Mourinho fick fira i Stockholm.

Spelarbetyg: Ajax - Manchester United 0 - 2

Seger, titel och jubel i Stockholm. Manchester United avslutade säsongen i dur när Champions League-platsen säkrades genom en stark laginsats.

Skala



5 - Världsklass

4 - Mycket bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd



Sergio Romero: 2



Inte mycket att jobba på för Romero men gör det han ska med självklarhet.



Antonio Valencia: 3



Kaptenen för kvällen gör som vanligt ett solitt jobb längs sin högerkant. Svår att stoppa framåt, men framför allt ännu svårare att ta sig förbi bakåt denna kväll.



Chris Smalling: 3



Viktig med sitt huvudspel. Vinner flera luftdueller i försvaret, men även framåt då han når högst i nickduellen som föranleder Mkhitaryans mål. Överlag en bra instas av Smalling.



Daley Blind: 2



Kommer fel i positionsspelet några gånger, men gör totalt sett en godkänd insats. Är dock inte mittback han i framtiden ska spela.



Matteo Darmian: 3



En riktigt stabil försvarsinsats av Darmian där han i första halvlek täcker upp väl för Mkhitaryans brister. Fortsätter i samma stil i andra och gör sig förtjänt av ett bra betyg.



Ander Herrera: 4



Agerar balansspelare bakom Fellaini/Pogba och gör det med den äran då han matchen igenom stänger ytan mellan försvar och mittfält. Säker i positioneringen, i passningsspelet och en nyckelspelare i dagens United.



Maroune Fellaini: 3



Hänger för ovanlighetens skull bra med i försvarsspelet, står rätt och tillför med sin styrka en hel del. Därtill visar belgaren upp ett överraskande bra passningsspel då han tillsammans med Herrera och Pogba utgör ett stabilt mittfält i denna final.



Paul Pogba: 3



Dominerar mittfältet totalt i den första kvarten, fördelar spelet och har den där auran som en världsklasspelare har. Kröner välförtjänt (om än lite turligt) den starka starten med ett mål. Mer anonym i andra halvlek då hela laget faller allt djupare men fortsatt en viktig pjäs i segern.



Juan Mata (ut 90): 3



Kommer inte riktigt in i matchen till en början men jobbar sig med tiden in i tempot. Gör en bra andra halvlek där hans passningsfot som löser upp ett antal täta ytor och gör jobbet i försvaret.



Henrikh Mkhitaryan (ut 74): 2



Gör en svag första halvlek där han ofta är några steg efter både offensivt och defensivt. Inleder dock andra halvlek med att akrobatiskt göra 2 - 0 och genomför därefter ett stabilt försvarsjobb fram tills han byts ut med kvarten kvar.



Marcus Rashford (ut 84): 2



Jobbar och löper ständigt men blir till följd av ledningsmålet lämnad väldigt ensam i anfallet då laget intar försvarsställningar. Det försvårar förstås Rashfords individuella kväll, men gör så gott han kan på de bollar han får.



Inhoppare



Jesse Lingard (in 74): 2



Får läget att sätta trean, men blir ikapp löpt innan han hinner avsluta. I övrigt gör Lingard det han ska när han hoppar in, det vill säga löpa.



Anthony Martial (in 84): För kort tid för att betygsättas



LO HÄGERFELTH

2017-05-24 22:58:00

