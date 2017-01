De Gea fick släppa två bollar mot Hull.

Spelarbetyg: Hull - Manchester United

Hull besegrade Manchester United i semifinalreturen, och gästernas svit om 17 matcher utan förlust är därmed bruten. Hull var det bättre laget, medan United mest fokuserade på att behålla sin tvåmålsledning från första matchen. Det lyckades man också med, vilket innebär att laget nu kan rikta blicken mot finalen på Wembley.

5: Världsklass

4: Mycket Bra

3: Bra

2: Godkänd

1: Underkänd





De Gea 2 – Två insläppta, så många mål hade inte De Gea släppt in sedan United senast förlorade en match. Det var mot Fenerbahce i november. Spanjoren ska dock inte på något sätt lastas för förlusten. Han gör tvärtom det han ska, och de två målen kan burväktaren i ärlighetens namn inte göra mycket åt.



Darmian 1 – Jag har sagt det förut, och jag tvingas tyvärr säga det igen. Darmian måste erbjuda mer om han ska aspirera på att ta en ordinarie plats i det här laget. Italienaren gör förvisso sällan några misstag, men han tillför å andra sidan sånär som noll i offensiven. Jag hoppas fortfarande att han har mer i sig, men jag börjar dessvärre tvivla mer och mer på det.



Jones 2 – Tar ett tidigt gult kort, och det känns som att det hämmar honom matchen igenom då han ser något passiv ut emellanåt. Vinner likväl sin beskärda del dueller, och insatsen är godkänd om än han inte ser lika stabil ut som han gjort på senare tid.



Smalling 1 – I den första halvleken märks det tydligt att Smalling för närvarande inte är samma spelare som han har varit de senaste säsongerna. Han agerar tveksamt, och det leder sånär till ett mål när Dawson ställs helt fri. Smalling ska dock ha cred för att han reder ut situationen och bryter i sista stund. Engelsmannen spelar upp sig något i den andra akten, men överlag ser han på tok för icke-karismatisk och obeslutsam ut. Behöver spela kontinuerligt för att hitta tillbaka, men det vette tusan om han får göra nu när Bailly kommer tillbaka.



Rojo 2 – Argentinaren är en av de spelare som syns allra mest idag, på gott och ont. Rojo orsakar en (otroligt billigt dömd) straff, han nickar i ribban, han försöker med blandad framgång fylla på i offensiven och han skövlar precis som alltid. Kan Rojo hitta en balans i sitt spel, och i sig själv, tror jag ändå att han har en chans att ta en ordinarie plats i det här laget på sikt. Det kunde jag inte föreställa mig för ett halvår sedan.



Carrick 1 – Det kan vara min idealbild av Carrick som spökar här, och därmed kan bedömningen bli något orättvis, men för en gångs skull tycker jag att Carrick var osynlig på ett dåligt vis idag. Till viss del ursäktas det av att matchbilden var en helt annan än den han är van vid, men när vi är så bortskämda med att han stabiliserar upp mittfältet match efter match kommer det som en chock när han plötsligt inte gör det.



Herrera 1 – Spanjoren var frustrerad idag, och det kan en förstå. Uniteds matchplan gick inte direkt ut på att spela sprudlande fotboll, snarare gick den ut på att bevaka, och då fick Herrera mest inrikta sig på evigt löpande. Spanjoren ska ha cred för att han fortsätter ta jobbet matchen igenom, trots att han aldrig riktigt kom in i densamma varken defensivt eller offensivt. Lär dock inte se tillbaka på den här torsdagen med särskilt mycket glädje.



Pogba 2 – På det stora hela är insatsen en repris på allt för många av hans tidigare matcher, då han överjobbar situationer och därigenom ofta sätter sina lagkamrater i prekära situationer. Jag förväntar mig så fruktansvärt mycket mer av Pogba. Han kan så mycket bättre. Så jävla mycket bättre, rent av. Undviker dock ett underkänt betyg med en hårsmån då han påpassligt fyller på i boxen och fjuttar dit kvitteringsmålet, ett mål som skänkte laget en hel del lugn.



Lingard 1 (Ut ’79)– Det är tydligt varför Lingard får starta en match som denna, och det beror på att defensiven är prio och då måste jobbet göras. Lingard tar alltid jobbet. Men, det är också tydligt varför Lingard inte är en kontinuerlig startspelare. Spetskompetensen finns inte där i alla lägen, och engelsmannen har inte samma förmåga att skapa lägen som många av sina konkurrenter på positionen. Han är en rollspelare, och sådana är alltid bra att ha. Men, det är långt ifrån alltid de tillför särskilt mycket.



