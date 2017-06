Silly Season -17 Fabinho, Perisic, Greizmann, Morata, Lukaku, Belotti, Zlatan, VNL och Rodriguez!

Spänn på er säkerhetsbältena, plocka fram saltkvarnen och gör er redon. Sommarens transfer fönster har slagits upp på vid gavel och givetvis kommer vi på redaktionen bevaka såväl de osannolika som de sannolika ryktena.

Grön = Klara nyförvärv

Röd = Klara försäljningar/utlåningar

Svart = Rykten

* = Nytt

--------------------------------------------------------



Ivan Perisic 9/6 - 2017*



Fabrizio Romano rapporterar att Manchester United har gett Inter ett nytt bud på kroaten värt 40 miljoner euro. Inter påstås dock fortfarande kräva 55-60 miljoner euro för spelaren vilket innebär att förhandlingarna fortsätter!

---------



Morata 9/6 - 2017*



Enligt Sid Lowe och Ed Aarons så har Morata haft ett möte med Real Madrids representanter där spanjoren skall ha sagt att han önskar att lämna klubben. Samtidigt har splearen och hans agent kommit överrens om de personliga kontraktskraven med Manchester United enligt samma källa.



Under fredagskvällen rapporterade även Brujula del Deporte, som jobbar för Onda Cero, att Alvaro Morata förväntas slutföra sin transfer till Manchester United, värd 73 miljoner euro, på måndag. Kontraktet sägs vara på fem år.

--------



Zlatan Ibrahimovic 9/6 - 2017*



Dokumenten om vilka spelare man har under kontrakt släpptes av Manchester United under fredagen som ett krav från FA. Dokumenten visade att svensken inte längre är bunden till ett kontrakt och att ettårsoptionen inte utnjyttjades av Manchester United.



Vad detta innebär för svensken återstår att se menar Simone Stone från BBC. Även om United inte har erbjudit svensken ett kontrakt, så har man erbjudit Ibrahimovic att slutföra sin rehabilitering i Manchester. Man menar på att om Zlatans rehabilitering går bra så finns det fortfarande en chans för svensken att stanna i Manchester.

--------



Andrea Belotti 8/6 - 2017



Som rapporterat av James Ducker så är även Belotti en av tre strikers som Manchester United har koll på denna sommar. Italiens transferguru di Marzio har inte varit blyg att rapportera om Belotti och menar på att störst intresse visats utav Milan för tillfället, som är villiga att flytta på himmel och jord för att värva italienaren.



Prislappen för att värva spelaren? 100 miljoner euro (såklart), om man ska tro Torinos president Urban Cairo som i Gazzetta dello Sport ska ha sagt ”Jag tänker inte på att sälja Belotti. Han är min spelare, vi förlängde nyligen hans kontrakt. Målet är att behålla honom” samtidigt som han menar på att det finns undantag; ”Efter det så finns det en utköpsklausul som gör mig tvungen att sälja honom om någon skulle erbjuda 100 miljoner euro utanför Italien”.



Det rapporteras även från di Marzio och Kaveh Solhekol att Manchester United även har gett sig in i affären, om Morata-dealen inte skulle gå i lås. Via Tuttosport (som ska vara trovärdiga för Turin, Darmian till United) sägs det att United ska vara beredda på att lägga ett första bud på 80 miljoner euro. Detta är något som skall tas med en nypa salt då Tuttosport generellt inte brukar ha en hög sanningshalt.

--------

Morata 8/6 - 2017



Spanjoren har kommit upp som ett striker-alternativ enligt många medier runt om i England. James Ducker och Andy Mitten är de två journalister som sagt att United har tre striker-targets inför sommaren; Morata, Lukaku och Belotti. Lägg även då till att Greizmann inte gick i lås och klubben är i stort behov utav en anfallare som kan leda högst upp.



