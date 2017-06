Säsongspanelen 16/17

Manchester United anno 16/17 tog hela tre titlar men slutade inte bättre än sexa i ligan. Här i “Säsongspanelen” ska vi försöka bena ut årets toppar, floppar och allt däremellan.

Den här säsongens upplaga av Manchester United innehöll färgstarka profiler som Paul Pogba, José Mourinho och Zlatan Ibrahimovic. Men mitt bestående intryck av den här säsongen var ändå att det var rätt så… grått - vad säger ni? Var det en färgstark upplaga eller håller ni med om den mer gråa nyansen?



Lo: Mitt i prick, Kristian. Även om man får anta att Mourinhos lagbygge bara har börjat tror jag att de flesta förväntade sig mer av detta United redan i år, vilket jag även tycker att man bör kunna förvänta sig när så mycket pengar pumpas in. Sedan finns det ju alltid nyanser av alla färger, så även av grått. Pokalerna av silver och en handfull riktigt fina prestationer är sådant jag tar med mig till nästa säsong som jag innerligt hoppas blir mer underhållande att följa.



Björn B: Var ju en rätt medioker säsong helt klart. Tycker att laget kunde presterat bättre i ligan framförallt. Men Zlatan var ju (oavsett vad man tycker om honom) en höjdpunkt att se i United. Levererade över förväntan hos mig och hans avgörande mot Southampton är nog säsongens stora ögonblick trots allt.



Per: Personligen hade jag riktigt höga förväntningar när säsongen började och man såg hur vi hade värvat, men jag håller verkligen med dig om att det varit grått. Spelet har inte alls klickat och det som skulle bli flera steg fram i rätt riktning har istället blivit att vi stått och stampat med en ännu dyrare trupp.



Klubben kunde denna säsong fylla på sina troféskåp med tre nya pokaler där givetvis Europa League smäller högst, eller?

Lo: Så är det. Personligen värderar jag knappt Community Shield som en trofé och Ligacupen är inte heller någon framgång som man berättar om för framtida generationer. Europa League däremot är trots allt hyfsat tung att lyfta och i konkurrens med de övriga två överlägsen etta. Men ska vi vara ärliga är ju inte Europa League heller riktigt den nivå vi bör ligga på. Så personligen hoppas jag verkligen att denna första Europa League-titel var den sista.

Björn B: Givetvis smäller det högst. Inte ofta som United vinner något i Europa. Och som Lo säger så är ju Community Shield knappt en titel. Ligacupfinalen var dock en roligare fotbollsmatch än de två andra.

Per: Ja absolut. Ligacupen och Community känns inte alls lika heta och inget man direkt skryter om. Men att vinna en Europa–titel är alltid trevligt, även om det inte är Champions.

Manchester United kryssade sig genom ligan och lyckades inte bärga en bättre placering än den sjätte. Hur kommer det sig att ett fotbollslag med så otroligt mycket kunskap och talang inte lyckas avgöra matcher? Tror ni att det handlar om spelarnas prestationer, taktiken eller rent av viljan i gruppen?



Lo: Som så ofta är det en kombination av flera faktorer, varav de du nämnde alla tillhör skaran. Själv har jag faktiskt ett bra tag - i princip ända sedan Sir Alex lämnade - funderat kring vinnarmentaliteten i truppen, viljan att verkligen vinna. Faktiskt inte helt olikt dagens Arsenal tycker jag att vi saknar de självklara spelarna som plockar fram det allra bästa av sig själva när det behövs som allra mest, även om det i grunden uppenbart är fantastiskt bra fotbollsspelare som vi har i klubben. Det är förstås något som managern har en del i, hans förmåga att skapa tillit till varje spelare och lyfta varje individs självförtroende för att få ut det bästa av sin trupp. Men vi skulle verkligen även behöva tillföra lite mer vinnarmentalitet i laget denna sommar, spelare som avgör matcher och som vi på längre sikt kan bygga ett lag runt. Sedan sitter en hel del även i taktiken som Mourinho inte har lyckats sätta, där det offensiva grundspelet är något som jag redan flera gånger pekat på som ett problem och en nackdel i konkurrensen med de övriga topplagen. Mourinho har genom karriären gjort sig känd för att alltid ha en plan B, planera en taktik som hindrar motståndarna från att vinna. Men min fråga till vår manager är: Vad är vår plan A? Hur ska vi själva spela för att vinna? Efter den första säsongen av portugisens era ser jag nämligen få riktlinjer för hur vi vill spela och vart detta Manchester United är på väg, en ovisshet som jag själv inte gillar att känna.



Björn: Kanske för att det fanns mindre kunskap och talang i truppen än vi supportrar trodde eller önskade? De tre grejer du nämner, prestation, taktik och vilja ser jag på ungefär så här. Taktik och prestation hänger ihop med varandra, medan vilja är rent nonsens att prata om. Det är professionella spelare vi talar om, givetvis har de motivationen, när ett lag ser viljelöst ut så är det något annat som går fel i 99% av fallen anser jag.

Mourinhos taktik har inneburit svaga prestationer helt enkelt. Jag ställer mig tveksamt hurruvida han fått ut max av materialet han haft att arbta med. Under våren har det stundtals till exempel varit 3-4 mittbackar på planen samtidigt, inte direkt den intention man vill se av en tränare. En rädsla av att förlora tycker jag har präglat taktiken, och således har vi fått prestationer därefter.



