Spelarbetyg: Manchester United - Crystal Palace

Säsongens sista match slutade med en 2-0-seger för Manchester United, och en del ungdomar fick (äntligen) visa upp sig inför supportrarna på Old Trafford.



4 = Mycket bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Underkänd



Joel Pereira - 2.5

Hade inte allt för mycket att göra under matchen. Var något skakig under en hörna där Benteke nog borde gjort mål. Gjorde en fin räddning på Luka Milovojevics frispark.





Hade det tufft mot



Eric Bailly - 3.5

Var, som vanligt, stabil och säker i sitt försvarsspel. Hade inga bekymmer med



Phil Jones - 3

Hade, som sin kollega, inga bekymmer där bak. Stod för ett par fina insatser i backlinjen. Kommer troligtvis få nytt förtroende i finalen på onsdag.



Demetri Mitchell - 3

Hade en utmärkt match på sin vänsterbacksposition. En friskt fläkt med mycket energi som hade ett bra samarbete med Harrop. Blir han nästa års lösning på vänsterbackspositionen?



Scott McTominay - 2

Ännu en yngling som fick starta. Hade en godkänd match och spelade på säkerhet, och gjorde det med den äran.





Såg väldigt bekvämt ut på mittfältet och 19-åringen verkar ha växt sedan sin debut (bara hans fjärde match från start). Ännu en talang som kan bli någonting stort framöver.





Spelade bara 44 minuter, men som fransmannen spelade. Han var tillbaka efter sin fars bortgång och stod för både assist och mål. Kommer bli viktig på onsdag.





Kommer spela från start på onsdag efter den fina uppvisningen mot Crystal Palace. Såg riktigt pigg och fräsch ut.



Wayne Rooney - 2

Han var godkänd, men inte mer. Var det här det sista framträdandet på Old Trafford för engelsmannen? En hel del tyder på det.



Josh Harrop - 4

Drömdebut? Ja, det får man säga. Stod för ett underbart mål, där han smeker in bollen i det bortre högra hörnet. Var en törn i Crystal Palace-försvararnas sidor under hela matchen. Är det en ny

5 = Världsklass4 = Mycket bra3 = Bra2 = Godkänd1 = UnderkändJoel Pereira - 2.5Hade inte allt för mycket att göra under matchen. Var något skakig under en hörna där Benteke nog borde gjort mål. Gjorde en fin räddning på Luka Milovojevics frispark. Timothy Fosu-Mensah - 2Hade det tufft mot Wilfried Zaha under den första halvleken men kom igen i den andra. En godkänd insats överlag. Kul att se Fosu-Mensah tillbaka från skada.Eric Bailly - 3.5Var, som vanligt, stabil och säker i sitt försvarsspel. Hade inga bekymmer med Crystal Palace -anfallarna. Kommer vara enormt saknad mot Ajax i Europa League -finalen.Phil Jones - 3Hade, som sin kollega, inga bekymmer där bak. Stod för ett par fina insatser i backlinjen. Kommer troligtvis få nytt förtroende i finalen på onsdag.Demetri Mitchell - 3Hade en utmärkt match på sin vänsterbacksposition. En friskt fläkt med mycket energi som hade ett bra samarbete med Harrop. Blir han nästa års lösning på vänsterbackspositionen?Scott McTominay - 2Ännu en yngling som fick starta. Hade en godkänd match och spelade på säkerhet, och gjorde det med den äran. Axel Tuanzebe - 2.5Såg väldigt bekvämt ut på mittfältet och 19-åringen verkar ha växt sedan sin debut (bara hans fjärde match från start). Ännu en talang som kan bli någonting stort framöver. Paul Pogba - 4Spelade bara 44 minuter, men som fransmannen spelade. Han var tillbaka efter sin fars bortgång och stod för både assist och mål. Kommer bli viktig på onsdag. Jesse Lingard - 3Kommer spela från start på onsdag efter den fina uppvisningen mot Crystal Palace. Såg riktigt pigg och fräsch ut.Wayne Rooney - 2Han var godkänd, men inte mer. Var det här det sista framträdandet på Old Trafford för engelsmannen? En hel del tyder på det.Josh Harrop - 4Drömdebut? Ja, det får man säga. Stod för ett underbart mål, där han smeker in bollen i det bortre högra hörnet. Var en törn i Crystal Palace-försvararnas sidor under hela matchen. Är det en ny Marcus Rashford United-akademin skakat fram?

0 KOMMENTARER 149 VISNINGAR 0 KOMMENTARER149 VISNINGAR LENNE BRUSGÅRD

2017-05-22 21:13:55

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-05-22 21:13:55

Manchester U

2017-05-21 18:09:47

Manchester U

2017-05-20 13:04:09

Manchester U

2017-05-18 09:27:00

Manchester U

2017-05-17 23:20:50

Manchester U

2017-05-15 09:07:18

Manchester U

2017-05-14 21:28:25

Manchester U

2017-05-14 19:51:00

Manchester U

2017-05-13 18:23:00

Manchester U

2017-05-11 23:33:08

ANNONS:

Säsongens sista match slutade med en 2-0-seger för Manchester United, och en del ungdomar fick (äntligen) visa upp sig inför supportrarna på Old Trafford.I den sista ligamatchen för säsongen tog United en övertygande seger med flera debutanter på plan. En av de, Josh Harrop, tryckte in matchens första mål och under de sista minuterna fick vi se 16-årige Angel Gomes göra sin debut.Sista ligamatchen för säsongen. Manchester United tar emot Crystal Palace på Old Trafford, men alla blickar är redan på finalen i Stockholm på onsdag.Manchester United inkasserade sitt 15:e kryss för säsongen efter 0–0 borta mot Southampton. Nedan följer betygen från gårdagens match.Det skulle visa sig vara ett sömnigt och ointresserat Manchester United som tog sig till St Mary's Stadium för att spela av 37:e ligaomgången mot Southampton. En som inte sov var Sergio Romero, som såg till att Manchester United kunde bärga åtminstone en poäng.Det var ett smått ointresserat Manchester United som gästade Tottenham i den sista matchen någonsin på White Hart Lane. Således blev inte utgången någon överraskning utan Tottenham gick segrande ur det hela och avskedsfesten till en anrik arena fick ett perfekt resultat.Manchester United har nått en Europa-final för första gången sedan 2011. I finalen, som spelas på Friends arena den 24 maj, ställs laget mot Ajax. I samband med denna enormt viktiga match arrangerar Muss en supporterfest i Stockholm.Sista matchen på White Hart Lane. För gästande Manchester Uniteds del blev det ytterligare en intetsägande eftermiddag.Säsongen går mot sitt slut och för Manchester Uniteds del återstår tre ligamatcher. Hur tänker José Mourinho när en final i Stockholm snart ska spelas?Med 1-0 i ryggen från första mötet, och med ett tidigt ledningsmål på Old Trafford på kontot, skulle hemmalaget bara stänga matchen och defilera sig fram till finalen. Men, United jobbar inte så. Det blev ovisst in i matchens sista sekunder, men i slutändan löstes ändå avancemanget.