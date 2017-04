Spelarbetyg: Burnley – Manchester United

Manchester United tog en stabil 2-0-seger mot hemmastarka Burnley och är nu bara en poäng bakom fjärdeplacerade Manchester City.



4 – Mycket Bra

3 – Bra

2 – Godkänd

1 – Underkänd











Italienaren är bra defensivt men har problem att tillföra med någonting framåt på vänsterkanten, då hans naturliga position är på höger. Tappade sin vänsterkant någon gång men Burnley kunde inte kapitalisera.



Eric Bailly: 4

Ivorianen var bäst på plan med sin fysik och positionstrygghet. Han tacklade, bröt och nickade undan bollar. Bailly fortsätter att övertyga och med så många skador i backlinjen känns det tryggt att ha honom som försvarsklippa.



Danny Blind: 2

Blind är skakig ibland som mittback men som bekant finns det inte något val. Positionssäker är han men det känns mindre tryggt vid fast situationer eller när han behöver ta en löpduell mot en snabb anfallare. Det kan bli jobbigt mot bättre motstånd.





Young fick spela högerback, istället för Valencia, och stod för ett stabilt jobb. Inte särskilt effektiv i crossbollarna men tappade inte mycket bakåt heller. Känns mer given som winger, med tre centrala försvarare.





Spanjoren gör ännu en finfin insats på det centrala mittfältet. Stod för passningen till Martials ledningsmål efter en härlig löpning längst högerkanten. Gör ett enormt jobb runt hela planen.





Hade kanske lite för många fouls mot sig under den första halvleken men det var också det enda negativa. Erbjuder en bra balans tillsammans med det övriga mittfältet.





Fortsätter sin fina form i den här matchen. Vinner bollar på mittfältet, passar fram riktiga pärlor och hade ett par fina skottförsök. Var den som startade anfallet som ledde tills Rooneys 2-0-mål.





Hade svårt att skapa någonting offensivt. Engelsmannen gjorde ingen dålig insats men hade behövt göra mer med bollen för att få ett högre betyg.



Wayne Rooney: 2

Spelade ute på vänsterkanten (flytande position) och hade en stabil match. Petade in det viktiga 2-0-målet efter oreda i straffområdet.



Anthony Martial: 3

Fransmannen tog tag i tillställningen och visade att han vill fortsätta starta matcher. Gjorde 1-0 efter att ha först vunnit bollen av Joey Barton, sedan löpt ifrån den nyss nämnda - över halva planen - passade vidare till Herrera, som spelar tillbaka till Martial, som snyggt placerar bollen i det högra hörnet.



Inhoppare:





Stod för ett piggt inhopp på högerkanten, och hade ett hyfsat avslut på mål.



Henrikh Mchitarjan (80´): 2

Trygg med bollen och passade fram till Rashfords möjlighet.



Michael Carrick (90´):

