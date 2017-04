The crime of the century

Spelarbetyg: Manchester City - Manchester United (0-0)

Ett defensivt United undgick att förlora mot City. Bäst i United var De Gea och Bailly.



4=Mycket bra

3=Bra

2=Godkänd

1=Usel



De Gea 4 – Sen De Gea hittade rätt i United för fyra år sedan ungefär så är det ingen i laget som kan matcha hans toppar eller jämnhet. Helt enkelt klubbens bästa spelare, och att Real kommer att försöka igen i sommar känns givet. Bara att hoppas att de använder samma faxmaskin.



Valencia 3 – Stabil insats av Valencia, som dock inte var lika tongivande offensivt som han är när han varit som bäst denna säsong.



Bailly 4 – Fysiskt praktexemplar som i min värld etablerat sig som klubbens främste mittback nu. En jätte i luftrummet och både snabb och följsam längs marken. Mourinhos bästa värvning än så länge.



Blind 3 – Har knappt spelat mittback denna säsong, men när det väl krävs så levererar han, tros motstånd. Imponerade av Blind. Borde erbjuds en kontraktsförlängning.



Darmian 3 – Följer som vanligt inte med upp i anfallen speciellt ofta. Har dock bra koll på Sterling under matchen tycker jag, och med tanke på Uniteds game plan så var ju det viktigare.



Herrera 3 – Fortsatt Uniteds bäste utespelare. Men missar ett jätteläge på nick via Rashfords frispark, inte hans styrka normalt sett kanske, men där måste man få bollen på mål. Löper, river driver på spelet som vanligt. Kaptensmaterial.



Carrick 2 – Dirigerar ännu ett mittfält, men precis som sina kollegor så är det främst i det defensiva som det fungerar bra, det offensiva spelet lyste med sin frånvaro idag, från både Carrick och Herrera. Tyckte det var tydligt att Pogba saknades idag om man ser till mittfältsspelet.



Fellaini 1 – Godkänd på gränsen till bra (i en matchbild som passar honom) fram till minut 83 när han fullständigt tappar det hela efter att ha blivit varnad så reagerar han på en retning från Aguero med att skalla argentinaren. Rött kort förstås, vansinnigt av Fellaini.



Miktaryan 1 (ut 84) – Inte en matchbild som passar honom då United utan Pogba hade förtvivlat svårt att agera konstruktivt på mittfältet. Men det räcker inte som ursäkt, med det krav man kan ha på honom så underpresterar han idag, och har gjort det ofta på sistone. Inte bra nog med bollen idag.



Martial 2 (ut 80) – Försöker en del offensivt, men tappar en del boll via slarv i passningsspel och dribblingar. Jobbar dock bra i defensiven vilket räddar ett godkänt betyg, och ärligtalat fick de offensiva spelarna inte speciellt mycket att jobba med idag.



Rashford 2 (ut 92) – Löper mycket men får inte speciellt mycket att jobba med. Ineffektiv när han väl har bollen och lyckas inte hålla fast den bra nog för att United skulle kunna lyfta upp laget, om man ens var intresserade av det vill säga. Både han och Martial blev väldigt isolerade idag. z



Lingard in 80 – Spelade för kort tid för att betygsättas.



Foshu-Mensah (in 84) – Spelade för kort tid för att betygsättas.



Young in 92 – Spelade för kort tid för att betygsättas.



2017-04-27 23:20:27

