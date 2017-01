Schneiderlins övergång till Everton är nu klar.

Officiellt: Schneiderlin lämnar United

Det har ryktats länge, och på slutet har det bara varit en tidsfråga om när. Idag offentliggjordes så affären; Morgan Schneiderlin lämnar Manchester United för Everton.





Idag blev det alltså klart att Schneiderlin går till



Vi önskar Morgan all lycka i framtiden, och tackar honom samtidigt för hans tid i United. Sänk City nu!



Källa: ManUtd.com, EvertonFC.com



Morgan Schneiderlin anslöt till Manchester U nited så sent som sommaren 2015, och många såg då fransmannen som en stor del av lösningen till lagets långa och svårlösta mittfältsproblem. Fransmannen blev, tyvärr, inte den lösningen United behövde. Mittfältaren gjorde visserlingen hela 39 framträdanden under fjolårssäsongen, men liksom för laget i allmänhet lyfte det aldrig för Schneiderlin. Han hade svårt att hitta sin plats i laget, och det var ofta oklart vad han var tänkt att tillföra. Sedan Mourinhos ankomst har det blivit desto färre framträdanden, och under årets säsong har han bara startat vid tre tillfällen och hoppat in vid fem. Häri ligger såklart förklaringen till att Morgan har velat lämna, och att Mourinho också låter honom lämna är ett tydligt tecken på att han inte anses vara tillräckligt värdefull. Mourinho har i dagarna uttryckt sin sorgsenhet över att fransmannen är på väg bort, men realistiskt sett är det troligtvis den bästa lösningen för båda parter.Idag blev det alltså klart att Schneiderlin går till Everton , och som förväntat blir hans nästa klubbadress Everton. Det hann bli 47 framträdanden i United-tröjan för fransmannen, och ironiskt nog gjorde han sitt enda mål i den röda tröjan mot just Everton. Prislappen landar initialt på 20 miljoner pund, men den kan höjas till 24 miljoner inklusive diverse add-ons. Spelaren köptes till United från Southampton för 24 miljoner pund. Schneiderlin har skrivit på ett fyra och ett halvt år långt kontrakt hos Merseyside-klubben, där han återförenas med tränaren Ronald Koeman. Debuten kan komma redan på söndag mot Manchester C ity.Vi önskar Morgan all lycka i framtiden, och tackar honom samtidigt för hans tid i United. Sänk City nu!

0 KOMMENTARER 288 VISNINGAR BJÖRN HALLBERG

På Twitter: @bjooorsa

2017-01-12 19:25:10

