Spelarbetyg Manchester United – Anderlecht

United tog sig med nöd och näppe vidare till semifinal efter Rashfords mål i förlängningen.





Valencia: 2, Antonio hittade verkligen inte rätt i den första halvleken. Hans positionsspel var nästintill uselt och lämnade stora ytor på sin kant. Rättar till det bättre i andra och följer som alltid bra med uppåt.



Bailly: 3, Det känns stabilt när Bailly spelar ihop med Rojo, men när väl Blind kommer in så blir det en riktig hönsgård i försvaret. Men ändå tycker jag att det är Eric som håller ihop det någorlunda och står för några viktiga brytningar.



Rojo: 2, ut 23:e. Får en smäll på knäet när han kolliderade med en Anderlecht–spelare. Tecknar för byte precis efter Anderlecht jätteläge. Innan dess godkänd.



Shaw: 2, Tycker Shaw gör det bra offensivt. Erbjuder alternativ och skapar några lägen när han fyller på. Men defensivt tycker jag han är svag och det känns farligt varje gång bollen kommer ut på hans kant.



Carrick: 1,5 Behövs verkligen Carrick i en sån här match på förhand? Tycker han har det ganska svårt att hänga med Anderlechts kvicka spelare och det blir lite för långsamt när han och Pogba spelar på det sittande mittfältet. När han väl får tid med bollen slår han inte bort särskilt mycket, men United borde ha startat med ett rörligare mittfält.



Pogba: 2, Oj vad han blandar och ger Pogba. stundtals är han helt briljant med fantastiska crossar och passningar för att sedan göra vissa sekvenser helt fel. Han spelar fortfarande lite för svårt och verkar inte kunna göra mål?



Lingard: 2, ut 60:e. Tycker att Lingard inleder piggt med en härlig rörelse och inlevelse. Avlossar ett skott som målvakten gör en riktigt bra räddning på. Mattas av när Anderlecht kommer in mer och mer i matchen.



Mkhitaryan: 2, När Mkhitaryan får vara rättvänd med bollen är han allt som oftast otroligt farlig. Öppnar även målskyttet i kväll med ett kliniskt avslut. Dock försvinner han lite för mycket ur matchen.



Rashford: 3,5, Uniteds farligaste spelare i kväll som känns otroligt hungrig. Får en assist i början av matchen men bränner väldigt mycket till i den sista förlängningskvarten då han med ett klassnummer vänder upp och sätter 2–1.







Avbytare:



Blind: 1,5, In 23 minuten. Har det riktigt tufft när han blir inbytt och kommer inte alls in i matchen under den första halvleken. Slarvar och hänger inte med Anderlechts snabba offensiva spelare. Känns faktiskt ganska ostabil hela matchen. Jag håller tummarna att Rojos skada inte är allvarlig.



Fellaini: in 60:e. 2,5. United får bättre kontroll på Anderlecht när Fellaini kommer in och visar sig vara väldigt nyttig i huvudspelet. Assisterar till Pogbas (felaktiga?) bortdömda mål och tar ett stort ansvar defensivt när United gjort 2-1.



PER WIDERBERG

2017-04-21 00:20:42

