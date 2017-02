Mkhitaryan levererade borta mot Leicester

Spelarbetyg Leicester - Manchester United

Manchester United tog en säker bortaseger när man gästade Leicester under söndagen efter mål av Mkhitaryan, Ibrahimovic och Mata.



5 - Världsklass

4 - Mycket bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd



David De Gea - 3

Lugn afton för spanjoren som inte behöver agera särskilt mycket. Visar skön vinnarmentalitet när han skäller ut Zlatan och Mkhitaryan efter tveksamt "murarbete". Valencia - 4

Fortsätter leverera på en mycket hög nivå även ikväll. Fyller fint på i offensiven och defensivt har han det relativt bekvämt. Stort plus för förarbetet och assisten till Ibrahimovic mål.



Rojo - 3

Testar tidigt Schmeichel och defensivt stänger han sin yta bra. Blir utbytt i halvtid med förmodad skadekänning.



Bailly - 4

Har inga som helst problem med att matcha Vardys speed matchen igenom, och går stenhårt in i duellerna. Solid och bra insats.



Smalling - 3

Har egentligen inte så mycket att stå i då det mesta Leicester hotade med stoppades upp av Bailly. Lugn afton som tillät Smalling att glida runt lite bekvämt.



Herrera - 2

Har det riktigt jobbigt i inledningen av matchen och får slita i 90 minuter. Glänser inte på något sätt men gör ändå en gedigen arbetsinsats. Kan mer.



Pogba - 2

Svajig start även för Pogba men spelar upp sig. Hamnar liksom i kläm mellan mittfält och anfall vilket kväver honom rent offensivt. Behöver börja leverera mer om United ska orka jaga ikapp lagen ovanför i tabellen.



Mata - 3

Blandar och ger. Står för en vansinnig tackling på Jamie Vardy som borde renderat ett rött kort, men reparerar det genom att vackert sätta dit 0-3 efter fint samarbete med Mkhitaryan. Bör ha varit tvåmålsskytt med lite mer fokus.



Rashford - 2

Ingen vidare insats av den unge engelsmannen. Har ett klockrent övertag på sin kant men utnyttjar det knappt alls och såg inte alls så löpvillig ut som han brukar.



Mkhitaryan - 5

Fantastiskt bra insats av armeniern. När han flyttar in från kanten och får en central roll visar han ganska omgående vilken enorm kapacitet han besitter. Skarvar sig snyggt förbi sin försvarare och rycker förbi hela Leicester innan han stänker dit 0-1. Samarbetet med Mata till dennes 0-3 är också av högsta klass. Lovar gott inför en lång slutspurt.



Ibrahimovic - 3

Långt ifrån så delaktig som man kan önska, men bidrar ändå med så otroligt mycket. Sätter iskallt dit 0-2 på passning av Valencia och är nu uppe på 15 mål i Premier League (20 totalt) den här säsongen.



Avbytare;



Blind - 3 (45')

Inbytt i halvtid och gör en bra halvlek.



Fellaini - 2 (76')

Kommer in och bidrar med fysisk närvaro på mittfältet.



Young (83')

Spelar för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 908 VISNINGAR 0 KOMMENTARER908 VISNINGAR KRISTIAN SVENSSON

2017-02-05 19:57:55 2017-02-05 19:57:55

