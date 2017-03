Flyttar till USA.

Schweinsteiger klar för Chicago

Bastian Schweinsteiger flyttar till USA och Chicago Fire.

0 KOMMENTARER 264 VISNINGAR 0 KOMMENTARER264 VISNINGAR LO HÄGERFELTH

2017-03-21 08:40:32

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-03-21 08:40:32

Manchester U

2017-03-20 19:53:39

Manchester U

2017-03-19 15:44:01

Manchester U

2017-03-19 15:13:09

Manchester U

2017-03-18 23:26:34

Manchester U

2017-03-17 13:15:00

Manchester U

2017-03-16 23:12:45

Manchester U

2017-03-16 23:10:20

Manchester U

2017-03-15 19:27:00

Manchester U

2017-03-15 15:04:57

ANNONS:

Efter att hela säsongen ha suttit i José Mourinhos frysbox är det nu klart att Bastian Schweinsteiger lämnar Manchester U nited för Chicago Fire. "Schweini" sägs ansluta till Chicago redan i nästa vecka, där han blir en av den amerikanska klubbens s.k. Designated Players (en av de tre tillåtna spelarna utanför lönetaket) och uppges bli en av MLS bäst betalda spelare. I ett pressmeddelande förklarade den välmeriterade tysken sitt klubbval.– Genom hela min karriär har jag sökt möjligheter där jag hoppas kunna ha en positiv inverkan och där jag kan hjälpa till att göra någonting bra. Min flytt till Chicago är inte annorlunda. Jag är övertygad av klubbens vision och filosofi och jag vill hjälpa dem med detta projekt.Schweinsteiger hann under sin korta tid på strax över en och en halv säsong i Manchester United göra 35 framträdanden för klubben och trots att 32-åringen lämnar Old Trafford tidigare än vad vi från början kanske hade hoppats på hann Bastian bli en väldigt uppskattad spelare bland oss United-supportrar, vilket de stående ovationerna vid hans inhopp i Ligacupmatchen mot West Ham i november var ett bevis på.Vi i United-redaktionen tackar Bastian för den professionella attityd han uppehöll ända in i kaklet och önskar honom all lycka på andra sidan Atlanten.Bastian Schweinsteiger flyttar till USA och Chicago Fire.Säsongen 2016/17 är långt ifrån över, men redan nu är förberedelserna för nästa säsong i full gång. Idag offentliggjordes det att laget åker på försäsongsturné till USA i sommar.José Mourinho gjorde hela sju ändringar i startelvan jämfört med matchen mot Rostov i torsdags. Anledningen till det var givetvis på grund av avstängningar och skador. Man klättrade förbi Arsenal i tabellen genom dagens 3-1-vinst mot Middlesbrough.United avancerade i tabellen när Middlesbrough besegrades under söndagen.Ett skadedrabbat United reser till Riverside i jakt på poäng i Champions League jakten.Manchester United fick en bra lottning i EL-kvartsfinalen. Man möter Anderlecht.Ingen match att skriva hem om. Men United är vidare och det är det som räknas.United gick för att avgöra i den första halvleken på Old Trafford, men man fick inte hål på gästerna. Istället blev det onödigt spännande i den andra akten, och hade det inte varit för att Mata gett lagen ledningen i den 70e minuten hade det kunnat bli riktigt svettigt. Apropå svettigt; Romeros vassa räddning i matchens sista sekund hindrade matchen från att gå till förlängning.Manchester United fick med sig ett värdefullt bortamål från den ryska åkern förra torsdagen, och ett bortasvagt Rostov är därmed stora underdogs inför returen på Old Traffords gröna matta.Manchester United går i bräschen för fotbollsklubbar i Storbritannien när man nu startar ett samarbete med HBTQ-välgörenhetsorganisationen Stonewall. Genom samarbetet blir Manchester United också en officiell medlem av TeamPride.