Först såg det ut som om Morata var klar för Milan enligt italienska medier, däribland di Marzio. Då var det nämligen Moratas flickvän som hade valt bort det dystra vädret i Manchester för kläderna och glamouren i Milano. Denna nyhet sköts ner av spelaren själv i en intervju med Mediaset; "Jag vet ingenting om Milan (intresset). Jag läser dessa grejer i medierna, men jag vet ingenting om dem." Med tanke på hur silly Silly Season är, så kan detta mycket väl vara så att man vill dölja alla nyheter, eller så talar spelaren helt enkelt sanning.



Enligt di Marzios kollega, Fabrizio Romano, så ska Manchester United redan ha lagt ett 60 miljoner euro stort bud på spanjoren, som Real Madrid har nekat. Man ska i samma veva ha krävt 90 miljoner euro (!) för den unge spanjoren.



Den senaste uppdateringen om Morata inkluderar hans agent som i en intervju med Foot Mercator sade; "Jag vet inte om han gör en till säsong med Real Madrid. Spelaren kommer ta ett klart och definitivt beslut de kommande dagarna. Han vill inte ha en ytterligare säsong som denna. Det var en utmärkt säsong, men han vill spela mer" där agenten även avslöjade att intresset från Milan var riktigt och fortfarande finns, men att andra klubbar också är intresserade.

--------



James Rodriguez 6/6 - 2017



Det blev lite utav en överraskning när Sky Sports rapporterade om att Manchester United blivit erbjudna James Rodriguez av Real Madrid den 16 Maj. Med väldigt lite substans i ryktet så avfärdades det snabbt av James Ducker som påstod att källor nära Manchester United inte alls var ute efter colombianen.



På senare tid så har ryktet tagit fart, detta i samband med Real Madrids Champions League-final mot Juventus. Självaste Cristiano Ronaldo sa i en intervju med la Sexta att "James har sina anledningar (att lämna) och vi måste respektera det" samtidigt som portugisen anser att James fortfarande har kvalitéer och borde stanna i Real Madrid.



Efter finalen var det dags för Real Madrids president, Florentino Perez, att ge sina ord om James Rodriguez vara eller icke vara; "James är en otrolig spelare, men när du har så många så vill du att alla ska stanna. Vi kommer prata med tränaren (Zidane); han är personen som kommer bestämma (James) framtiden.". Även om mycket blev osagt så är det tydligt att man inte kommer överrens med spelaren och att James troligen får en ny klubb i sommar.

--------



Lukaku 6/6 – 2017



Även Lukaku är en target för Manchester United denna sommar i och med att belgaren nekat Evertons kontraktsförslag. En som var tydlig att påpeka detta var spelarens agent, Mino Raiola som i Talksport den 31 Maj avslöjade att "Lukaku har fått lovat att om vissa klubbar vill värva spelaren så kan han lämna", "om priset är rätt för Everton och om projektet är rätt för Lukaku så tror jag han kommer ta steget" och att priset på spelaren skulle landa runt 100 miljoner pund. Just i det ögonblicket rapporterade James Ducker att den klubb som visat mest intresse var Chelsea.



Senaste nytt om Lukaku kommer direkt ifrån en intervju med Sky Sports där spelaren ska ha sagt "min agent vet vad som kommer hända och jag vet med", "Jag är lugn och vi har nått en överenskommelse med klubben. Vi är lugna och vi har åtminstone en direktion som vi vill gå." samtidigt som spelaren sa att "Vad jag skulle gilla mest är att spela i Champions League och försöka vinna Premier League.", vilket innebär att Lukaku troligtvist stannar i England. I och med att både James Ducker och di Marzio rapporterat om ett intresse från Chelsea, så är det i stort sett klart att Lukaku spelar i där nästa säsong.

--------



Victor Nilsson Lindelöf 5/6 - 2017



Det har varit många turer kring svensken och Manchester United, speciellt under Januari-fönstret då många medier var överrens om att VNL skulle bli en röd djävul. Riktigt så blev det inte eftersom klubbarna inte kom överrens om summan och hur mycket som skulle gå till Västerås SK.



