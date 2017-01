Spelarbetyg: Halvvägs in i säsongen, anfallarna

Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen. Denna avslutande artikel behandlar de offensiva spelarna i laget.





Spelarna med primärt offensiva uppgifter presenteras i fallande skala, det vill säga den med högst betyg presenteras först. En spelare måste ha fått minst fyra betyg för att få vara med i presentationen.



Anfallare/Offensiva krafter:



Henrikh Mkhitaryan - Snittbetyg 3,0 (14 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 5, West Ham hemma (liga cupen).



Kommentar: Att Mkhitaryan har högst snittbetyg av alla offensiva spelare, och rentav högst snittbetyg av alla spelare (tillsammans med Carrick), känns inte helt rättvisande sett till hela hösten. Armenierns första tid i United blev, minst sagt, inte vad han själv eller någon annan hade förväntat sig. Samtidigt är det, när vi ser tillbaka på de senaste månaderna, nästan svårt att komma ihåg att han var mer eller mindre utfryst under säsongens första månader. Under vintern har Mhkitaryan verkligen kommit igång. Han har i flera matcher varit direkt drivande i anfallsspelet, och den farten, accelerationen och kreativiteten han sitter inne på är kvaliteer som United verkligen har suktat efter. Poängproduktionen har dessutom varit klart godkänd sett utifrån hur få minuter (575 i ligan) han faktiskt har gjort, men där har han - liksom laget i helhet - mer att ge i termer av effektivitet. Trots att inledningen var minst sagt svag så är intrycket halvvägs in gott, samtidigt är det tydligt att han har ännu mer att ge. Han har den senaste tiden gett en försmak av hur kan utveckla Uniteds offensiv, och jag är helt övertygad om att han kommer att ta både ett och två kliv till.



Zlatan Ibrahimovic - Snittbetyg 2,9 (27 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 5, vid två tillfällen, senast West Ham hemma (liga cupen).



Kommentar: 14 mål i ligaspelet, 19 mål totalt och delad ledning i skytteligan. Zlatan Ibrahimovic hade inte vad som krävdes för att lyckas i England, sades det? Nej, den där diskussionen behöver vi inte ta igen. Zlatan har sedan länge bevisat sig för omvärlden, och nu har äntligen engelsmännen blivit övertygade. Svensken har tagit Manchester med storm, och även om han hade det tyngre poängmässigt under en period så har han, liksom så många gånger förr, kommit tillbaka och blivit ännu bättre. Jag blev något överraskad över att snittbetyget inte var högre, men det är samtidigt enkelt att förstå. Förväntningarna är så höga på den store, och vi är så vana med hans höga nivå att han sällan överraskar. Hade vilken annan spelare som helst stått för samma prestation under hösten hade snittbetyget varit högre, men Zlatan är Zlatan, och han bedöms därefter. Det är ingen självkritik, det är snarare ett konstaterande att Zlatan har förstört betygskalan för sig själv. Nåväl. Anfallaren har, i konkurrens med Carrick och Valencia, varit den viktigaste spelaren för Mourinhos lagbygge hitintills och jag tvivlar inte på att han kommer att fortsätta vara det säsongen ut - och gärna ett par år framöver.



Juan Mata - Snittbetyg 2,8 (24 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, vid fem tillfällen, senast Reading hemma (liga cupen).



Kommentar: Vi var många som oroade oss för Matas historia med Mourinho. Skulle han få spela? Skulle han ens vara kvar i United? Han blev kvar, och det med besked. Mata har visserligen inte startat varje match, och han har fått finna sig i att starta på bänken emellanåt, men han är likväl en väldigt viktig del av truppen. Han är inte lika viktig för offensiven efter Pogba, Zlatan och Mikis intåg, och han får ibland se sig åsidosatt, men han tillför likväl en dimension till Uniteds offensiv. Med sju mål är spanjoren lagets näst främste målskytt under hösten, och han har vid flertalet tillfällen klivit fram som “gubben i lådan” och varit direkt avgörande. Sammanfattningsvis har Mata fått anpassa sig till en delvis ny verklighet, där han fått ta något steg tillbaka och lämnat över tyglarna till andra, men han har i processen anpassat sig och samtidigt fortsatt vara den typen som alltid ger allt för laget. Det är fruktansvärt värdefullt, och det vet Mourinho. Därför kommer Mata att förbli en av lagets mest tongivande spelare, även om han kommer åsidosättas ibland när situationen kräver det.



Marcus Rashford - Snittbetyg 2,5 (19 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, vid fyra tillfällen, senast Reading hemma (liga cupen).



