Spelarbetyg: Manchester United - Middlesbrough 2-1

United vände sent och vann mot Middlesbrough på Old Trafford och förlängde därmed sin segersvit.



4=Mycket bra

3=Bra

2=Godkänd

1=Usel





De Gea 2 – Har nästan ingenting att göra idag och hanterar väl det han ska.



Valencia 3 – Stabil insats av högerbacken, fyller som vanligt på frammåt på ett ypperligt sätt.



Smalling (ut 71) 2 – Tillbaka från start och gör det godkänt. Svårt för mig att avgöra vilken skuld han hadde I målet som släpps in, men som ledare för försvaret har han förstås en viss skuld.



Bailly 3 – Fyller på bättre offensivt än sin kollega och spelar som vanligt kompromisslöst. Lutar personligen åt att Bailly är våran bästa mittback, men att det är väldigt jämnt mellan de fyra som konkurrera om en plats.



Blind (ut 63) 1 – Bortgjord vid



Herrera 3 – Herrera är ganska enkel att ge ett omdöme om nuförtiden, ungefär samma saker gör han bra varje match och ungefär samma brister lite. Hade han varit lite bättre I den sista tredjedeln så hade han varit en världsklassmittfältare. Inblandad i massor med bra saker som vanligt.



Pogba 4 – Riktigt bra första halvlek där han var nära att får göra ett riktigt drömmål efter 14 minuter då han träffade stolpen med en cyckelspark. Tycker att han bleknar en aning spelmässigt i den andra halvleken, men är där när det betyder något, och gör 2-1 på en välplacerad nick. Matchvinnare.



Fellaini 2 (ut 63) – Gör sin första match från start på länge och står för en godkänd insats. Erbjuder inte det Carrick gör men om man ser hans uppgifter som primärt defensiva så är det svårt att säga att han gör en dålig insats. När han väl har bollen ser man som vanligt vilka begränsningar han har.



Martial 4 – Gör sin bästa match för säsongen tycker jag. Dribblar enkelt förbi sina motståndare vid ett par tillfällen där hyan verkligen "flyter" fram på planen, skjuter ett kanonskott I stolpen i den första halvleken, missar sedanen en given chans i den andra, men gör sedan det livsviktiga 1-1 målet.



Ibrahimovic 2 – Göet ett fantastiskt mål i minut 39 som blir (vilket säkert går att diskutera) bortdömt. Annars ganska osynlig i den första halvleken och även i dena andra, en av hans sämre insatser för United tycker jag, men är där när det gäller (som vanligt) och assisterar Martial till 1-1.



Mkhitaryan 3 –



Rojo (in 63) 2 – Gör inte speciellt mycket väsen av sig.



Mata 3 (in 63) – Kommer in och förändrar matchen, spelar fram till segermålet och visar att han vill ha en plats I startelvan, men konkurrensen är benhård.



2016-12-31 18:06:04