Intresset för svensken ska dock inte ha svalnat om man ska tro på Kaveh Solhekol från Sky Sports (en av de få trovärdiga ifrån Sky Sports). VNL är fortsatt med på Mourinhos lista på mittbackar denna sommar. Den mest trovärdiga länken från Portugal kommer ifrån O’Jogo, som i December meddelade att Manchester United kan värva VNL för 50 miljoner euro, men att siffran är alldeles för hög för den engelska klubben. Annars är det mindre trovärdiga Record från Portugal som rapporterar att Lindelöf är nära en flytt för 35 miljoner pund. Vad man kan konstantera är att VNL i alla fall är aktuell denna sommar, och att det kommer ske försök till att värva svensken.



Enligt svensken själv så blir det inte något av transfern med Manchester United, i en intervju med Aftonbladet säger försvararen; ”Det ska jag inte göra (lämna Benfica). Jag har kontrakt och jag kommer tillbaka” och fortsätter sedan med att säga; ”Jag säger ingenting. Jag säger som jag alltid säger – Jag har kontrakt med Benfica och det är där mitt fokus ligger”. Man kan tolka svenskens svar på många sätt, men det är tydligt att västeråsaren tar en proffsig approach.

---------



Griezmann 4/6 - 2017



Ja, nu gäller det även att sammanfatta denna korta sommarsagan som alla känner till så gott det går. Det var ett längre tag som Griezmann länkades samman med Manchester United. Redan September 2016 började fransmannen knytas samman med klubben efter att han i en intervju med Onda Cero sagt att han hade David Beckham som idol. Ryktet fick då väldig fart och olika medier började fantisera om flytten med länkar till bästa vännen Pogba, nummer 7 på tröjan och Beckham (såklart). Det var inte förrän i April som ryktet fick någorlunda substans då Griezmann tröttnade på en spansk reporter från AS efter 1-0 matchen mot Espanyol och konstaterade att det räckte med frågorna om hans framtid samtidigt som han gick ifrån intervjun. Det följdes utav ett uttalande från spelarens agent, Eric Olhat, som konstaterade att "vi är ett stadie där vi samlar in information från klubbar som har ett konkret intresse (för Greizmann)" i en intervju med franska Telefoot. "Vi har United, City, Chelsea, Barcelona och Real Madrid. United var de första som träffade oss och visade mest intresse", samtidigt som agenten varnade klubbarna att man skulle behöva möta Greizmanns klausul på 100 miljoner euro för att få tillgång till spelarens tjänster.



Det blev då väldigt tydligt att något var på gång och att ett intresse fanns hos Manchester United. Oftast får man vänta till slutet av en säsong för att få officiela uttalande från spelare, agenter och klubbar. Det skulle sig visa vara samma visa även denna gång. Denna gång var det spelaren själv som rörde till i grytan ordentligt i den franska komedishowen 'Quotidien'. "Jag tror vi kommer få reda på (om spelarens framtid) det de kommande två veckorna. Manchester United? Det är möjligt. Sex utav 10 chans"

svarade spelaren när han fick frågan om sin framtid denna sommar, vilket minst sagt chockade programledaren Yann Barthes som blev tvungen fråga om Greizmann var medveten om vad han hade svarat – vilket möttes med ett "Ja". I samma intervju hade spelare även sagt att det var "7/10 chans" att han skulle skriva på ett nytt kontrakt med Atletico Madrid. Samtidigt befann sig den spanska klubben i trubbel med Court of Arbitration for Sport (CAS), där man riskerade att få sin ansökan om upphävt transferförbud nekat. Detta skulle innebära att man inte fick värva spelare men att man ändå kunde sälja.



