Spelarbetyg: Manchester United - Everton

Ännu en undermålig insats, och ännu ett poängtapp på hemmaplan. Zlatan räddade en poäng sent, men han - liksom många andra av sina lagkamrater - förtjänar ändå inte något högt betyg. Få spelare kommer undan med ett godkänt betyg.

Målet är billigt i flera avseenden, men efter moget övervägande har jag beslutat mig för att spanjoren gör rätt som inte går ut och försöker plocka bollen med tanke på att såväl Rojo som Jagielka befinner sig mellan honom och bollen. Således faller skuggan på en annan i hemmalaget (läs nedan). Har i övrigt inte allt för mycket att stå i, tar de bollar han ska.En av få som inte är tvärusel i första halvlek, och fortsätter även på den inslagna banan i den andra. Defensivt står han för ett gediget jobb, och han försöker komma med framåt även om än chanserna inledningsvis är få. Framförallt visar han en stor portion jävlaranamma.Bailly är precis den typen av mittback en vill ha i backlinjen när ens lag trycker på framåt och då spelvändningar kan uppstå som en oönskad bieffekt. Ivorianen går in tvärhårt i varje duell, och han tajmar perfekt varje gång. Ibland kommer de tvärhårda satsningarna leda till såväl gula som röda kort, men idag hindrade de Everton från att kontra in ett par baljor.Rojo tar förhållandevis mycket ansvar i försvaret, och är faktiskt långa stunder mer synlig än Bailly. På det stora hela gör Rojo, liksom han gjort många gånger under våren, en godkänd insats, meeen… det går inte att agera så lojt som han gör i straffområdet mot Jagielka. Nog att avslutet var okonventionellt, rent av turligt, men Jagielka ska aldrig få chansen att nå bollen där. Den ska BORT. Icke-agerandet där svärtar ned intrycket av Rojos insats rejält.Byts ut i ett offensivt byte redan i halvtid. Holländaren kan dock knappast lastas för lagets usla första halvlek. Står själv för en okej insats, och lyckas sånär vrida in en frispark.Ingen vidare kväll för engelsmannen. Han har en ambition, liksom alltid, att täcka stora ytor och att agera ankare, men det händer för lite och det går för långsamt. Till Carricks försvar är LAGinsatsen det stora problemet i den första halvleken, men Carrick är också en av de spelare som ska ta tag i saker när de inte funkar. Det tycker jag inte att han lyckas med idag.I den första halvleken är Fellaini malplacerad en bit ned på mittfältet; hans släpiga spelstil bidrog till att United inte fick nån fart i spelet och man därmed inte lyckades få Everton ur fas. Det ska dock tilläggas att typ tio andra rödklädda var medskyldiga till det. I den andra halvleken flyttas Fellaini upp för att tillsammans med Zlatan erövra luftrummet, men det gick väl sådär. Eller ja, det gick inte alls. Belgaren kan fylla en funktion i många matcher, men idag fyllde han ingen alls.Å ena sidan förväntar jag mig att Herrera ska kunna göra mer, och framförallt bidra med kreativitet, när spelare som Mata och Pogba saknas på mittfältet. Det lyckas han inte riktigt med. Å andra sidan tycker jag att han försöker, trots en viss matchovana, och framförallt blir han lidande av positionsförändringarna i den andra halvleken då hans position inte är solklar för någon. Kommer undan med godkänt tack vare sitt slit, men han kan mycket bättre.Är en av få friska fläktar i den första halvleken. Han springer, han tar yta och han skapar yta för sina lagkamrater, och han försöker ta skott. Slutprodukten är det lite sisådär med, men han visar likväl prov på en framåtanda och en ambition som många av hans lagkamrater skulle behöva ta efter. Mattas av något mot slutet, men står ändå för en klart godkänd insats.Det vill sig inte riktigt för Marcus. Han utmanar visserligen gång efter annan, vilket alltid är positivt, men han lyckas väldigt sällan ta sig runt på det där karaktäristiska viset som han gjorde så många gånger i fjol. Jag vill inte säga att magin är borta, men den har åtminstone tillfälligt avtagit. Om han fortsätter försöka, och om han lyckas jobba upp självförtroendet, är jag övertygad om att den kommer åter, men just nu händer det för lite konkret kring Rashford.Poängräddare på övertid, och ett tveksamt bortdömt mål dessförinnan. Ingen dålig comeback, huh? Mjae. Han gör mål såklart, men i övrigt var inte Ibras insats så mycket att hurra över. Jag hade förväntat mig en spelsugen och taggad Zlatan, men istället såg han långa stunder mest irriterad och loj ut. Visst var laget uselt långa stunder och visst var Zlatan isolerad på topp, men när de andra fixstjärnorna saknas är det liksom upp till Zlatan att bryta igenom det gråa molntäcket. Det lyckas han inte med idag.Jag misstänker att det inte ingick i planen att Pogba skulle behöva göra comeback idag, men nu krävde situationen det. Tyvärr fick inte vi ut vad vi kan kräva av fransmannen. PogBAR träffade virket för hundraåttiosjätte gången den här säsongen, men i övrigt lyckades han inte med mycket liksom att han tappade allt för mycket boll centralt i plan.Shaws självförtroende kan knappast vara på topp just nu, och det syntes något enormt. Engelsmannen såg osäker ut varje gång han fick bollen, och när han väl insåg att det var han som förväntades slå ett inlägg blev det pannkaka av allt. Insatsen var inte bra, det var den verkligen inte. Men, hans avslut gav United den straff som räddade en poäng, och kanske kan det vara en sån liten grej som får det att vända. Vi får hoppas på det.– Kom in för att stärka upp offensiven och intensifiera forceringen, men Mhkitaryans närvaro på plan bidrog i sig inte särskilt mycket till att en poäng räddades. Matchbilden, där Everton står lågt i och utanför straffområdet och bara försöker säkra vinsten, lämpade sig inte särskilt bra för armeniern som helst av allt vill skära in i banan med fart. Tappade en hel del boll i sina försök att tråckla sig fram.