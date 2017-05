Spelarbetyg: Manchester United – Celta Vigo

Ett bra utgångsläge inför returen på Old Trafford. Men som så många gånger förut på hemmaplan blev det ingen lugn seglats. Det blåste rejält, men till final i Europa League gick United.



5 - Cantona

4 - Mycket bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Usel



Sergio Romero: 4

Gör bra och viktiga räddningar tidigt i vardera halvlek. Känns stabil och trygg i de aktioner han gör. Celtas mål finns inte mycket att göra.



Antonio Valencia: 3

Kapten Valencia gör en match som vi vant oss vid från ecuadorianen. Stabil både bakåt och framåt matchen igenom.



Eric Bailly: 1

Gör en helt okej match och ska ha ett högre betyg. Kommer lite fel vid målet, men baserar mestadelsdet underkända betyget på utvisningen han drar på sig med några minuter kvar som gör att han missar finalen. Förstår att det kan tända till, men likt Fellaini i derbyt mot City måste han kunna hålla sig mycket kyligare i det läget.



Daley Blind: 2

Blandar och ger lite. Hamnar i trångmål ett par gånger, men gör också några brytningar. Väger ändå ofta lätt som mittback.



Matteo Darmian: 2

Går bort sig rejält mot Aspas tidigt i matchen. Spelar sen upp sig och försvarar godkänt.



Ander Herrera: 2

Hjälper till att skydda backlinjen, men lyckas inte alltid störa Celtas spel och United sjunker lägre och lägre ju längre matchen går.



Marouane Fellaini: 4

Nickar in det avgörande målet i specialläge vid bortre stolpen. Vinner mycket i luften och kämpar och sliter matchen igenom när United inte får till något vettigt spel längs marken. Är ständigt aktiv.



Henrikh Mkhitaryan: 2 (ut 77’)

Är aktiv och har mycket spring i benen. Han flyter fram med bollen klistrad vid fötterna några gånger och skapar oreda i Celta, till exempel med ett tungt skott i andra halvlek. Det lilla sista saknas, mål eller assist.



Paul Pogba: 3

Gör några briljanta prestationer där han med sin teknik och styrka håller i bollen och låter United vila. Viktig med sin närvaro centralt i plan.



Jesse Lingard: 2 (ut 86’)

Löper som vanligt mycket och ställer med det till lite oro. Men det saknas också den där avgörande touchen för att något ska bli riktigt farligt.



Marcus Rashford: 3 (ut 89’)

Slår det fantastiskt fina inlägget till Fellaini som gör mål. Gör i andra halvlek en grym prestation när han trixar sig fram i straffområdet och sånär punkterar matchen. Löper, men får inte så mycket boll att jobba med.



Inhoppare:



Michael Carrick: 2 (in 77’)

Kom in för att säkra upp matchen, och United gick vidare även om det satt hårt åt.



Wayne Rooney: (in 86’)

Spelade för kort tid.



Chris Smalling: (in 89’)

Spelade för kort tid.

2017-05-11 23:28:22

