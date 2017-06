Går 22-åringen rakt in i startelvan på Old Trafford?

Silly-panelen #1: "En riktig kalasaffär"

Silly Season har brakat lös med full kraft, och som väntat har Manchester United befunnit sig i epicentrum. Denna junivecka har varit särdeles händelserik, då det såväl offentliggjorts att Zlatans kontrakt inte förlängs liksom att Benfica och United har kommit överens om en övergång för Victor Nilsson Lindelöf. Är detta slutet för Zlatan på Old Trafford? Vem ersätter honom? Och, kommer VNL att gå direkt in i Mourinhos startelva? Detta, och mycket mer, spekulerar vi kring i Silly-panelen.

Det har tisslats och tasslats en längre tid, och i fredags bekräftades ryktena om att Zlatans kontrakt inte förlängs och att han därmed står till arbetsmarknadens förfogande från och med 1 juli. Samtidigt har det spekulerats i att svensken fortfarande kan komma att bli erbjuden ett nytt kontrakt när rehabiliteringen väl är avklarad. Vad önskar, och tror, ni kommer att hända med Zlatan? Vad vore bäst för klubben?



Björn B: Jag tror att Zlatan har spelat sin sista match för United, och att det är det korrekta beslutet för United. Ur Zlatans perspektiv så tror jag att han gärna förlängt. Varför är det då ett korrekt beslut av United? Zlatan var Uniteds kanske bäste spelare under den förra säsongen, och den enda anfallaren med kontinuitet i spelet, och hade han fått vara skadefri tror jag att han hade gjort upp mot 35 mål, och fått förlängt kontrakt. Men i och med att han är skadad och kommer fylla 37 nästa år, så finns det liksom ingen idé med det hela.



Lo: Med vetskapen om att klubben själv inte har gått ut med något officiellt uttalande i ärendet än (vilket ju får en att fundera) så tror även jag att Zlatans nästa match görs i annan tröja och jag tycker även att det är rätt val av klubben att göra. Redan förra sommaren var jag skeptiskt till att värva Zlatan, inte för att han är någon dålig spelare eller för att jag inte gillar honom - tvärtom, jag visste att Zlatan skulle leverera. Men personligen ville jag se en mer långsiktig lösning på anfallspositionen, en grundsten att bygga vidare på över längre tid, något som Zlatan inte skulle vara och nu inte heller blir. Med det sagt tycker jag att Zlatan gjorde en riktigt bra säsong, var en starkt bidragande faktor till att vi vann såväl Ligacupen som



Kristian:





För bara ett par veckor sedan verkade det högst sannolikt att Antoine Griezmann skulle ansluta till Manchester United i sommar, men efter att det fastslagits att Atleticos transferförbud står fast har fransmannen deklarerat att han blir kvar i den spanska huvudstadsklubben. Det lär alltså inte bli någon övergång i sommar, men den kan mycket väl bli av längre fram i tiden. Skulle ni vilja se Griezmann i Unitedtröjan?



Björn B: Om vi säger så här, han är ju bättre än alternativen som finns i klubben och är ju självklart en bra spelare. Och då skulle jag ju förstås vilja se honom i United. Men det är ju inte som att vi misslyckats med att köpa Messi här direkt. Gör han en bra säsong i år kanske vi borde försöka nästa sommar också, men det känns ju inte som att det är hela världen det här. Vet inte heller om våran offensiv behöver ytterligare en spelartyp med “Mata-fysik”.



Lo: Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Antoine Griezmann är en personlig favorit. De egenskaper han besitter såväl med som utan boll, den kvickhet och den speluppfattning som finns i hans repertoar - det är det få i dagens fotboll som har. Det - i kombination med avsaknaden av matchvinnare i truppen - gör att jag verkligen skulle vilja se Griezmann i Manchester United, gärna i tröja nummer sju vilken jag tror han till skillnad från de senaste arvtagarna skulle bära upp med den äran. Så även om det i dagsläget inte ser ut att bli någon flytt denna sommar hoppas jag få se övergången äga rum inom en snar framtid.



Kristian : Jag har lite svårt att bestämma mig i den här frågan och har varit kluven till en affär redan från första ryktet. Inte för att det är någon dålig fotbollsspelare vi pratar om, tvärtom - men jag är osäker på om han erbjuder rätt fotbollskunskaper till Manchester United. Jag vet inte om United behöver en till kvick, tekniskt briljant men ganska klen spelare? Allt beror så klart på hur José Mourinho tänker sig att United ska spela framöver, men jag är lite tveksam.





