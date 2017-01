En vass försvarare?

Spelarbetyg: Halvvägs in i säsongen

Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen.





Spelarna inom området försvarsspelare och målvakter presenteras i fallande skala, det vill säga den med högst betyg presenteras först. En spelare måste ha fått minst fyra betyg för att få vara med i presentationen.





Antonio Valencia - Snittbetyg 2,9 (22 betygsatta matcher)

Bästa enskilda matchbetyg 4, vid tre tillfällen, senast



Kommentar: En given backup till



Phil Jones - Snittbetyg 2,8 (14 betygsatta matcher)

Bästa enskilda matchbetyg 4, West Brom borta.



Kommentar: Att Phil Jones skulle vara en ständigt återkommande spelare i startelvan var det nog inte många som trodde inför säsongen. Den annars så skadedrabbade engelsmannen har dock rest sig på nio och ser fräschare och mer fokuserad ut än på väldigt länge. Phil Jones är, och kommer aldrig bli en mittback som lever på sina kvaliteter att starta uppspel och vara kreativ - och därför är det lätt att ibland glömma bort och inte uppskatta det jobb han lägger ner. Men som en defensiv kraft ger han alltid minst 100% och stoppar alltid dit huvudet i situationer som andra inte ens skulle närma sig med en fot. Under Jose Mourinho verkar han fått tillbaka sitt självförtroende och kanske har han även fått ordning på skadorna. Om så är fallet, så kan han faktiskt ingå i



Marcos Rojo - Snittbetyg 2,7 (21 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, vid tre tillfällen, senast Spurs hemma.



Kommentar: Personligen så är jag förvånad över att Marcos Rojo överhuvudtaget är kvar i Manchester United efter förra säsongen där han var, rent ut sagt, bedrövlig. Argentinaren har dock motbevisat mig rejält, mycket på grund av sitt positionsbyte (vänsterback till mittback) där han uppenbarligen får ut mycket mer av den fotbollskunskap han besitter. Marcos Rojo är inte en mittback som jag vill benämna som stabil då han verkligen blandar och ger. Ändå tycker jag att hans lägstanivå är högre, och att hans högstanivå fortfarande är väldigt hög. Spelar emellanåt väldigt vårdslöst och hade med all rätt kunnat haft minst två röda kort den här säsongen, men vad är Manchester United utan en “loose cannon” på planen? Känns som en av de där spelarna som Mourinho kan ingjuta mod i och få tro att de är milsvida mycket bättre än vad de kanske egentligen är.



Eric Bailly - Snittbetyg 2,7 (16 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, vid två tillfällen, senast Liverpool hemma.



Kommentar: Vi var många som inte kände till Eric Bailly då han värvades dyrt till Manchester United. Det tog dock inte lång tid innan den unge mittbacken presenterade sig med ett spel som lätt kan få en att tänka på Nemanja Vidic. Snabb, orädd och fullständigt hänsynslös i närkamperna, men därtill även en fin passningsfot och en fin blick för spelet. Startade säsongen briljant och har enligt mig varit Manchester Uniteds bästa mittback den här säsongen, men gick tyvärr sönder och har haft lite svårt med både form och speltid sedan dess. Bailly är dock ett namn för framtiden, och jag är övertygad om att han värvades just därför.



David De Gea - Snittbetyg 2,6 (26 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 5, Liverpool borta.



Kommentar: Förra säsongen fick David De Gea verkligen briljera i målet då Manchester United släppte till mängder med chanser. Nu är situationen annorlunda och spanjoren får långt mycket mer hjälp av sitt försvar. Har, trots mindre skott mot sig, levererat ett antal fina och avgöra räddningar, utan att för den sakens skull behövt förta sig. Säsongens finaste insats kom dock mot Liverpool där han var helt fenomenal och verkligen visade vilken extremt hög nivå han håller.



Sergio Romero - Snittbetyg 2,6 (5 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 3, vid tre tillfällen, senast Zorya borta.



Kommentar: För mig så har Sergio Romero alltid varit något av en clown. Sedan han kom till United så känns han dock betydligt lugnare i sitt spel och står inte alls för lika många tavlor längre. Nu ska man ju dock ta med i beräkningarna att han inte får särskilt många minuter, men då han väl står så ser han ändå relativt stabil ut.



Daley Blind - Snittbetyg 2,5 (19 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 5, Leicester hemma.



Kommentar: Var gjuten i startelvan under Van Gaal men har sedan Mourinho tog över fått nöta mer och mer bänk. Är tyvärr lite för långsam som vänsterback, och lite för vek för att spela mittback och på mittfältet är det tjyvtjockt. Kommer, om det inte börjar ramla in skador på flertalet spelare, få svårt att ta en ordinarie plats den här säsongen.



Luke Shaw - Snittbetyg 2,5 (10 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, Manchester City hemma.



Kommentar: Luke Shaw, den så vidunderligt lovande ytterbacken som fick sin karriär förstörd av ett benbrott. Ja, risken finns att det är en rubrik fotbollsvärlden kan sätta på Shaws karriär för som det ser ut just nu så har han en väldigt lång väg tillbaka. Blixtrade till med en fin insats mot Manchester City men har tyvärr inte alls kommit upp i den nivå han besitter. Engelsmannen har sett långsam, ointresserad och fruktansvärt otajmad ut i de matcher han spelat. Har dessutom dragits med skadekänning och är i skrivande stund en bit från startelvan.



Chris Smalling - Snittbetyg 2,4 (12 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, vid två tillfällen, senast Liverpool borta.



Kommentar: Chris Smalling hade en otroligt fin fjolårssäsong där han verkligen bar Manchester Uniteds defensiv på sina axlar. Tyvärr så ser det inte riktigt lika betryggande ut i år. Chris Smalling har gått ifrån att vara en försvarsgeneral till att bli backup på en sommar - något som oroar mig gravt inför hans fortsatta karriär. Som han sett ut den här säsongen så anser jag att han tyvärr är tillbaka på ruta ett, dvs där han inte riktigt håller för den här nivån. Har fått hård konkurrens om mittbacksplatsen och ser inte ut att ha den fighting spirit som krävs för att ta en ordinarie plats. Dock ska det sägas att han gjort några bra matcher den här säsongen, men för en mittback blir det väl inkonsekvent i min värld.



Matteo Darmian - Snittbetyg 2,3 (12 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, Swansea borta.



Kommentar: I min bok given som högerback inför säsongen, en plats som dock Antonio Valencia cementerat som sin vilket tvingat ut Darmian på vänsterkanten. Tyvärr så har den elegante italienaren sett loj ut i sitt spel, och främst så ser han ut att sakna tempot i benen. Fortfarande precis lika brytningssäker som tidigare och har i vissa matcher visat att han faktiskt kan bidra rent även i offensiven men Manchester United behöver ytterbackar med fart och rapphet - något som Darmian inte tillför. Har svårt att se honom bli kvar i klubben efter sommaren - tyvärr.



2017-01-18 20:18:00