Detta följdes utav uttalanden och reklamer från Greizmann, som nu verkligen använde sagan för att förstärka sin image. I en intervju med L’Equipe sa fransmannen "Om jag behöver flytta så är det inga problem. Det kan vara England, för det är trenden, Tyskland, Kina eller USA. Jag är redo att lämna." vilket även följdes upp av en reklamfilm för Huawei där Greizmann använder en smart watch för att avsluta ett samtal med en viss "José". Med anda ord: mjölkning de lux!



Sagan skulle dock inte få sig ett lyckligt slut, utan det visade sig att CAS beslut vägde mer än förväntat om Greizmanns vara eller icke vara i Atletico Madrid. Klubbens ansökan nekades av CAS och klubben fick ett transferbud vilket innebar att man inte fick köpa spelare, men man fick sälja spelare. Nyheten nådde fransmannen, som var tvungen att förklara hur saker stod till i franska Telefoot. "Frågorna om min framtid var väldigt tråkiga. CAS sanktionerna är officiella. Atletico kan inte rekrytera. Tillsammans med min sportrådgivare, Eric Olhats, har vi bestämt oss att stanna. Det är en svår tid för klubben. Det vore ett slag i magen att gå nu. Vi har pratat med klubben (Atletico) och vi kommer tillbaka nästa säsong".



Detta blev i stort sett spiken i kistan för denna transfer för klubben, som dock inte ska ha påverkat intresset för fransmannen. Enligt James Robson på Manchester Evening News så kommer United försöka igen i januari eller nästa sommar då Atletico Madrids förbud är upphävt. James Ducker på the Telegraph menar på att detta var Uniteds chans att värva fransmannen då Atletico kommer erbjuda Greizmann ett nytt kontrakt med högre klausul som ingen klubb skulle vara villig att möta. Det är med andra ord inte det sista vi hör utav Greizmann och Manchester United, var så säkra på det!

--------



Ivan Perisic 3/6 - 2017



di Marzio (vem annars?) är journalisten som gått ut med att spelaren ska ha kommit överrens med Manchester United och att det bara återstår att komma överrens med Inter. Problemet? Inter kräver mellan 45-50 miljoner euro för kroaten, något som ska ha fått Ed Woodward att höja ögonbrynen. Engelsmännen är nämligen beredda på att ge Inter 35 miljoner euro för Perisic.



Nya uppdateringar kring Perisic kommer från Simon Stone (BBC) som meddelar att intresset är genuint från Manchester United, men att beslutet ligger hos den nyrekryterade tränaren Spaletti om en eventuell försäljning.

--------



Fabinho 27/5 - 2017



Monacos defensiva mittfältare har länkats samman med United sedan sommaren 2016. I en intervju med FourFourTwo avslöjade Fabinho att "Det var kontakt (med Manchester United), men inte med mig – utan min agent. Jag såg att mycket pågick i media. Jag är glad att jag länkas samman med stora klubbar, men om inget konkret händer så betyder det inget". Agenten är ingen mindre än Jorge Mendes, som även hjälpte spelaren att skriva på för 5 nya år med Monaco i September 2016 och som även jobbar med David de Gea, Marcos Rojo och Jose Mourinho.



Trots detta så ska spelarens mål fortsatt vara Premier League; "Mitt mål är att komma till en klubb med dimensionerna som Manchester United – jag har ingen aning om jag en dag kommer vara en United-spelare, men jag kommer jobba vidare så att det inte är ett rykte, utan en verklighet". Det är med andra ord långt ifrån en avklarad saga med Fabinho där man kan konstantera att det finns ett intresse från klubben. Med tanke på brassens kontraktsförlängning så blir detta en dyrköpt transfer.



Senaste nyheterna om Fabinho kommer från självaste di Marzio som påstår att Juventus har blandat in sig i leken om brassen. 30 miljoner euro plus bonusar sägs den italienska klubben vara beredd att erbjuda, samtidigt som man vet att båda Manchester-klubbarna ligger bäst till.