Kommentar: Den andra säsongen, när verkligheten hunnit komma ikapp, är alltid den svåraste. Fråga Adnan Januzaj. Det gäller även vårt stjärnskott Marcus Rashford. Det började visserligen bra med det sena avgörandet mot Hull och därefter mål mot såväl Watford, Northampton och Leicester, men därefter gick det utför. Under stora delar av hösten såg Rashford ut att vara vilsen, och i förlängningen satte det sig nog också i skallen. En längre tid på bänken, med korta inhopp, följde men mot Reading fick engelsmannen äntligen förtroendet igen och betalade tillbaka med två mål. Jag tror, och hoppas, att Rashford kommer att göra en betydligt bättre vår, men även om så inte skulle bli fallet tror jag inte att vi behöver vara särskilt oroliga. Killen är bara 19 år, och under det senaste året har han gått från att vara okänd till att uträtta mer än vad många hinner med under hela sina karriär. Om vi därtill adderar att konkurrensen minst sagt hårdnat i United så är det inte mer än förståeligt att Marcus framfart avtagit något. Jag tror rentav att det är nyttigt att Marcus får ta ett steg tillbaka, där han ser och lär och samtidigt matchas på ett sunt vis. Han befinner sig trots allt i en ganska hyfsad miljö för att utvecklas, och om han tillåts göra det i sin egen takt, och utan ett överdrivet stort tryck på sina axlar, är jag övertygad om att han kommer vara en bärande spelare i detta lag inom fem års tid.



Anthony Martial - Snittbetyg 2,4 (17 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 5, West Ham hemma (liga cupen).



Kommentar: Martials andra säsong i United har varit, liksom den har varit för Rashford, tyngre. Fransmannens utgångssituation var dock en helt annan om vi jämför med hans anfallskollegas. Trots att han bara är två år äldre har förväntningarna varit väldigt höga på Martial, och det är väl egentligen inte så konstigt med tanke på prislappen och den omedelbara succé han gjorde i fjol. Martial har inte varit genomgående dålig, han har däremot varit genomgående ojämn. I vissa matcher har han varit fullkomligt briljant, för att i nästa vara osynlig eller rent av oengagerad. Rätt och slätt, Martial har haft svårt att hitta nivån den här säsongen. Till viss del kan det såklart förklaras av att nya spelare har plockats in och att spelsättet har förändrats. Det vore konstigt om Martial, som ifjol var van att bära lagets offensiv, inte påverkades av det. Samtidigt känns det också som att Martials inställning stundtals ställer till det för honom, och det är det här vi ska oroa oss över. Vi blev nästan överdoserade med bra insatser från hans sida ifjol, men i år har vi även fått erfara att hans lägstanivå kan vara väldigt låg, och att han inte är så jämn som vi trodde under det magiska debutåret. Här står inte minst Mourinho inför en utmaning som han måste hantera. Lyckas han göra det kan Martial bli bra hur som helst, för hans högstanivå är som vi känner till löjligt hög.



Wayne Rooney - 2,4 (21 betygsatta matcher)

Bästa enskild match, 4, vid två tillfällen, senast West Ham hemma (liga cupen).



Kommentar: Wayne Rooney inledde liksom resten av laget säsongen på ett bra sätt, men ganska snart fick vi ännu en gång se prov på att engelsmannen är… segstartad. Liksom förra hösten höjdes röster för att Rooney skulle bänkas, och den här gången blev det verklighet. Sedan slutet av september har han bara gjort tre matcher från start i ligan, och han har mestadels fått nöja sig med att vara en rotationsspelare där de flesta starter kommit i cupspelet. Hans höst var måhända ännu sämre än fjolårets dito, och som ett resultat har han ännu en gång bedömts vara slut. Men, kaptenen ger inte upp så lätt. I december och i januari har Rooney, trots en tids skadefrånvaro över jul och nyår, visat att han är på gång igen. Visst har det sammanfallit med att laget som sådant har varit i väldigt bra slag, men Wayne själv har samtidigt börjat gå att känna igen. Att han drivs lite extra av att han lyckats tangera målrekordet och nu siktar på att bli ensam på tronen är troligt, men jag tror också att han vill vara med och ta tillbaka laget till toppen igen. Han kommer troligtvis inte att göra det som en given startspelare. Men, han kan dra sitt strå till stacken, och som kapten kommer han att vara vital alldeles oavsett om han spelar 0, 9 eller 90 minuter.

2017-01-21 15:28:12

