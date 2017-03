Paul Pogba tvingades utgå skadad i andra halvlek.

Spelarbetyg: Manchester United – Rostov

Ingen match att skriva hem om. Men United är vidare och det är det som räknas.

2017-03-16 23:12:45

Har absolut inget att göra i första halvlek. Tvingas till några räddningar i andra, och speciellt en nick med dryga tio kvar där han visar upp snabba reflexer och gör en superräddning, och räddningen på frisparken i matchens sista sekund. Räddar segern.Bombar på längs sin högerkant så mycket han kan. Finns spelbar, tar sig runt och slår inlägg, speciellt i första halvlek. Defensivt sätts han inte på några större prov.Slarvar lite någon gång, men spelar energiskt och kommer ofta tillbaka. Kliver fram och gör brytningar. Kastar sig framför bollen och räddar ett bra skottläge i andra halvlek. Trebackslinjen är inte helt samspelt.Den ganska nya trebackslinjen ser inte helt samspelt ut. Behöver inte göra mycket i första men har problem vid några tillfällen i andra halvlek när United ger ifrån sig initiativet. Men en okej match.Har en farlig nick på hörna i matchens inledning men målvakten räddar. Precis som med sina kollegor ser inte samspelet hundra ut matchen igenom. Litet extra plus för att det var kul att se honom ha lite fruktstund i andra halvlek.Överspelad en gång i första halvlek, sätts annars inte på så mycket defensiva prov. Fyller på på sin kant, men det skapas inget riktigt farligt. Går ut skadad efter en smäll mot huvudet.Gör några bra brytningar när han kliver fram i plan. Offensivt kan man kräva mer av spanjoren i att ta en kreativare roll. Men United stannar kvar med mycket folk hemma, vilket inte underlättar för honom i det spelet.Är involverad i spelet och vill göra saker. Lite okoncentrerad ibland och slår bort några passningar, men gör en del bra saker en mot en. Tvingas ut tidigt i andra efter att, som det såg ut, skada baksida lår i en löpning.Hittar några fina bollar i djupled, och är fyndig och rörlig. Vinner boll på mittplan och följer med hela vägen fram på kontringen och gör matchens enda mål. Försvinner lite från och till, men United ger också ifrån sig initiativet i delar av andra halvlek.Kvick med boll, men i dag gick inte studsarna riktigt armenierns väg. Borde gjort mål i första halvlek när han kommer fri, men chippar utanför. Slår det fina inlägget som Mata kan trycka in till matchens enda mål.Träffar stolpen två gånger om i första halvlek. Är sedan högst delaktig i målet. Involverad på mittplan och sedan en liten klacktouch till Mata som kan trycka in bollen i mål. Gör en del fina skarvar och passningar, men blir också ganska ensam när United ligger lågt.Är stark i kroppen och vinner lite boll. Visar även upp en fin teknik när han briljerar lite med bollen i luften.Kommer in som wingback, till väster dessutom. Märklig position för Jones, och det märks att det inte är där han är som bäst. Slår bort några enkla bollar, och ger bort en frispark precis i slutet.Ingen match att skriva hem om. Men United är vidare och det är det som räknas.United gick för att avgöra i den första halvleken på Old Trafford, men man fick inte hål på gästerna. Istället blev det onödigt spännande i den andra akten, och hade det inte varit för att Mata gett lagen ledningen i den 70e minuten hade det kunnat bli riktigt svettigt. Apropå svettigt; Romeros vassa räddning i matchens sista sekund hindrade matchen från att gå till förlängning.Manchester United fick med sig ett värdefullt bortamål från den ryska åkern förra torsdagen, och ett bortasvagt Rostov är därmed stora underdogs inför returen på Old Traffords gröna matta.Manchester United går i bräschen för fotbollsklubbar i Storbritannien när man nu startar ett samarbete med HBTQ-välgörenhetsorganisationen Stonewall. Genom samarbetet blir Manchester United också en officiell medlem av TeamPride.Manchester United lyckades inte överkomma den monumentala uppgiften att besegra Chelsea på bortaplan i FA-cupens sjätte omgång. Det var Kante som visade vägen för hemmalaget med matchens enda mål, samtidigt som matchen präglades av ett tveksamt domslut.United förlorade på Stamford Bridge efter en tidig utvisning på Herrera. Chelsea vann med 1–0.Sjätte rundan av FA-cupen står på tur för Manchester United och ingen mer än Chelsea står på schemat borta i London.Rojo var bäste Unitedspelare i RysslandEn tuff bortamatch i Ryssland väntade. Och tufft blev det onekligen efter en halvdan insats av Manchester United.Det är dags för åttondelsfinal i Europa League och Manchester United har rest till Ryssland för att drabba samman med FC Rostov. Det är första gången lagen ställs mot varandra.