Spelarbetyg: Arsenal - Manchester United 2-0

Fotbollshistoriens kanske mest oväntade och minst välförtjänta svit utan förlust tog helt logiskt slut idag mot Arsenal på The Emirates.

5=Cantona4=Mycket bra3=Bra2=Godkänd1=UselDe Gea– Rätt chanslös på målen stabil annars med någon fin räddning.Tuanzebe– Imponerade debut av ynglingen ändå tycker jag. Snabb, stark och följdsam. Spelade med en större pondus än hans erfarenhet borde tillåta. Att inte bli förnedrad av Sanchez (ligans bäste enligt mig) är ett gott betyg.Jones– Står för en fin blockering i den första halvleken i samband med en hörna och räddar eventuellt ett mål där. Stabil i övrigt men känns ändå inte som ett första val just nu.Smalling– Tappar Welbeck/missbedömer inlägget vid 2-0 vilket i princip stänger matchen. Annars ganska svag matchen igenom.Darmian– Sin vana trogen så anfaller han gärna så lite som möjligt. I övrigt godkänd.Herrera (ut 62)– Otur på målet som Xhaka gör men utöver detta så gör han inget större avvtryck på matchen. Utan att vara överdramatisk så tycker jag att detta var en av årets sämsta insatser av Herrera.Carrick– Det är sällan jag tycker att Carrick gör en dålig match för United och så är väl inte fallet idag heller egentligen. Sköter sin roll godkänt men förmår inte göra mer än så, vilket kanske kunnat lyft laget.Rooney– Spelar någon form av mittfältsroll idag tillsammans med Herrea och Carrick. Har svårt att sätta avtryck på matchen och förutom två missade distansskott och en missad halvchans när Holding drällde med bollen är det svårt att komma ihåg några direkta aktioner av Rooney. Platsar helt enkelt inte i laget längre, jämför man detta med Pogbas insats i veckan är det som natt och dag. Fantastisk Unitedkarriär, men min gissning är att de kvarvarande matcherna denna säsong är de sista vi ser av Rooney i en Unitedtröja.Mata (ut 84)– Spelar för första gången sedan sina skadeproblem idag och en viss ringrostighet märktes tydligt. Är (vilket sagts förut) ingen ”naturlig” ytterspelare och att spela både honom och Miki som yttrar gör att laget knappt hotar från kanten utan alla vill söka sig in centralt, där det blir trångt. Skapar mycket lite idag.Mkhitaryan (ut 60)– Fortsätter sinabedrövliga form. Såg fin ut under hösten/vintern men har sedan dess tappat rejält tycker jag. Då var han den som ökade tempot för United, nu drar han istället nästan den som drar ned på det. Saknar Zlatan vad det verkar, och frågan är om han inte borde få spela mer centralt.Martial– Dräller med bollen vid 2-0 målet som Arsenal gör. Blir annars ganska isolerad idag och försöker dribbla mycket själv, men minst sagt begränsad framgång. Hela den här matchen är egentligen en perfekt illustration av Martials tvärusla andrasäsong för United.Lingard (in 60)– In och springer runt som vanligt. Sätter dock inga större avtryck.Rashford (in 62)– Känns som den farligaste Unitedspelaren offensivt just nu, synd att han satt på bänken.McTorminay (in 84) – Ytterligare en debutant. Spelade för kort tid för att betygsättas, men han var nog bättre än både Martial och Mkhitaryan trots allt.