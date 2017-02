Spelarbetyg Blackburn - Manchester United

På söndagskvällen var det återigen dags för United att spela match, denna gången handlade det om en bortamatch i FA Cupen och motståndet stod Blackburn för. En match som Zlatan Ibrahimovic avgjorde när han satte dit 2-1 i matchminut 75 efter att Pogba serverat han till ett friläge. Här följer betygen från matchen.



4=Mycket bra

3=Bra

2=Godkänd

1=Usel



Romero – 3

Otagbart första mål, lite skakig stundtals men gör också fina räddningar. Riktigt bra igångsättningar



Young – 2

Blandar och ger, har det lite kämpigt i närkampsspelet. Fyller på bra framåt men slutprodukten är inte alltid jätte bra.



Smalling – 2

Släpper inte till jätte mycket deffensivt, snyggt mål av



Rojo – 3

Den bättre av mittbackarna denna dag, går bort sig lite på målet men gör överlag en bra match annars.



Darmian – 1

Förväntar mig mer av Darmian, kommer in en hel del inlägg från hans sida och hans offensiv ser vi knappt någonting alls av idag. Kanske borde



Carrick -2

Ingen av Carricks bästa insatser i den röda tröjan. Hittar inte lika många uppspel till mittfältet som han brukar göra, sprider dock alltid ett lugn omkring sig när han har bollen vid sina fötter.



Herrera -3

Fortsätter att imponera denna säsongen, spelmässigt kanske inte hans bästa match men han jobbar oerhört hårt och spelar med stort hjärta i varje match.



Lingard (ut min 62) – 1

Försöker och försöker men ser ut att spela helt utan självförtroende just nu. Skapar inte direkt någonting innan han blir utbytt. Skall ha cred för att han springer mycket.



Mkhitaryan – 4

Fortsätter att göra fina insatser, vill hela tiden framåt och har ett underbart driv med bollen. Magisk assist till Rashfords 1-1 mål.



Martial (ut min 62) – 2

Kan bättre än vad han visar idag. Får inte mycket understöd offensivt av Darmian heller.



Rashford (ut min 89) – 3

Grymt driv, snyggt mål och löpvillig. En bra insats av Rashford denna kväll.



Avbytare:



Pogba (in min 62) – 4

Ett bra inhopp av Pogba, är starkt bidragande till att United vinner matchen med hans underbara passning till Zlatans 2-1 mål. Även bra i spelet.



Zlatan (in min 62) – 4

Kommer in och avgör matchen, vinner mycket närkamper och frisparkar. Världsklass mål av firma Zlatan/Pogba. Tajmingen, löpningen, passningen, avslutet.



Mata (in min 89) –

Spelade för lite för att betygsättas.

5=Cantona4=Mycket bra3=Bra2=Godkänd1=UselOtagbart första mål, lite skakig stundtals men gör också fina räddningar. Riktigt bra igångsättningarBlandar och ger, har det lite kämpigt i närkampsspelet. Fyller på bra framåt men slutprodukten är inte alltid jätte bra.Släpper inte till jätte mycket deffensivt, snyggt mål av Blackburn när Smalling och Rojo inte är hundra på tå. Lite otajmad ibland.Den bättre av mittbackarna denna dag, går bort sig lite på målet men gör överlag en bra match annars.Förväntar mig mer av Darmian, kommer in en hel del inlägg från hans sida och hans offensiv ser vi knappt någonting alls av idag. Kanske borde Luke Shaw fått chansen?Ingen av Carricks bästa insatser i den röda tröjan. Hittar inte lika många uppspel till mittfältet som han brukar göra, sprider dock alltid ett lugn omkring sig när han har bollen vid sina fötter.Fortsätter att imponera denna säsongen, spelmässigt kanske inte hans bästa match men han jobbar oerhört hårt och spelar med stort hjärta i varje match.Försöker och försöker men ser ut att spela helt utan självförtroende just nu. Skapar inte direkt någonting innan han blir utbytt. Skall ha cred för att han springer mycket.Fortsätter att göra fina insatser, vill hela tiden framåt och har ett underbart driv med bollen. Magisk assist till Rashfords 1-1 mål.Kan bättre än vad han visar idag. Får inte mycket understöd offensivt av Darmian heller.Grymt driv, snyggt mål och löpvillig. En bra insats av Rashford denna kväll.Ett bra inhopp av Pogba, är starkt bidragande till att United vinner matchen med hans underbara passning till Zlatans 2-1 mål. Även bra i spelet.Kommer in och avgör matchen, vinner mycket närkamper och frisparkar. Världsklass mål av firma Zlatan/Pogba. Tajmingen, löpningen, passningen, avslutet.Spelade för lite för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 88 VISNINGAR 0 KOMMENTARER88 VISNINGAR JESPER BLICKANDER

På Twitter: JBlickander

2017-02-19 20:39:53

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-02-19 20:39:53

Manchester U

2017-02-19 16:14:00

Manchester U

2017-02-18 14:24:13

Manchester U

2017-02-16 23:07:24

Manchester U

2017-02-16 23:06:00

Manchester U

2017-02-15 19:35:00

Manchester U

2017-02-13 21:50:00

Manchester U

2017-02-13 18:50:00

Manchester U

2017-02-11 18:29:24

Manchester U

2017-02-11 18:12:09

ANNONS:

På söndagskvällen var det återigen dags för United att spela match, denna gången handlade det om en bortamatch i FA Cupen och motståndet stod Blackburn för. En match som Zlatan Ibrahimovic avgjorde när han satte dit 2-1 i matchminut 75 efter att Pogba serverat han till ett friläge. Här följer betygen från matchen.Det blir ännu en fotbollshelg för Manchester United då Blackburn står på agendan. Denna gången blir det en bortmatch för de röda djävlarna då avancemang från femte rundan av FA-cupen står på spel.United stod inte för någon helgjuten insats sett över 90 minuter, men efter att ha tagit ledningen tidigt avgjorde hemmalaget matchen – liksom hela sextondelsfinalen – genom att göra två mål under matchens sista kvart. Zlatan gjorde samtliga tre mål, och han fortsätter därmed gäcka Saint-Étienne även utanför Frankrikes gränser.Zlatan triumferade när United tog kommandot mot Saint-Étienne.Det är dags för United att bege sig in i Europaspelet igen. Den här gången väntar franska Saint-Etienne i Europa League.Ett välspelande Manchester United städade undan Watford i lördags, och nu går laget in i cupmania. I veckans podd fokuserar vi på den rådande formen och de prioriteringar som måste göras framöver.Mark Twain populariserade uttrycket: ”Det finns tre sorters lögner: Lögner, förbannade lögner och statistik”. Med det i åtanke, låt oss dyka ner i Manchester Uniteds försvarsspel kontra anfallspel med hjälp av – just det - statistik.Manchester United följde upp 3 - 0 mot Leicester med 2 - 0 mot Watford och utökade därmed raden av obesegrade ligamatcher till 16 i antal. Bäst av allt var dock spelet som var underbart att skåda.Manchester United gör en av sina bästa matcher i ligaspelet för säsongen, och avfärdar Watford utan större problem. Främst är det de offensiva spelarna som får glänsa i dag.