Rashford 3 (Ut ’92) – En av få ljusglimtar ikväll. Ser mycket piggare ut och tar betydligt mer initiativ jämfört med hur det såg ut under stora delar av vintern. Utmanar sin gubbe gång efter annan, och även om han blir avväpnad vid flera tillfällen så är Rashford en av få som lyckas vinna yta och skapa farliga lägen för gästerna. Vi får hoppas på att han fortsätter på den inslagna banan i vår.



Ibrahimovic 2 – Zlatan har, liksom flera av sina kollegor, ingen av sina bättre kvällar. Ser orörlig ut för det mesta, men det ska också sägas att han inte får särskilt mycket att jobba med. Vid de få tillfällen han får något på kornet händer det dock saker, och det höjer ändå totalintrycket. Hade ett riktigt farligt avslut som förtjänade ett bättre öde i den första halvleken, skapar ett par halvfarliga lägen för sina medspelare i den andra och fintar dessutom byxorna av en Hull-försvarare i straffområdet. Roligare än så blev det dock inte.



Avbytare:



Rooney (In ’79) – Spelade för kort tid för att betygsättas

Fellaini (In ’92) – Spelade för kort tid för att betygsättas Två insläppta, så många mål hade inte De Gea släppt in sedan United senast förlorade en match. Det var mot Fenerbahce i november. Spanjoren ska dock inte på något sätt lastas för förlusten. Han gör tvärtom det han ska, och de två målen kan burväktaren i ärlighetens namn inte göra mycket åt.Jag har sagt det förut, och jag tvingas tyvärr säga det igen. Darmian måste erbjuda mer om han ska aspirera på att ta en ordinarie plats i det här laget. Italienaren gör förvisso sällan några misstag, men han tillför å andra sidan sånär som noll i offensiven. Jag hoppas fortfarande att han har mer i sig, men jag börjar dessvärre tvivla mer och mer på det.Tar ett tidigt gult kort, och det känns som att det hämmar honom matchen igenom då han ser något passiv ut emellanåt. Vinner likväl sin beskärda del dueller, och insatsen är godkänd om än han inte ser lika stabil ut som han gjort på senare tid.I den första halvleken märks det tydligt att Smalling för närvarande inte är samma spelare som han har varit de senaste säsongerna. Han agerar tveksamt, och det leder sånär till ett mål när Dawson ställs helt fri. Smalling ska dock ha cred för att han reder ut situationen och bryter i sista stund. Engelsmannen spelar upp sig något i den andra akten, men överlag ser han på tok för icke-karismatisk och obeslutsam ut. Behöver spela kontinuerligt för att hitta tillbaka, men det vette tusan om han får göra nu när Bailly kommer tillbaka.Argentinaren är en av de spelare som syns allra mest idag, på gott och ont. Rojo orsakar en (otroligt billigt dömd) straff, han nickar i ribban, han försöker med blandad framgång fylla på i offensiven och han skövlar precis som alltid. Kan Rojo hitta en balans i sitt spel, och i sig själv, tror jag ändå att han har en chans att ta en ordinarie plats i det här laget på sikt. Det kunde jag inte föreställa mig för ett halvår sedan.Det kan vara min idealbild av Carrick som spökar här, och därmed kan bedömningen bli något orättvis, men för en gångs skull tycker jag att Carrick var osynlig på ett dåligt vis idag. Till viss del ursäktas det av att matchbilden var en helt annan än den han är van vid, men när vi är så bortskämda med att han stabiliserar upp mittfältet match efter match kommer det som en chock när han plötsligt inte gör det.Spanjoren var frustrerad idag, och det kan en förstå. Uniteds matchplan gick inte direkt ut på att spela sprudlande fotboll, snarare gick den ut på att bevaka, och då fick Herrera mest inrikta sig på evigt löpande. Spanjoren ska ha cred för att han fortsätter ta jobbet matchen igenom, trots att han aldrig riktigt kom in i densamma varken defensivt eller offensivt. Lär dock inte se tillbaka på den här torsdagen med särskilt mycket glädje.På det stora hela är insatsen en repris på allt för många av hans tidigare matcher, då han överjobbar situationer och därigenom ofta sätter sina lagkamrater i prekära situationer. Jag förväntar mig så fruktansvärt mycket mer av Pogba. Han kan så mycket bättre. Så jävla mycket bättre, rent av. Undviker dock ett underkänt betyg med en hårsmån då han påpassligt fyller på i boxen och fjuttar dit kvitteringsmålet, ett mål som skänkte laget en hel del lugn.Det är tydligt varför Lingard får starta en match som denna, och det beror på att defensiven är prio och då måste jobbet göras. Lingard tar alltid jobbet. Men, det är också tydligt varför Lingard inte är en kontinuerlig startspelare. Spetskompetensen finns inte där i alla lägen, och engelsmannen har inte samma förmåga att skapa lägen som många av sina konkurrenter på positionen. Han är en rollspelare, och sådana är alltid bra att ha. Men, det är långt ifrån alltid de tillför särskilt mycket.En av få ljusglimtar ikväll. Ser mycket piggare ut och tar betydligt mer initiativ jämfört med hur det såg ut under stora delar av vintern. Utmanar sin gubbe gång efter annan, och även om han blir avväpnad vid flera tillfällen så är Rashford en av få som lyckas vinna yta och skapa farliga lägen för gästerna. Vi får hoppas på att han fortsätter på den inslagna banan i vår.Zlatan har, liksom flera av sina kollegor, ingen av sina bättre kvällar. Ser orörlig ut för det mesta, men det ska också sägas att han inte får särskilt mycket att jobba med. Vid de få tillfällen han får något på kornet händer det dock saker, och det höjer ändå totalintrycket. Hade ett riktigt farligt avslut som förtjänade ett bättre öde i den första halvleken, skapar ett par halvfarliga lägen för sina medspelare i den andra och fintar dessutom byxorna av en Hull-försvarare i straffområdet. Roligare än så blev det dock inte.Spelade för kort tid för att betygsättasSpelade för kort tid för att betygsättas