Per: I några matcher har vi haft otrolig oflyt med missade lägen, men det kan lika gärna bero på att kvailtén har varit för dålig. Någonstans tror jag det beror mest på det taktiska och att United inte har haft en uttalad spelidé sedan Ferguson. Moyes kom in och ville spela på sitt sätt, sedan kom Van Gaal och spelade helt annorlunda och nu är det Mourinho som vill spela på sitt sätt. Jag kan förstå lite om det blir rörigt för spelarna och för klubben när vi haft en sådan stor omsättning på spelare och tränare. Dock tycker jag att Mourinho till nästa säsong borde se över sitt taktiska upplägg. Det är alldeles för defensivt och med de offensivaspelarna vi har i laget skulle man kunna hitta på något mycket bättre. Det som har varit genomgående sedan Ferguson avgick är att United har problem med lag som försvarar sig lågt ner i banan. Mourinho måste hitta ett sätt där United spelar en snabbare och rörligare fotboll för att det ska ge frukt nästa säsong.



Snabb, rak och enkel (?) fråga - Vem av spelarna i truppen var det stora utropstecknet?



Lo: För mig: Ander Herrera. Om det är någon spelare som verkligen visat den där viljan att vinna - dessutom spelar med hjärtat för tröjan och för klubben - är det Herrera. Lägg därtill att han denna säsong i princip genomgående har presterat på en hög nivå, följaktligen på allvar tagit en fast startplats i laget, och utanför den agerat som en kapten utan armbindel… Det är inte svårt att se varför Herrera är en så stor favorit bland oss supportrar och varför han i flera forum nämns som vår framtida kapten. Personligen tycker jag, utan tvekan, att han efter denna säsong skulle vara värd den äran ifall Wayne Rooney lämnar klubben.



Björn B: Zlatan var ju bäst, men Herrera är ju en som sticker ut. Även Rojo har lyft sig massor.



Per: Imponerad över Valencias säsong som i mina ögon har varit riktigt bra. Alltid gillat Antonio och han har växt in i sin roll som ytterback. Herrera måste man nämna, har fått ett jättelyft under Mourinho. Romeros insatser i Europa har också överraskat mig lite till det positiva.



Manchester United hade ambitioner att nå Champions League, och gjorde det genom att vinna Europa League som av många ses som årets stora höjdpunkt. Håller ni med eller har ni andra personliga höjdpunkter?



Lo: Alltså i brist på andra höjdpunkter blir det ju Europa League-titeln som vinner kategorin. Men för mig var det ändå inte direkt en lyrisk glädje som var min första reaktion när slutsignalen ljöd, snarare någon form av lättnad för att denna fruktansvärt långa säsong trots allt inte blev ett fullständigt fiasko. Som jag sagt ovan: Nästa säsong hoppas jag på flera höjdpunkter att vara stolt över på riktigt.



Björn B: Zlatans avgörande mot Southampton var ju det coolaste ögonblicket ändå.



Per: En säsong med väldigt få höjdpunkter får jag nog säga att segern på Friends väger högst. Ett skönt avslut på en riktigt medioker säsong. Något att ta med sig in till sommaren åtminstone.



Hörrni, plocka fram era motorsågar - för nu vill jag väldigt gärna höra er åsikt om vem eller vad som var säsongens stora flopp?



Lo: Jag måste nog säga ligasäsongen som helhet och allt vad som till den tillhör. För att koppla till din första fråga: Detta var en riktigt grå säsong, något som ju i första hand präglats av vår insats i Premier League. I år har jag genom hela säsongen gått frustrerad på lagets oförmåga att avgöra matcherna, att vi aldrig lyckats lyfta i tabellen trots att motståndarna vid upprepade tillfällen gett oss chansen att flyga. Sedan är väl det anfallsspel vi sett över hela säsongen visat upp i sig en flopp, kombinerat med Mourinhos upprepade - och ofta onödiga - klagomål på det ena och det andra vecka efter vecka för att gradvis ge upp ligan helt. Enligt mig kommer ligan alltid att vara viktigare än alla cuper, i grund och botten den serie av matcher som man följer hela året. När vi nu summerar kan dock inte något annat sägas än att vår insats i ligan var en stor flopp.



Björn B: Mourinho, hans tränargärning får väl godkänt. Men sakerna han säger och hur han beter sig är givetvis en flopp. Spelare så vet jag inte, hade högre förhoppningar på Mkhitaryan, samtidigt hur bra användes han? Sen har vi ju en uppsjö engelsmän som gjort en svag säsong.



Per: Finns en drös med spelare som förtjänar att sågas. Vi kan väl börja med Chris Smalling som i mitt tycke tagit fem-sex kliv tillbaka i sin utveckling. Kan inte passa en boll och har så svårt att styra en backlinje, tror faktiskt att han ryker i sommar. Luke Shaw är ett annat mysterium. Man vill ju att han ska lyckas men jag tycker faktiskt att han har sett ganska otränad ut när han väl ha spelat, tror även han hänger löst. Offensivt hade jag förväntat mig mer av Rooney, Mkhitaryan och jag har svårt att förstå varför man startat Lingard i så många matcher. Blixtrar till då och då, men han ska vara ljusår från en startplats i en Unitedtröja.