så fruktansvärt många matcher för spelarna att spela kanske Mourinho ska prioritera om vad laget ska satsa på. Jag är tämligen övertygad om att supportrarna hellre ser sitt lag slåss i ett titelrace än är ute och lirar Europa League-fotboll.



Lo: Den stora debatten. Det positiva med en seger i Europa League är ju att utfallet av säsongen blir det absolut minsta vi förväntade oss, det vill säga en plats i Champions League. Men när jag summerar säsongen utgår jag ändå någonstans ifrån helheten, tungt präglat av ligaspelet där vi sett över en hel säsong spelar majoriteten av våra matcher - och där har resultatet varit snudd på fiasko. Inte enbart placeringsmässigt, utan framför allt baserat på den undermåliga fotboll vi överlag har presterat. Så när jag bedömer säsongen måste jag utgå ifrån den känsla jag kommer ta med mig till sommaren, och det är - trots allt - en övervägande besvikelse.



Vad blir nyckeln till att gå segrande ur onsdagens match mot ett (förmodat) till tänderna laddat Ajax?



Björn B: Kombinationen Pogba och Herrera, de båda har förmågan att lyfta United till ett bättre fotbollslag. Speciellt Pogba tycker jag visat fin form under slutet. Är dock rädd att Mourinho låser fast Herrera i en för defensiv roll, en roll han bemästrar förstås, men inte den roll där han är som bäst.



Lenne: Det blir upp till den centrala linjen att göra ett sjuhelsikes jobb. Från Jones/Smalling till Herrera/Pogba och vidare till Mchitarjan/Rashford. Om fem av sex presterar på den nivån man faktiskt besitter kommer det bli en bekväm seglats. Dessvärre har den där jämnheten inte riktigt infunnit sig den här säsongen. Ajax kommer, som du skriver, vara taggade till tusen så det gäller att Manchester United drar på sig blåstället och presterar.



Lo: Att vi når upp i den nivå vi med detta material egentligen ska kunna ligga på. För även om Ajax är bra - flera av deras talanger är riktigt lovande - bör vi gå vinnande ur denna strid ifall vi presterar fotboll som vi i våra bästa stunder kan göra. Gör vi inte det, och det ser ut som det så ofta har gjort på senare tid, är risken faktiskt stor att det blir en onödigt spännande kväll i Stockholm.