0 KOMMENTARER 176 VISNINGAR 0 KOMMENTARER176 VISNINGAR BJÖRN HALLBERG

På Twitter: @bjooorsa

2017-01-26 23:49:04 På Twitter: @bjooorsa2017-01-26 23:49:04

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-26 23:49:04

Manchester U

2017-01-26 22:49:54

Manchester U

2017-01-25 23:39:04

Manchester U

2017-01-25 09:01:47

Manchester U

2017-01-25 08:15:55

Manchester U

2017-01-24 19:38:00

Manchester U

2017-01-22 17:07:10

Manchester U

2017-01-21 19:43:00

Manchester U

2017-01-21 19:02:00

Manchester U

2017-01-21 15:28:12

ANNONS:

Hull besegrade Manchester United i semifinalreturen, och gästernas svit om 17 matcher utan förlust är därmed bruten. Hull var det bättre laget, medan United mest fokuserade på att behålla sin tvåmålsledning från första matchen. Det lyckades man också med, vilket innebär att laget nu kan rikta blicken mot finalen på Wembley.United förlorade med den rätta marginalen mot Hull under torsdagskvällen och säkrade en plats i ligacupfinalen den 26 februari.Manchester United reser till Hull för returen av ligacupens semifinal, och man gör det med ett gott utgångsläge. Gästerna har två mål att gå på, och väldigt lite talar för att ett sargat Hull ska kunna vända på steken hemma på KCOM Stadium.De regerande mästarna Elfenbenskusten förlorade i går kväll med 1-0 mot Marocko i den sista gruppspelsmatchen, och är således utslagna ur turneringen.Är Manchester Uniteds trupp tillräckligt bred för att slåss på alla fronter? Om så är fallet, är det verkligen en bra idé med ett flerfrontsanfall?Förra säsongen en av Manchester Uniteds mest lysande stjärnor, nu petad och rykten om både en bruten relation till José Mourinho och en transfer bort från klubben. Vad är det som händer med Anthony Martial?Wayne Rooney, Evertonsonen som ägnat hela sitt vuxna liv åt Manchester United. Spelaren som alltid gett 100%. Nu står han där, ensam på toppen i en av världens största fotbollsklubbar.Manchester United hade chansen att knappa in på de övriga lagen i täten om man bärgade tre poäng borta mot Stoke.Manchester United följde upp det oavgjorda 1 - 1-resultatet mot Liverpool med ytterligare ett poängtapp med samma slutresultat borta mot Stoke. Wayne Rooney räddade en poäng på tilläggstid och blev klubbens bästa målgörare genom tiderna.Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen. Denna avslutande artikel behandlar de offensiva spelarna i laget.