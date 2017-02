Vem ska ersätta Carrick?

Scholes-scenariot på väg att återupprepas



Ingenting varar för evigt, allt måste någon gång få sitt slut. I sommar fyller Michel Carrick 36 år och hans kontrakt löper ut. Nu måste en ersättare hittas, en tronarvinge spelas in. Lät det inte så även för bara några år sedan?





Carrick är den enskilt viktigaste spelaren för att



Rollen som Carrick besitter - rollen som regista, den defensivt placerade mittfältsdirigenten som styr hela spelet - är ofta en position svår att ersätta. Den kräver grundläggande förmågor som spelförståelse och teknik, men även erfarenhet och en x-faktor svår för pengar att införskaffa.



Det har inte minst Manchester United tidigare fått uppleva.



Det senaste och tydligaste exemplet kommer så sent som för bara några år sedan. Då var klubbikonen Paul Scholes till åren kommen och skulle ersättas. Inga problem - vi har ju både Anderson och Tom Cleverley, alternativt unge Nick Powell, redo att ta över fanan hette det då. Men riktigt så enkelt blev det inte. Varken Anderson eller Cleverley lyckades förfylla sin potential, den förste skickades via Fiorentina tillbaka till Brasilien och den andre via



Det andra sättet att lösa problemet var att köpa in en ersättare. Det talades om Cesc Fàbregas och Thiago Alcântara, skreks om Toni Kroos och Wesley Sneijder. Men ingen av de tilltänkta storsatsningarna löstes heller. År efter år gick därför utan att Scholes ersattes och visst kan man argumentera för att han fortfarande inte har ersatts, även om Carrick själv med åren mer eller mindre har löst uppgiften på egen hand. Men det betyder bara att vi när även han lämnar klubben får ett ännu större hål att fylla.



Under denna säsong har diskussionen om Carricks ersättare tilltagit i fart, inte minst då hans kontrakt löper ut i sommar och José Mourinho därtill nyligen indikerade att Carricks tid i klubben går mot sitt slut. Men likt scenariot som uppstod vid Scholes karriärsslut har de flesta svårt att se den självklara ersättaren. Vissa menar att Mourinho måste ge sig ut på marknaden, satsa stort och värva ett etablerat namn. Vissa menar att vi redan har naturliga efterträdare i



2017-02-07 12:27:56

