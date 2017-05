2017-05-17 20:45

Southampton - Manchester U

0-0



Sergio Romero stor matchjälte när Manchester United tog med sig en poäng

Det skulle visa sig vara ett sömnigt och ointresserat Manchester United som tog sig till St Mary's Stadium för att spela av 37:e ligaomgången mot Southampton. En som inte sov var Sergio Romero, som såg till att Manchester United kunde bärga åtminstone en poäng.



Startelvorna



Manchester United

S.Romero; Bailly – Jones – Smalling – Darmian; Tuanzebe – Fellaini; Mata – Rooney – Mkhitaryan; Martial



Startelvan innebär att Manchester United gör hela 6 ändringar jämfört med matchen mot Celta Vigo i veckan. Det blev också med andra så som Mourinho sagt, att



Southampton

Forster; Soares – Stephens – Yoshida – Targett; James Ward-Prowse – Romeu – Davis; Redmond – Gabbiadini - Tadic



Elvan påminner mycket om senast matchen lagen emellan i ligancupfinalen. Samtidigt är det totalt 8 ändringar i laget jämfört med senast mot



Första Halvlek

Det börjar ställa till sig väldigt tidigt för bortalaget i den tempfattiga inledningen av matchen då Mike Dean redan efter fem minuter blåser straff för bortalaget. Repriserna visar att det var solklar hands på Bailly men att denne befann sig minst en halvmeter utanför straffområdet. Rättvist nog slår Gabbiadini en svag staff som Romero enkelt läser av och räddar till hörna. Fortfarande 0-0 med andra ord.



Matchen återupptas i det låga temp som det började där lagen skapar enstaka halvchanser. Det är främst Manchester United som tar matchen som en vänskapsmatch och spela således otroligt försitikgt och utan fart, vilket har varit bortalagets plan de senaste 3-4 matcherna. Om man ska utse ett mer direkt spelande lag i matchen så är det Southampton som har en tydligare linje i sitt spel fram till moståndarnas mål. Desssvärre är det inga farliga chanser eller skott som hemmalaget står för och Romero har en relativt enkel första halvlek, bortsett från straffen i inledninge. Svårare är det inte för Forster i andra änden av planen.



Även om Manchester United spelar en tråkigare version av den beröma tiki-takan, så lyckas man skapa chanser genom att vänta ut Saints och hitta sina chanser. Martial, Rooney och Miktharyan visar dock ännu en gång att Manchester United fortsatt har svårt att förvalta sina chanser på ett effektivit sätt och man får än en gång se kamerorna zooma in på en likgiltig Mourinho på bänken. Matchens första halvlek slutar därmed helt rättvist med att ingen utav lagen gör mål och med låga förväntningar att matchbilden förändras efter paus.



Andra Halvlek

Otroligt nog blir de inledande 20-25 minuterna väldigt fartfyllda då Southampton släpper handbromsen. Redan efter 15 minuter hade man skapat 3-4 chanser för att kunna göra mål. Istället blir



Man lyckas bryta sig loss tillslut och få till ett par chanser mot Forster, där Martial prickar stolpen och Mata skjuter över från nära håll. Man lyckas fortsatt att inte förvalta sina chanser på ett bra sätt och ger således motståndarna en chans. Mer nämnvärt än så blir det inte för bortalaget och man återgår till sitt tempolåga spel med sidledspassningar och väldigt lite kreativitet. Samtidigt så låter man Southampton styra matchen och som då blir det mer bollförande laget. Det är Southmapton som tillslut avslutar matchen som det fotbollspelande laget, medan bortlalaget längtar efter slutsignalen. Matchen slutar 0-0 och det är ett orättvist poäng som Manchester United lyckas ta med sig hem i en betydelselös match.



Analys

Från ett United-perspektiv så finns det inte mycket att säga, laget försöker egentligen spela av ligan utan att få med sig några skador till EL-finalen. Det tråkiga för många är att man får kolla på ett tråkigt United som håller tillbaka och spela otroligt defensivt. Även om det är för att rädda sitt egna skinn så kan man inte låta bli att tänka att detta ändå varit hur laget spelat nästintill hela 2017. En match som denna ska egentligen klaras av på ett enkelt sätt, speciellt med tanke på att Souhampton inte gjort mål hemma på 6 spelade timmar. Stor eloge ska ges till Southampton som bjuder på fotboll i andra halvlek och gjorde matchen så mycket mer sevärd. Man lyckas utnjyttja Uniteds sovande spel och inställning till att skapa chanser. Dock stå Sergio Romero för ett par riktigt bra räddningar som nekar Southampton 3 poäng. Såklart får man inte glömma straffräddingen i första halvlek som var början på Sergios man-of-the match prestation. Southampton-Manchester U Fraser Forster

Cedric

Jack Stephens

Maya Yoshida

Matt Targett

James Ward-Prowse

Oriol Romeu

Steven Davis

Nathan Redmond

Manolo Gabbiadini

Dusan Tadic



Avbytare

Charlie Austin

Sofiane Boufal

Martin Caceres

Jordy Clasie

Mouez Hassen

Jeremy Pied

Jay Rodriguez

Sergio Romero

Eric Bailly

Chris Smalling

Phil Jones

Matteo Darmian

Marouane Fellaini

Axel Tuanzebe

Henrikh Mkhitaryan

Juan Mata

Wayne Rooney

Anthony Martial



Avbytare

Ander Herrera

Michael Carrick

Jesse Lingard

Scott McTominay

Demetri Mitchell

Joel Pereira

Marcus Rashford



2017-05-17 23:20:50

