Spelarbetyg: Manchester United - Saint-Étienne (3-0)

Zlatan triumferade när United tog kommandot mot Saint-Étienne.





5=Cantona

4=Mycket bra

3=Bra

2=Godkänd

1=Usel





Romero 3 – Luftades som vanligt i cupspelet och gjorde det med den ära idag igen. Måste säga att jag är väldigt nöjd med att honom som andremålvakt, men frågan är väl om han inte är lite för bra för det? Borde kunna vara förstamålvakt i ett lag som inte är många snäpp under United.



Bailly 3 – Verkar mer och mer ta rollen som den riktiga chefen i backlinjen med sin kompromisslösa stil. Lutar mer och mer åt att han är våran bästa mittback.



Smalling 3 – Stabil insats av Smalling som nog tagit chansen att spela in sig i startelvan igen.



Blind 3 – Är nog för långsam för att någonsin kunna bli en av världens bästa ytterbackar men han är nog den klart bästa vänsterbacken i truppen just nu. Klok spelare med en fin vänsterfot. Skulle vara kul att se honom på mittfältet någon gång också.



Valencia 3 – Godkänd insats av Valencia som vanligt. Kanske inte lika framstående offensivt som han kan vara ibland men har verkligen cementerat sin plats i laget denna säsong. Troligen ett av de första namnen i startelvan för Mourinho.



Pogba 4 – Bra i överkant insats av Pogba idag. Briljant passning till Mata tidigt i matchen och ett flertal fina tekniska nummer stack ut. Men även hans rörelsemönster och kontroll över tempot imponerade idag. På väg att hitta rätt i en lite mer defensiv roll än det var tänkt från början. Svävar på gränsen mellan en trea och en fyra för mig, men känner mig givmild.



Herrera 3 – Standard insats av Ander, inte mycket att tillägga.



Fellaini (ut 45) 1 – Såg (stundtals) nästan ut som en fotbollsspelare där ett tag unde halvleken, sen slog han bort en 5 meterspassning så grovt det var möjlig, då insåg man att det fortsatt är lite surrealistiskt att detta är en Unitedspelare.



Mata (ut 70) 2 – Borde gjort mål när han frispelades av Pogba, ett 2-0 hade suttit bra i det läget. Annars fortsatt ganska så bra från sin kantposition men utan att riktigt få till det idag.



Martial (ut 84) 4 – Dribblar fint vid en mängd tillfällen. Onödigt varnad, kan visa sig kostsamt i framtiden. Är ett hot varenda gång han har bollen idag, på väg mot storformen?



Ibrahimovic 5 – Gör säsongens turligaste mål vid 1-0, har tur igen vid 2-0. Men vad spelar det för roll? Avslutar det hela med en straff. Kanske inte bra nog i spelet för att motivera en femma, men tre mål kommer man långt på.



Lingard (in 45) 3 – Springer mycket som vanligt, men saknar en del rent tekniskt för mig. Med tanke på formen hans konkurrenter på mittfältet visat upp på sistone så är det nog långt till startelvan för Lingard.



Rashford (in 70) – Spelade för kort tid för att betygsättas.



Young (in 84) – Spelade för kort tid för att betygsättas.

BJÖRN BENZLER

2017-02-16 23:06:00