Spelade för kort tid för att betygsättas. 5 – Världsklass4 – Mycket Bra3 – Bra2 – Godkänd1 – Underkänd David de Gea : 2 Burnley mäktade inte med ett enda skott på mål men de Gea var som vanligt trygg i kassen och gjorde det som behövdes göra vid hörnor och frisparkar. Matteo Darmian : 2Italienaren är bra defensivt men har problem att tillföra med någonting framåt på vänsterkanten, då hans naturliga position är på höger. Tappade sin vänsterkant någon gång men Burnley kunde inte kapitalisera.Eric Bailly: 4Ivorianen var bäst på plan med sin fysik och positionstrygghet. Han tacklade, bröt och nickade undan bollar. Bailly fortsätter att övertyga och med så många skador i backlinjen känns det tryggt att ha honom som försvarsklippa.Danny Blind: 2Blind är skakig ibland som mittback men som bekant finns det inte något val. Positionssäker är han men det känns mindre tryggt vid fast situationer eller när han behöver ta en löpduell mot en snabb anfallare. Det kan bli jobbigt mot bättre motstånd. Ashley Young : 2Young fick spela högerback, istället för Valencia, och stod för ett stabilt jobb. Inte särskilt effektiv i crossbollarna men tappade inte mycket bakåt heller. Känns mer given som winger, med tre centrala försvarare. Ander Herrera : 3Spanjoren gör ännu en finfin insats på det centrala mittfältet. Stod för passningen till Martials ledningsmål efter en härlig löpning längst högerkanten. Gör ett enormt jobb runt hela planen. Marouane Fellaini : 2Hade kanske lite för många fouls mot sig under den första halvleken men det var också det enda negativa. Erbjuder en bra balans tillsammans med det övriga mittfältet. Paul Pogba : 3Fortsätter sin fina form i den här matchen. Vinner bollar på mittfältet, passar fram riktiga pärlor och hade ett par fina skottförsök. Var den som startade anfallet som ledde tills Rooneys 2-0-mål. Jesse Lingard : 2Hade svårt att skapa någonting offensivt. Engelsmannen gjorde ingen dålig insats men hade behövt göra mer med bollen för att få ett högre betyg.Wayne Rooney: 2Spelade ute på vänsterkanten (flytande position) och hade en stabil match. Petade in det viktiga 2-0-målet efter oreda i straffområdet.Anthony Martial: 3Fransmannen tog tag i tillställningen och visade att han vill fortsätta starta matcher. Gjorde 1-0 efter att ha först vunnit bollen av Joey Barton, sedan löpt ifrån den nyss nämnda - över halva planen - passade vidare till Herrera, som spelar tillbaka till Martial, som snyggt placerar bollen i det högra hörnet.Inhoppare: Marcus Rashford (70´): 2Stod för ett piggt inhopp på högerkanten, och hade ett hyfsat avslut på mål.Henrikh Mchitarjan (80´): 2Trygg med bollen och passade fram till Rashfords möjlighet.Michael Carrick (90´):Spelade för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 622 VISNINGAR 0 KOMMENTARER622 VISNINGAR LENNE BRUSGÅRD

2017-04-23 17:52:48

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-04-23 17:52:48

Manchester U

2017-04-23 17:06:48

Manchester U

2017-04-22 16:23:00

Manchester U

2017-04-21 17:50:00

Manchester U

2017-04-21 00:20:00

Manchester U

2017-04-20 23:45:36

Manchester U

2017-04-19 21:08:40

Manchester U

2017-04-17 19:58:49

Manchester U

2017-04-17 15:18:23

Manchester U

2017-04-15 17:42:17

ANNONS:

Manchester United tog en stabil 2-0-seger mot hemmastarka Burnley och är nu bara en poäng bakom fjärdeplacerade Manchester City.Viktig seger på Turf Moor för Manchester United. Segerdirigent blev Anthony Martial.Tung seger mot Chelsea förra helgen, vidare i Europa League i torsdags. Nästa hinder på Manchester Uniteds väg mot Champions League är Burnley.Avancemanget satt hårt åt, men till slut sköt Marcus Rashford United vidare i Europa League. I dag lottades semifinalerna, och United ställs mot spanska Celta Vigo.United tog sig med nöd och näppe vidare till semifinal efter Rashfords mål i förlängningen.Trots en kavalkad av chanser under matchens andra halvlek lyckades inte Manchester United sätta spiken i kistan, och eftersom att lagen gjort varsitt mål under matchens första halvlek gick matchen till förlängning. Sent omsider, i matchens 107e minut, satte Rashford dit det avgörande målet, och United är därmed framme i semifinal.Fyra dagar efter den viktiga vinsten mot Chelsea kliver United in på Old Trafford för ytterligare en, för säsongen, avgörande match. Vinsten i söndags förändrade mycket, för såväl Mourinho, hans spelare och oss supportrar, men den förändrade inte det faktum att den rakaste vägen till Champions League fortfarande går via Europa League.Manchester United stod för en solid insats och bärgade tre blytunga poäng mot ligaettan Chelsea.Det skulle visa sig bli en taktiskt batalj när Manchester United för första gången under säsongen slog Chelsea och ett topp 6 lag i Premier Leauge. Det kräves flera genidrag från Mourinho för att få matchen dit han ville och tillslut lägga in dödsstötarna.Tredje matchen för säsongen mot Chelsea och lite mer än tre poäng står på spel för Manchester United på Old Trafford. På söndag avgörs det de röda djävlarna kan överkomma de blåa lejonen från syd!