Ryktena hittills denna sommar har i stor utsträckning handlat om offensiva förstärkningar, och Mourinho lär vilja lösa en ersättare till Zlatan så fort det bara går. Morata, Belotti och Lukaku har samtliga kopplats till klubben, och även spelare som James och Perisic (om än de inte är strikers) har ryktats vara av intresse. Vem/vilka skulle ni vilja se förstärka lagets offensiv?



Björn B: Fan vad tråkiga alla dessa namn känns tycker jag spontant. Morata tror jag skulle vara bra men känns löjligt dyr, Belotti tycker jag är en chansning, speciellt till den löjliga prislappen. Perisic ryktet har jag svårt att förstå överhuvudtaget, på vilket sätt skulle han förbättra laget? En spelare som knappt sticker ut i ett mittenlag i Italien, lär ju inte förbättra ett mittenlag i England. Lukaku tror jag är en målgaranti så av namnen i frågan hade jag valt honom, men får man drömma lite så tror jag att Aubameyang öst in mål i England också.



Lo: För det första är det ju inte konstigt att det är de offensiva namnen som trycks upp allra mest, så fungerar mediebranschen. Själv brukar jag därför vara skeptisk till alla rykten och inte tro på någonting innan en affär mer eller mindre officiellt har bekräftats av klubben i fråga. Men om vi ska dyka ner i de offensiva namn som nämns: James Rodríguez vill jag inte se i United, bra spelare men inte den spelartyp vi i första hand behöver. Av de två offensiva mittfältarna är Ivan Perišic snarare den spelartyp vi behöver, en kvick ytter och poängspelare. I sina bästa stunder är kroaten världsklass, men dock är han för ojämn och dessutom på fel kant. För jag vill inte se honom ta Anthony Martials plats i laget. Av de tre anfallarna är det ju Álvaro Morata som det ryktas allra mest om och som faktiskt ser ut att bli verklighet. En bra målskytt, otvivelaktigt. Men 75 miljoner pund? Det tycker jag är för mycket för en anfallare som jag inte ser leda vårt anfall över längre tid. Personligen är jag mer förtjust i Andrea Belotti och Romelu Lukaku. Två liknande spelartyper, kompletta anfallare som båda har alla egenskaper för att ösa in mål för United. Belotti tror jag dock blir för dyr och Lukaku tror jag föredrar



Kristian: Jag kan ju direkt säga att jag inte hoppar av lycka när dessa namn radas upp - är det verkligen menat att det är någon av dessa herrar som ska lyfta hela Manchester Uniteds offensiv inför kommande säsong? Morata är en klasspelare som fått smaka alldeles för mycket bänk, men prislappen det rapporteras om är löjlig. Av dessa namn så känns det “säkraste” alternativet som Lukaku om man vill få in en spelare som kan





För knappa två år sedan satte faxen käppar i hjulen för en övergång, och denna sommar har Real Madrid återupptagit jakten på David De Gea . Ryktena har redan nu varit många, och i dagsläget verkar det trots allt som att spanjoren kommer att bli kvar i Manchester United. Men, mycket återstår av Silly Season… Är ni oroliga för att De Gea skulle gå förlorad? Hur skulle klubben behöva hantera detta?



Björn B: Givetvis är jag orolig över att De Gea försvinner. Klubbens enda spelare av absolut världsklass (överbevisa mig gärna Pogba) och den bästa spelaren de senaste säsongerna. Dessutom på väg in i sina bästa år som målvakt, Ett oersättligt tapp, förutsatt att man inte kan lösa Neuer (vilket ju inte kommer att hända). Känns svårt att veta hur klubben kommer att agera om De Gea går, utgår från att någon kommer in, men frågan är om inte Romero har en bra chans att konkurrera ut ett eventuellt nyförvärv, för så bra var han under våren.



Lo: Nu knackar jag så hårt jag bara kan i trä’t, men jag tror verkligen inte att David De Gea kommer att flytta i sommar. Det är den känsla jag fått. Framför allt beror det på att Real Madrid under de senaste åren har frångått sin klassiska Galáctico-strategi en aning och satsar numera mer på yngre förmågor och marknadsföringsmässigt svagare namn för en billigare peng. Om det är därför de för tillfället är bättre än på mycket länge låter jag vara osagt, men för oss United-supportrar tror jag det ökar våra chanser att se De Gea vakta buren även nästa säsong. Och om Manchester United vill återvända till den absoluta toppen igen är det ett måste att behålla spanjoren.



