Spelarbetyg: Manchester United – Liverpool

Matchen som ofta benämns som den största i England slutade med delad poäng på Old Trafford. Zlatan Ibrahimovic kvitterade sent för hemmalaget och gjorde sitt 14:e mål för säsongen.



David De Gea: 3

Behöver inte göra en massa överprestationer, men gör en bra räddning på ett farligt Firmino-läge. Går åt rätt håll på straffen men den är för hårt slagen för att han ska hinna med. Mycket involverad med fötterna i dag, och gör det bra.



Antonio Valencia: 3

Börjar matchen med några tveksamma ingripanden, men växer sen in i matchen. Ju längre matchen går och ju mer United flyttar fram ju mer kan Valencia också fylla på i offensiven. Matar på hela matchen och prickar Zlatans panna till kvitteringsmålet.



Phil Jones: 3

Är stark i duellspelet och är fortsatt bra och följsam i det defensiva spelet. Gör några bra och viktiga brytningar. Slarvar ordentligt vid ett tillfälle i första halvlek vilket ger hörnan som ger



Marcos Rojo: 3

Tillbaka från skada men är inte ringrostig och samspelet med Jones finns kvar. Liverpool lyckas inte skapa särskilt mycket och är likt Jones följsam i spelet.



Matteo Darmian: 3 (ut 75’)

Gör en mycket bra match defensivt och håller bra koll på sin kan med flera brytningar. Framåt försöker han fylla på, men är inte lika naturlig i det spelet som Valencia på andra kanten.



Michael Carrick: 2 (ut 45’)

Byts ut redan i paus efter att hela United egentligen men framförallt mittfältet haft problem med Liverpools presspel. Spelar annars som vanligt lugnt med bollen.



Ander Herrera: 3

En märklig match från spanjoren där han för det mesta är briljant i spelet utan boll. Pressar med mycket intensitet och vinner tillbaka mycket boll. Slår några väldigt fina passningar, till exempel till Mkhitaryans friläge, men slår bort oerhört många passningar som man inte är van vid.



Henrikh Mkhitaryan: 2

Får ett friläge i första men pressas lite av Milner i avslutningsläget och skjuter ganska mitt på. Får även ett jätteläge i andra men får bollen för långt ifrån sig och kan inte avsluta utan försöker med inspel istället. Blixtrar till men kan mer.



Paul Pogba: 1

Vi är vana vid att det blandas och ges en del från Pogba under matcherna, men idag blandades det inte så mycket utan gavs mest. Slarvar i passningsspelet, tappar boll i parti och minut, gör det svårt för sig i de flesta situationer och bränner ett friläge. Orsakar också straffen när han viftar med händerna högt upp i luften. En spelare som Pogba måste visa mer i en match som denna.



Anthony Martial: 2 (ut 65’)

Börjar bra och får ett tidigt övertag mot Alexander-Arnold, men sen händer det inte så mycket i offensiven. Han borde kunnat få ut mer av sina kvalitéer. Hjälper till bra i defensiven.



Zlatan Ibrahimovic: 3

Stångas mot Lovren matchen igenom men har det lite tufft. Vinner en del dueller för att sätta upp anfall. Gör Uniteds mål med en oerhört skicklig nick som seglar in i mål via ribban, och återigen är det svensken som är där och gör målen.



Inhoppare:



Wayne Rooney: 3 (in 46’)

Kommer in efter paus och gör ett bra inhopp. Har energi och glöd, löper mycket men får inte alltid till den sista passningen. Är inblandad i målet när han lyfter bollen tillbaka in i straffområdet.



Juan Mata: 2 (in 65’)

Syns inte mycket efter att han kommer in, men försöker med några instick utan att det egentligen ger några resultat.



Marouane Fellaini: 4 (in 75’)

2017-01-15 19:29:00

