"28 mål, hör sen!"

Säsongen i siffror

Lögn, förbannad lögn och statistik. Siffror kan användas i många syften, inte sällan för att förvrida sanningen, men i dess renaste form har de nästan alltid något intressant att säga. Siffor säger någonting i största allmänhet, och vad det gäller just i sammanhanget fotboll kan siffror vara det ultimata sättet att sammanfatta en säsong på. Om du är lagd åt det hållet, det vill säga om du älskar siffror, bör du titta hit!

Premier League



Placering: 6

Spelade matcher: 38

Vinster: 18

Oavgjorda: 15

Förluster: 5

Poäng/match: 1,82



Längsta vinstsvit: 6 matcher (11 november – 2 januari)

Längsta förlustfria svit: 25 matcher (29 oktober-30 april)

Längsta vinstfria svit: 3 matcher (19 november – 4 december och 15 januari – 1 februari)



Antal gjorda mål: 54 (8e flest i ligan)

Antal gjorda mål/match: 1,42

Antal insläppta mål: 29 (Näst minst i ligan)

Antal insläppta mål/match: 0,76

Hållna nollor: 17 (Delad 1a plats med



Skott: 591 (4e flest i ligan)

Skott på mål: 210 (4e flest i ligan)

Skott/mål: 10,9

Skott på mål/mål: 3,9

Flest skott på mål:



Flest spelade matcher:

Bästa målskytt: Zlatan Ibrahimovic (17 mål, 7a i skytteligan)

Bästa framspelare: Zlatan Ibrahimovic och



Antal gula kort: 78 (3e flest i ligan)

Antal röda kort: 2 (10e flest i ligan)

Flest gula kort:

Flest röda kort: Marouane Fellaini och Ander Herrera (1)

Antal tacklingar: 690 (5e flest i ligan)

Flest antal tacklingar: Ander Herrera (84 stycken, delad 17e plats i ligan)



Antal passningar: 20 245 (4e flest i ligan)

Passningar/match: 533

Flest antal passningar:





Europa League:



Placering: 1

Spelade matcher: 15

Vinster: 10

Oavgjorda: 3

Förluster: 2



Antal gjorda mål: 25

Antal gjorda mål/match: 1,67

Antal insläppta mål: 8

Antal insläppta mål/match: 0,53

Hållna nollor: 8



Skott: 183

Skott på mål: 80

Skott/mål: 7,3

Skott på mål/mål: 3,2

Flest skott på mål: Paul Pogba (35, varav 12 på mål)



Flest spelade matcher: Paul Pogba (15)

Bästa målskytt: Henrikh Mhkitaryan (6 mål, delad 4a i skytteligan)

Bästa framspelare: Zlatan Ibrahimovic och



Antal gula kort: 24

Antal röda kort: 2

Flest gula kort: Ander Herrera (5)

Flest röda kort: Eric Bailly (2)

Antal tacklingar: 63



Antal passningar: 7858

Passningar per match: 524

Flest antal passningar: Paul Pogba (990)





FA Cupen



Placering: Utslagna i kvartsfinal mot

Spelade matcher: 4

Vinster: 3

Oavgjorda: 0

Förluster: 1



Antal gjorda mål: 10

Antal gjorda mål/match: 2,5

Antal insläppta mål: 2

Antal insläppta mål/match: 0,5

Hållna nollor: 2



Flest spelade matcher:

Bästa målskytt: Marcus Rashford (3 mål, delad 15e plats i skytteligan)

Bästa framspelare: Anthony Martial (2)



Antal gula kort: 6

Antal röda kort: 1

Flest gula kort:

Flest röda kort: Ander Herrera (1)





Ligacupen



Placering: 1

Spelade matcher: 6

Vinster: 5

Oavgjorda: 0

Förluster: 1



Antal gjorda mål: 14

Antal gjorda mål/match: 2,33

Antal insläppta mål: 6

Antal insläppta mål/match: 1

Hållna nollor: 2



Flest spelade matcher: Ander Herrera (6 matcher)

Bästa målskytt: Zlatan Ibrahimovic (4, delad 1a i skytteligan)

Bästa framspelare: Henrikh Mhkitaryan och Ander Herrera (3)



Antal gula kort: 9

Antal röda kort: 0

Flest gula kort: Valencia (2)

Flest röda kort: Ingen





Totalt



Antal vunna titlar: 3 (Community Shield, Ligacupen och Europa League)



Spelade matcher: 64

Vinster: 37

Oavgjorda: 18

Förluster: 9

Vinstfrekvens: 58%



Längsta vinstsvit (alla turneringar): 9 matcher (8 december – 10 januari)

Längsta förlustfria svit (alla turneringar): 17 matcher (6 november – 21 januari)

Längsta vinstfria svit: 4 matcher (7 maj – 17 maj)



Antal gjorda mål: 105

Antal gjorda mål/match: 1,64

Antal insläppta mål: 46

Antal insläppta mål/match: 0,72

Hållna nollor: 29 (David De Gea: 16,



Flest spelade matcher: Paul Pogba (49 matcher)

Bästa målskytt: Zlatan Ibrahimovic (28)

Bästa framspelare: Zlatan Ibrahimovic och Ander Herrera (11)



Antal gula kort: 118

Gula kort/match: 1,8

Antal röda kort: 5

Röda kort/match: 0,08

Flest gula kort: Ander Herrera (13)

Flest röda kort: Ander Herrera och Eric Bailly (2)







Källor: Muss.se, WhoScored.com, StretfordEnd.co.uk, ESPNFC.com, PremierLeague.com, UEFA.com, ------------



Lögn, förbannad lögn och statistik. Siffror kan användas i många syften, inte sällan för att förvrida sanningen, men i dess renaste form har de nästan alltid något intressant att säga. Siffor säger någonting i största allmänhet, och vad det gäller just i sammanhanget fotboll kan siffror vara det ultimata sättet att sammanfatta en säsong på. Om du är lagd åt det hållet, det vill säga om du älskar siffror, bör du titta hit!