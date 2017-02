Saint-Etienne 0 – 1 Manchester United

Gästerna hade tre mål att gå på, och 16-delsfinalen avgjordes definitivt redan efter en kvart då Mhkitaryan ökade på försprånget. Saint-Étienne lyckades aldrig göra det spännande, om än publiken bjöd upp till dans.

Manchester United vann med klara 3-0 hemma på Old Trafford, men José Mourinho lämnade trots det inget åt slumpen i returen. Portugisen ställde en stark elva på benen, med såväl Zlatan som Pogba och Mhkitaryan på planen. Här skulle inte några chanser tas.Saint-Étienne behövde gå på offensiven för att skapa spänning i matchen, och det gjorde man också från minut ett. Matchen var frejdig inledningsvis, och även United såg spelsugna ut. Hemmalaget var i behov av ett tidigt mål för att sätta press på gästerna, men det var det rakt motsatta som inträffade. Efter dryga kvarten hittade Mata in med en fin boll mot främre stolpen, och där dök Mhkitaryan upp och vinklade in bollen med en lätt touch. Matchen var, mer eller mindre, avgjord redan där och då.Saint-Étienne tvingades givetvis fortsatt gå på offensiven, trots det svåra läget, men det var United som var närmast att göra 2-0. Rouffier i hemmaburen lyckades dock vifta undan bollen på mållinjen efter att en hemmaförsvarare styrt bollen mot eget mål.United gick till halvtid i ledning, men Saint-Étienne fortsatte gå framåt i den andra halvleken ivrigt påhejade av en ljudlig hemmapublik. De gröna hade också det mesta av spelet under de sista 45 minuterna, något som till stor del berodde på att Eric Bailly drog på sig två gula kort inom loppet av några minuter och därmed fick syna det röda kortet. United fick spela med decimerat manskap den sista halvtimmen, men även om hemmalaget höll den mesta av bollen så blev det sällan riktigt farligt. Det gick för långsamt, och United var för trygga i defensiven. Matchen slutade 1-0, och United går därmed vidare efter klara 4-0 över två möten. Laget är därmed vidare till åttondelsfinal i Europa League Behöver inte stå för någon större arbetsinsats, och det var väl passande när han fyllde 30 och allt. Gör likväl de räddningar han ska göra och läser spelet fint därtill, bland annat då han rusar ut och glidtacklingsbryter en framrusande motståndare. Ytterligare en nolla, och Romero känns väldigt trygg där bak.Det var inte helt säkert att Young skulle bli kvar i United, men dagens insats gör att man förstår varför. Han må inte vara de stora matchernas man, och han må vara väldigt långt från startelvan, men han har kommit att bli en för jäkla pålitlig rollspelare. Gör precis det han ska och det man kan förvänta sig av honom.Brytningssäker, stabil och beslutsam. Fram till dess att han blir utvisad det vill säga. Utvisningen är hård, men det är också den typen av utvisningar som kompromisslösa spelare likt Bailly (copyright Bosse Pettersson) åker på med jämna mellanrum.Smalling befinner sig inte på samma plats i hierarkin längre, och det märks tydligt i rollfördelningen backarna emellan. Bailly tar de svåra duellerna och rör sig på större ytor, medan Smalling spelar mer avvaktande och safe. Gör det dock bra idag, framstår som lugn och trygg.Holländaren har visat på gryende form på sistone. Att hans fina passningsfot ger försvarsspelet en extra dimension vet vi sedan tidigare, och nu börjar han i allt större utsträckning hitta rätt i positions- och brytningsspelet. Gör med rätta allt större anspråk på vänsterbackspositionen.Hittar allt mer rätt på mittfältet, och det såväl i samspelet med sina kollegor som i sig själv. Han försöker sig fortfarande på spektakulära manövrar i relativt stor utsträckning, vilket var en del av problemet tidigare, men numer gör han det oftast när situationen kräver det snarare än för sakens skull.Engelsmannen behöver inte förta sig idag. Skapar goda förutsättningar för Pogba att röra sig fritt genom att ta stort ansvar bakåt, och blandar sig även in i offensiven vid ett par tillfällen genom att söka avgörande bollar i djupet. Det får han gärna göra oftare.Är varken särskilt inblandad offensivt eller defensivt, men Fellaini står ändå för en helt okej insats som grovjobbare. Vinner en hel del boll, och kan med hjälp av sin fysik hålla bort motspelare och lugna ned händelserna när det krävs.Framspelningen till Mhkitaryans ledningsmål är såväl välavvägd som vacker. I övrigt glänste inte spanjoren och han blev osynlig efterhand. Men, mer krävde inte heller uppgiften.Står för en fin matchöppning, där han står för en smart löpning och en efterföljande smart avslut som ger United ledningen tidigt. Byts sedan ut redan efter 25 minuter, vilket antagligen berodde på att armeniern fått en känning.Det blir inget mål mot favoritmotståndet den här gången, och det märks att det stör Zlatan då han tydligt visar sitt missnöje flera gånger om. Står dock för en helt okej insats spelmässigt, framförallt i den första halvleken då han såg ovanligt rörlig ut, och hade United gått för det mer i den andra akten hade det troligtvis blivit en strut för svenskenInhoppare:Kommer in tidigare än förväntat p.g.a. Mhkitaryans skada, och det tog ett tag för engelsmannen att komma in i matchen. Utmanar och springer farligt i djupled vid ett flertal tillfällen i den andra halvleken, och var den som var närmast att utöka gästernas ledning.Kommer in i ett läge då United mest har siktet inställt på att defilera hem matchen, och tyskens halvtimma på planen blir inte särskilt händelsrik. Samtidigt behöver tysken all speltid han kan få, och det märks att han försöker göra det bästa av situationen genom att göra det mesta av varje insats på planen.Behöver inte slita ihjäl sig, trots att han kommer in då United är en man mindre. Hemmalaget har mer eller mindre gett upp, och Rojo gör det han ska för att hjälpa landsmannen Romero till ytterligare en nolla.