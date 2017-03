2017-03-09 19:00

Rostov - Manchester U

1-1



Rostov - Manchester United 1-1

En tuff bortamatch i Ryssland väntade. Och tufft blev det onekligen efter en halvdan insats av Manchester United.





Manchester United ställde upp med följande startelva:



Romero

Blind, Jones, Smalling, Rojo, Young

Pogba, Herrera, Fellaini

Mchitarjan

Zlatan



Jose Mourinho varnade för Rostovs snabba omställningar innan matchen, och kanske var det med det i åtanke som han formerade laget med en trebackslinje som innehöll Jones, Smalling och Rojo, med Young och Blind på kanterna.



Den första halvleken innehöll låg kvalitet. Passningar gick inte fram, planen var allt annat än spelbar och när Manchester United försökte skapa flyt i spelet störde Rostov Man United-spelarna.



I den femtonde minuten hade Manchester United haft 60% av bollinnehavet men hade förtvivlat svårt att skapa någonting offensivt, Mchitarjan försökte löpa men fick aldrig riktigt tag på bollen. När bollarna efter marken inte fungerade började långbollarna att komma, och med både Zlatan och Fellaini på plan, var det kanske inte en sådan dum idé. I ett frustrerat försök att vinna en löpduell armbågade Mchitarjan en Rostov-spelare, med ett gult kort som följd. Det tuffa och hårda spelet mellan lagen speglade matchbilden, utan att det var något särskilt fult spel.



Avsaknaden av ett konstruktivt spel fortsatte ända fram tills Fellaini vann en duell, bröstade ner bollen, passade fram Zlatan som kom från vänsterkanten i straffområdet, och därifrån kunde svensken passa till en fristående Mchitarjan som distinkt satte bollen i mål.



Den första halvleken slutade 1-0 till Man United.



I den andra halvleken gick Rostov ut som ett annat lag. Ryssarna tog tag i tillställningen, och i den 53:e minuten slog Kalachev en underbar hög genomskärare bakom Uniteds backlinje, där adressaten Bukharov avslutade kliniskt. Phil Jones får ta på sig skulden för det målet då han tappar sin markering totalt.



Efter hemmamålet tar Rostov tag i takpinnen ännu mer och står för flera hyfsade chanser. Detta medan United inte alls är inne i matchen. I den 67:e minuten byts målskytten Mchitarjan ut, och in kommer Martial. Injektion för United uteblir däremot och Rostov fortsätter att skapa chanser och oro i gästernas backlinje.



Minuterna fortsatte att gå och det är svårt att säga om Manchester United försvarade det oavgjorda resultatet, eller om man jagade ett ledningsmål. En sak är klar, Rostov är det bättre laget, och med lite tur hade det kunnat rasslat till fler gånger bakom Romero. Det fysiska spelet fortsätter och tillsammans med Rostovs kämpaglöd går ingenting Uniteds väg.



Trots gula kort och trötta spelare väljer Mourinho att inte byta in fler spelare förrän i den 92:a minuten då Valencia kommer in för Blind och Carrick kommer in för Herrera.



Det här var en match spelarna, José Mourinho och supportrarna snabbt måste glömma. Det var en blek insats av Manchester United, och det här räcker inte till om man vill vinna turneringen. Manchester United fick ändå med sig 1-1, och det viktiga bortamålet. Chanserna inför returen ser ut att vara goda, trots allt.

