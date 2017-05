Rashfords mål satte United i förarsätet inför returen.

Spelarbetyg: Celta Vigo - Manchester United

Celta Vigo lyckas inte störa Manchester United, och gästerna får med sig ett viktigt bortamål hem till de brittiska öarna. Rashford, som gjorde matchens enda mål, och Pogba stod för fina insatser på Balaidos.

5=Cantona

4=Mycket bra

3=Bra

2=Godkänd

1=Usel



Romero 3 – Romero har vid det här laget vuxit ut till en mer än betrodd andremålvakt, eller cupmålvakt om en hellre vill, och han visade ännu en gång att han är att lita på. Han ställs visserligen inte inför allt för många och svåra prövningar, men när det väl krävs är burväktaren på tårna. Står för en riktigt svettig räddning på Sistos avslut i ett viktigt läge av matchen.



Valencia 3 – Offensivt kommer inte riktigt Valencia till sin rätt idag, men Uniteds matchplan – som är mindre bollförande än normalt – ger inte heller allt för goda möjligheter till det. Bakåt är han däremot pålitlig och proaktiv som vanligt. Stöter ofta högt och stör Celta Vigo tidigt i anfallen.



Bailly 3 – Inledningsvis såg det lite svajigt ut, och farhågan var såklart att Bailly inte var riktigt fit ännu efter söndagens känning. Så är/var mycket väl fallet också, men efterhand stabiliserar Bailly upp sitt spel betydligt. Ser under stora delar av matchen lika tryggt och säkert ut som det brukar göra.



Blind 3 – Blind är fortfarande ingen mittback, men han är en förbannat bra vikarierande sådan. Visst, Celta ställer inte de svåra frågorna idag, men Blind med Bailly vid sin sida ger dem inte heller chansen att göra så. Stabil insats ännu en gång från holländarens sida. Extra plus för överhoppningen på frisparken, värd en assist i min bok.



Darmian 3 – Italienaren har inte fått till sin offensiva bit av spelet den här säsongen, men idag gör det inte heller så värst mycket, då United bygger sin offensiv på snabba anfall snarare än på långvariga historier. Darmians jobb är att hålla rent hus på sin kant, och det gör han med den äran.



Herrera 2 – Herrera tar en ”Carrick”-roll, och till den hör att göra jobbet i det tysta. Det gör han också, och kanske blir det lite väl mycket uppsäkring bakåt. För att vara Herrera blir han på tok för osynlig. Är knappt involverad i det offensiva spelet, varken i uppbyggnadsfasen eller därefter. Stänger dock av stora ytor bakåt, vilket gör hans försvarskollegor arbete bra mycket enklare.



Fellaini 2 – Vinner en del boll, framförallt i luftrummet, men belgaren kommer inte riktigt in i matchen idag. Offensivt kommer han inte till sin rätt med tanke på att Uniteds anfall ofta är av kortare karaktär, och defensivt blir han så klart något hämmad av det tidiga gula kortet. Insatsen är inte övertygande, men den är för all del inte heller underkänd.



Pogba 4 – Åter efter skada, och Pogba är idag i bättre slag än på riktigt länge. Fransmannen driver på och startar upp anfall när det behövs, hittar öppnande bollar med jämna mellanrum, och lugnar ned spelet på mitten när så krävs. Få matcher denna säsong har han på egen hand bidragit med så mycket till Uniteds spel. Det bådar gott inför de så oerhört viktiga, avslutande veckorna.



Mhkitaryan (Ut ’78) 1 – Offensivt är Mikis afton inte särskilt lyckad, och när flera av de främsta offensiva spelarna saknas i elvan är det väldigt olyckligt. Defensivt är visserligen något mer delaktig än normalt, men det är inte den delen av spelet som han primärt ska bidra till. Nu lyckas United få utdelning och vinna ändå, men det var inte Mikis förtjänst till särskilt stor del. Behöver lyfta sig under de kommande veckorna.



Lingard 2 – Står som vanligt för ett stort defensivt arbete, och är även inblandad i mycket i offensiv väg, särskilt i matchens första akt. Slutprodukten saknas dock idag, och Lingard borde ha gjort ett mål på någon av sina chanser i den första halvleken. Kommer, till skillnad från Miki, undan med godkänt tack vare att han skapar betydligt mer framåt.



Rashford 4 (Ut ’80) – Engelsmannen inleder riktigt piggt, och han tvingar bland annat Álvarez till en riktigt svettig räddning tidigt i matchen. Rashford försvinner undan något emellanåt, men han är också å andra sidan direkt eller indirekt inblandad i allt United skapar. Kröner insatsen med att göra matchens enda mål på frispark. Svagt målvaktsingripande? Kanske, men vem bryr sig.



Inhoppare:

Young (In ’78, Ut ’89) – Spelade för kort tid för att betygsättas.

Martial (In ’80) - Spelade för kort tid för att betygsättas.

Smalling (In ’89) - Spelade för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 238 VISNINGAR 0 KOMMENTARER238 VISNINGAR BJÖRN HALLBERG

På Twitter: @bjooorsa

2017-05-04 23:43:52 På Twitter: @bjooorsa2017-05-04 23:43:52

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-05-04 23:43:52

Manchester U

2017-05-04 23:02:00

Manchester U

2017-05-03 22:51:00

Manchester U

2017-05-03 14:23:00

Manchester U

2017-04-30 16:37:39

Manchester U

2017-04-30 15:17:59

Manchester U

2017-04-29 18:25:32

Manchester U

2017-04-27 23:20:27

Manchester U

2017-04-27 23:15:31

Manchester U

2017-04-26 23:46:55

ANNONS:

Celta Vigo lyckas inte störa Manchester United, och gästerna får med sig ett viktigt bortamål hem till de brittiska öarna. Rashford, som gjorde matchens enda mål, och Pogba stod för fina insatser på Balaidos.Manchester United vann första ronden mot Celta Vigo efter ett frisparksmål av Rashford.Det är dags för den första utav två semifinaler i Europa League. Manchester United reser till Spanien för ett möte med spanska ligatian Celta Vigo med en taggad svensk i spetsen.Smalling, Jones, Ibrahimovic, Rojo, Shaw, Bailly... Skadelistan verkar aldrig ta slut för Manchester United. Enligt Mourinho är det spelschemat som tar ut sin rätt när skadorna duggar tätt. Men är det verkligen hela sanningen?Det blev inte mer än en poäng för Manchester United när Swansea gästade Old Trafford. Man tappade med andra ord två poäng på både Liverpool och Manchester City i kampen om fjärdeplatsen.Valborgsfotboll på Old Trafford blev en summering av hela Uniteds säsong. Med ytterligare två skador lämnade Manchester United matchen med ännu ett kryss i bagaget.Efter 0 - 0 på Etihad Stadium är det Swansea hemma som står på tur. Lätt match mot bottenlaget eller ytterligare ett kryss på Old Trafford?Ett defensivt United undgick att förlora mot City. Bäst i United var De Gea och Bailly.En fin defensiv insats. Ett omställningsspel som lämnade en hel del övrigt att önska. Men en ny poäng gör att racet om Champions League-platser fortfarande lever.Kampen om topp fyra lever i allra högsta grad. Nu ska ett derby peka ut riktningen för hur säsongen kommer sluta. Det är ett stort slag som väntar i Manchester.