Två engelsmän i fokus. Rashford för sina fina insats, och Rooney för en bra match men främst för att han tangerat Sir Bobby Charltons målrekord.

Spelarbetyg Manchester United - Reading

Det var en solid insats som borgade för Uniteds hemmaseger i FA-cupen mot Reading. Bland de spelare som stod ut fanns två ynglingar, en från England och en från Frankrike. Men efter den här matchen kommer ändå mycket fokus hamnar på en för dagen pigg Wayne Rooney som tangerade Sir Bobby Charltons målrekord.



4 = Mycket bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Underkänd



Romero - 2

Har en väldigt lugn dag på jobbet. Ska dock tilläggas att det idag kändes aningen nervöst när han väl hade bollen. Inger inte direkt något lugn.



Young - 3

Slickar kanten föredömligt och ger på så vis Juan Mata friheten att röra sig inåt. Något tam offensiv och står återigen för en horribel filmning.



Smalling - 3

Något svajig i inledningen. Har en uppenbart tydlig offensiv roll i backlinjen och driver effektivt upp på bollen. Slår en fantastiskt pass till Rashford som förtjänade bättre. Solid.



Rojo - 3

Energisk start, visar att han vill vara involverad. Får dock kliva av tidigt på grund av skada. Går från klarhet till klarhet som mittback.



Blind - 2

Har uppenbara problem med tempot i defensiven och offensivt “behövs han inte” då Martial fullkomligt översköljer den kanten.



Fellaini - 4

Jag har på sistone kritiserat Fellaini ganska rejält men idag gör han en riktigt bra match. Bestämd i passningsspelet och visar stor vilja att vinna matchen när det står och väger vid 2-0. Trots motståndet så är det i min värld en klar fyra i betyg.



Carrick - 3

Har en lugn afton men är trots det en av Uniteds viktigaste spelare. Letar alltid passningar framåt och utstrålar ett stort lugn defensivt.



Mata - 4

Står för en närmast briljant insats. Ser ut att må väldigt bra just nu, och spelar alltid sin bästa fotboll då han har spelare bakom sig som tillåter honom att driva inåt i planen (läs Young ikväll).



Martial - 4

Det blir extremt tydligt vilket fotbollskunnande han besitter när United möter sämre motstånd. Har totalt lekstuga på sin kant och gör ett väldigt vackert mål.



Rooney - 3

Såg för kvällen pigg, fräsch och glad ut. Tangerar Sir Bobby Charltons målrekord med ett (väl avvägt?) knä. Förhoppningsvis kan det här vara starten på en fin vårsäsong.



Rashford - 4

Lite väl självisk i första men fortfarande otroligt bra. I andra tittar han upp mer och gör således en ännu bättre halvlek. Kvick i fötterna, teknisk och med en otrolig fart. Ser ut att hittat formen igen.



Inhoppare



Jones - 3

Stabil match bredvid Smalling och visar att det inte är enbart samarbetet med Rojo som fått honom att visa god form på sistone.



Schweinsteiger - 2

Helt okej inhopp.



Fosu-Mensah - 2

2017-01-07 17:25:01