Kristian: Lurig fråga, men ack så berättigad. Jag har en lite otrevlig känsla kring den här transfersagan, och skulle inte bli chockad om han faktiskt provar sina vingar i Real Madrid kommande säsong. Däremot, så tycker jag i så fall att den affären ska genomföras nu direkt så att Manchester United hinner jobba in en ersättare. Givetvis skulle saknaden bli enorm, och någon likvärdig ersättare kommer United inte kunna lösa då De Gea är en av de absolut vassaste målvakterna i världen. Vill dock tillägga att





Hittills har det främst snackats om att hitta en ersättare till att hitta Zlatan. Vilka positioner, utöver anfallspositionen, bedömer ni vara i behov av förstärkning? Och, vilka är era stalltips gällande vilka spelare som kommer att hämtas in innan fönstret stänger i slutet av sommaren?



Björn B: Jag läser nog lite för lite rykten nuförtiden för att kunna svara på vilka som är troliga. Men spontant så tycker jag att det saknas en vänsterback i truppen (jag har nästan gett upp på Shaw) samt en central mittfältare. Tycker även att man saknar klass på kanterna, men ett Manchester United som knappt gör några mål och kommer femma i ligan borde ju ha en hel del problem med truppen kan man tänka sig. Att det köps en mittback först tycker jag är intressant, då det ju inte är den position där det är sämst ställt, vilket är anfallet. Men det kanske är något på gång där. Ge mig en spelar för varje lagdel plus en vänsterback så är jag nöjd.



Lo: Om man utgår ifrån förra säsongen finns det ju en hel del kvar att önska, och egentligen är jag av den åsikten att flera pusselbitar redan finns att tillgå i truppen men som inte utnyttjas. En sådan position är vänsterbacken, där jag fortfarande tycker att



Kristian: Det har varit en rörig Silly Season hittills vad gäller ryktena och jag har ytterst svårt att se en röd tråd i det hela. Men att klubben behöver förstärka med en skicklig mittback, en defensiv mitt och en anfallare som ersätter Zlatan Ibrahimovic är ju fakta.

Sedan tycker jag definitivt att man bör fundera över vänsterbacken där Shaw hade en minst sagt tung säsong och någon naturlig ersättare inte finns i laget i dagsläget. Jag skulle kunna tänka mig att plocka tillbaka Chicharito för att göra ett par säsonger till, han har bevisat att han fortfarande kan göra mål och kommer inte kräva någon given plats i startelvan.





Slutligen. Transfersagan om Victor Nilsson Lindelöf tog som förväntat ny fart denna sommar, och under lördagskvällen offentliggjordes att klubbarna kommit överens om en övergång. Formaliteter som medicinsk undersökning och personliga villkor återstår, men VNL lär spela i United nästa säsong. Är han redo för att ta det stora steget? Förväntar du dig att han går rakt in i startelvan?



Björn B: För mig känns han som en ungefär lika bra mittback som de andra i truppen. Vilket inte är vad vi behöver, utan någon som direkt skulle gå in och höja laget. Vilket jag då inte tror att svensken förmår. För mig skulle han bli nummer 3-4 i rankingen hos United efter Bailly och Rojo, men före Smalling. Sen har jag inte sett tillräckligt av honom egentligen, nästan enbart sett honom i landslaget. Är det något som Mourinho kan är det dock mittbackar, på den punkten har jag stort förtroende för vår manager.



Lo: Jag håller inte riktigt med Björns rangordning av mittbackarna, för enligt mig går vår nye svensk rakt in i startelvan. Före Chris Smalling, före Phil Jones och före



Kristian: Till att börja med så måste man komma ihåg att Victor endast är 22 år gammal och förmodligen har en lång och briljant karriär framför sig. Får han den utveckling som han spås få så är det här en riktig kalasaffär av Manchester United. Däremot så tror jag att han kommer få det svårt att erövra en säker plats i startelvan, åtminstone första säsongen. Konkurrensen är stenhård i Manchester United, främst pga att det finns så många “jämnbra” mittbackar.

Men har klubben, fansen och framförallt Victor själv tålamod så kan det här vara början på en riktigt fin saga.



