Zlatan i fokus när United tappade ytterligare poäng på hemmaplan.

Spelarbetyg: Manchester United - Bournemouth (1 - 1)

Manchester United hade chansen att klättra i tabellen men misslyckades - trots en man mer i 45 minuter - inte vinna hemma mot formsvaga Bournemouth. Syndabock blev Zlatan Ibrahimovic.

Skala:



5: Världsklass

4: Mycket bra

3: Bra

2: Godkänd

1: Underkänd



David De Gea: 3



Har i princip ingenting att göra förutom straffen, vilken han såklart inte kan klandras för att släppa in.



Antonio Valencia: 3



Inleder piggt när han vinner bollen högt upp i banan och serverar Rooney med ett inlägg, dock aningen för högt för kaptenen att lyckas förvalta. Får även en assist tilldelad på sitt konto då hans skottförsök (?) når Rojo, som i sin tur vinklar in skottet i mål. I övrigt ett solitt försvarsspel och sin vana trogen gedigen arbetsinsats av Valencia.



Phil Jones: 3



Gör förutom straffsituationen - där han, trots att domslutet tillslut är billigt, går bort sig - en bra match. Bryter ett antal kontringslägen i första halvlek och har en lugn andra halvlek då



Marcos Rojo: 3



Likt Jones bakåt plus ett mål framåt. Uppmärksamt att få fram foten och styra in Valencias skott. Har precis som Jones inget att jobba med defensivt i den andra halvleken.



Luke Shaw (ut 70'): 2



Dagens mest välkomna startplats då Shaw återvände till planen efter lång frånvaro. Slår en fin långboll till Pogbas friläge i den första halvleken och vinner dessutom en del dueller, även om det ibland känns som att skadebekymren satt spår mentalt. Förståeligt utbytt i den andra halvleken på grund av matchoträning.



Michael Carrick (ut 70'): 4



Blev tilldelad en testimonial-match i veckan och öppnade för att lägga skorna på hyllan efter säsongen ifall kontraktet inte förlängs. Men att Carrick börjar närma sig pensionen märktes det inget av idag. Lysande i första halvlek då hans smörpassningar öppnar upp för flertalet anfall och styr Uniteds spel hela halvleken. Mindre dominant i den andra halvleken och utbytt till förmån för Fellainis längd, men den första halvleken räcker för ett högt betyg.



Paul Pogba: 3



Löper sig starkt till ett friläge tidigt, vilket han sedermera dock missar. Annars en bra första halvlek av Pogba vars krossbollar som vanligt sitter där de ska. Sämre passningsspel i den andra halvleken, men fixar en straff och gör tillräckligt för att efter 90 minuter ha genomfört en bra match.



Juan Mata: 2



Stundtals osynlig i en annars händelserik första halvlek, fortsatt ojämn i den andra. Godkänd men inte mycket mer.



Anthony Martial: 2



En bra första halvlek av Martial. Utmanar ofta, rundar sin ytterback ett par gånger och skulle med lite bättre avslut haft ett mål inskrivet på sitt namn. Sjunker i prestation i den andra halvleken och håller till och med på att kosta laget ett baklängesmål på tilläggstid då han slarvar som siste man. Summa summarum ett godkänt betyg för fransmannen.



Wayne Rooney (ut 70'): 2



Matchotränad, vilket märktes då beslutsfattningen i flera lägen inte var de rätta. Men är aktiv, kommer till heta lägen i framför allt den första halvleken. Trots det utbytt i den andra halvleken av en anledning.



Zlatan Ibrahimovic: 1



Missade målchanser, dåliga förstaberöringar och borde blivit utvisad för sin fula - och för att vara Zlatan oerhört oerfarna - reaktion, då han armbågar Bournemouths Tyrone Mings i slutet av den första halvleken. Kommer dock på något sätt undan med det och får spela den andra halvleken. Väl där får han trots fortsatt svag insats och dåliga beslut chansen att avgöra matchen från straffpunkten, men tar inte tillvara på den chansen heller då hans straff räddas av Boruc. Detta var Zlatans mig till minnes sämsta insats i United-tröjan och den kostade på många sätt även segern för United.



Inhoppare:



Maroune Fellaini (in 70'): 2



Känns som att han kommer in istället för Carrick för att hota framåt, men spelar ändå till en början på samma långa utgångsposition som engelsmannen. Mot slutet högre upp i banan och gör ett okej inhopp.



Marcus Rashford (in 70'): 2



Försöker, försöker och försöker - men kommer inte till någon slutprodukt. Viljan att förändra matchen är ändå tydlig och ett godkänt betyg är han förtjänt av.



Jesse Lingard (in 70'): 2



Byts in som ytterback på vänsterkanten, en ovan position för Lingard. Trots det ett godkänt inhopp från den egna produkten.

2017-03-04 16:14:00

