Fellaini gjorde viktiga 2-0.

Spelarbetyg Manchester United-Hull

United tog nionde raka segern när Hull besegrade i ligacupen. 2-0 blev det till hemmalaget efter mål av Mata och Fellaini.



De Gea 2- Lugn kväll för De Gea, får agera på några skott, men behöver inte förta sig.



Valencia 3- Väldigt bra i kväll igen, stabil bakåt och fyller på fint längs med högerkanten hela matchen. Skulle kanske önska lite mer precision i inläggen.



Smalling 2- Lugn dag på jobbet för Smalling och Jones. Har full kontroll på Hernandez och behöver inte förta sig.



Jones 2- Likt Smalling har han inte mycket att göra under matchen. Känns trygg i det han gör.



Darmian 2- Bra offensivt där han levererade några fina inlägg i början av matchen. Men defensivt har han problem med Snodgrass och det är där Hull lägger mycket av sitt offensiva spel. Assisterar till Fellainis 2-0.



Herrera 2- Blandar och ger. Mycket bra och viktig i presspelet och vinner ganska mycket boll. Lite trubbig med bollen, men Herrera gör en fin insats.



Pogba 3- Levererar några fantastiska crossar och har en frispark i stolpen. Gör det lite för svårt för sig ibland, men jag tycker att fransmannen blir bättre och bättre.



Mata ut 78- 3- Bra match av Mata som såg spelsugen ut. Länkade ihop bra med Mkhitaryan och var oftast väldigt rörlig. Målskytt när han stöter in bollen i den andra halvleken.



Rooney ut 58- 2.5. Gör en bra match, ser pigg ut och sliter mycket för laget. Borde ha spräckt målrekordet på chansen i andra halvleken. Men det var bra insats av kaptenen.



Mkhitaryan ut 70- 3. En av Uniteds bästa spelare trots att ‘’experten’’ Ola Andersson ägnade hela kvällen åt att kritisera honom. Tycker det är Miki som är navet i Uniteds anfallsspel och det är oftast han som drar upp tempot. Assisterar till Matas 1-0 mål och borde själv ha satt i alla fall en av hans chanser.



Rashford- 1.5. Lyckades inte alls i kväll. Slarvade mycket och var osynlig i stora delar av matchen. Efter Reading senast hade man förväntat sig lite mer av Rashford.



Avbytare:

Martial in 58- 2. Är pigg då han kommer in och är inblandad i det viktiga 2-0 målet. Är ständigt ett hot mot Hull-försvaret.

Lingard in 70- 2. Utmärker sig inte särskilt mycket. En godkänd insats.

2017-01-10 22:52:00

Manchester United vinner, utan att imponera, med 2-0 hemma mot Hull. Mourinhos lag lyckades därmed skapa sig ett riktigt bra utgångsläge inför semifinalsreturen på bortaplan som spelas om dryga två veckor.United tog nionde raka segern när Hull besegrade i ligacupen. 2-0 blev det till hemmalaget efter mål av Mata och Fellaini.United är framme i fjärde omgången av FA Cupen och tidigare ikväll blev det klart att lage får ta sig an Wigan hemma i nästa runda.På tisdagskvällen är det återigen dags för Manchester United att ställa upp för match. Skall United förlänga sin fina segersvit till 9 matcher i följd eller ska den nya tränaren Marco Silva och hans Hull sätta käppar i hjulen. Lagen möts på Old Trafford i den första matchen av två i Ligacupens semifinal.Det var en solid insats som borgade för Uniteds hemmaseger i FA-cupen mot Reading. Bland de spelare som stod ut fanns två ynglingar, en från England och en från Frankrike. Men efter den här matchen kommer ändå mycket fokus hamnar på en för dagen pigg Wayne Rooney som tangerade Sir Bobby Charltons målrekord.Manchester United gjorde processen kort med Jaap Stams Reading i FA Cupens tredje omgång. Hemmalaget tog ledningen med 2-0 innan kvarten var spelad, och även om det dröjde 60 minuter innan matchen definitivt punkterades var det aldrig något snack om vilket av lagen som skulle triumfera denna eftermiddag.Manchester United går in i FA Cupen på lördag, och siktet är inställt på att förlänga den fina vinstraden och därigenom avancera till turneringens fjärde runda. Om det ska bli verklighet måste ett formstarkt Reading, som ser ut att gå mot sin bästa säsong sedan degraderingen från Premier League, besegras.Den 23-årige burväktaren Sam Johnstone har under säsongen återfunnits på bänken vid ett fåtal tillfällen, men nära någon start i representationslaget har han inte varit. Nu lånas målvakten ut till Aston Villa. Samtidigt har Joel Pereira hämtats hem från sin utlåning till Belenenses.Ett tidigt rött kort gjorde matchbilden ensidig, men det dröjde en bra bit in i andra halvlek innan United kunde spräcka nollan. När sen det andra målet kom vara det bara transport till sjätte raka segern.United besegrade West Ham under måndagen i en match där Mike Dean hamnade i centrum.