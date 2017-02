Spelarbetyg: Manchester United - Southampton FC

Trots en svag insats av Manchester United så lyckades man ta hem ligacupstiteln till Old Trafford efter mål av Zlatan och Lingard. Det var dock svensken som fick stå i centrum efter matchen.

5=Världsklass

4=Mycket bra

3=Bra

2=Godkänd

1=Usel



De Gea: 3

Gör det jobb han ska göra och lyckas står för ett par riktigt bra räddningar när han sätts på prov. Chanslös på båda målen, även om han är med bra vid 2-1.



Valencia: 2.5

Jämfört med sina backkollegor så gör Valencia en högst godkänd match. Fyllde på bra i offensiven och var med i defensiven i första halvlek. Går inte upp offensivt lika mycket i andra och missar i positioneringen. Valencias kommunikation med Mata var annars usel, vilket drar ner på betyget.



Bailly: 1

Håller inte att vara såpass nervös som Bailly var i en ligacupfinal. Gav aldrig ett lungt intryck och tjongade mest bort bollen. Bollkontrollen var dessutom under all kritik och mer krävs av mittbacken som på senare tid har gått ner sig. Missar grovt i markeringen på 2-1 målet också.



Smalling: 3

Kändes för mig som den mer stabilare spelaren i försvaret och var inte lika virrig som sin backkollega. Står för små skavanker här och där men lyckas rädda upp sina misstag på ett bra sätt,



Rojo: 1

Ger argentinaren helst ett streck om det hade gått. Totalt uselt i sina markeringar och positionspel, vilket gav Southampton många stora ytor att spela på. Verkade nästan helt vilsen på planen då han stundtals agerade som lagets tredje mittback. Står dock för en assist till Lingard, vilket är något positivt i alla fall.



Herrera: 1

Ingen bra insats av Herrera idag och om någon kan förklara för mig vilken position eller roll han hade idag så hade det varit väldigt snällt. Spelar aggresivt och ivrigt, vilket är bra, men just i denna matchen tilläts det för mycket ytor från spanjoren, som likväl hade kunnat blivit utvisad. Southampton kunde enkelt rulla förbi mittfältet idag för att skapa chanser. Måste annars få ihop ett bättre partnership med Pogba om det ska funka i mitten. Assistera Zlatan alldeles utmärkt till lagets tredje och avgörande mål.



Pogba: 2

Väldigt, väldigt svag två. Hade det inte varit för Pogbas offensiva insats idag så hade fransmannen varit underkänd. Är som sagt en viktigt pjäs för uppbyggnaden utav det offensiva spelet, men han täcker inte upp bra nog i defensiven. Missar markeringen på både Tadic och Romeu idag, vilket hade kunnat leda till två mål för Southampton. Likt sin kollega så måste Pogba få ihop en bättre parnership med sina medspelare på mitten.



Lingard: 1.5 ut 77'

Det som överraskade mig mest idag var att Lingard gjort ett mål, trots en usel insats. Tappar mycket boll och verkade väldigt vilsen på planen, likt Rojo. Hittar inte heller rätt adress med sina passningar under matchens gång. Hade även kunnat bli tvåmålskytt om han hade haft bättre skärpa i avslutet.



Mata: 1 Ut 45'

Fullt förståerligt att han står för en tveksam insats då han dagen innan varit på begravning. Trots det står Mata för en insats där han inte har någon skärpa i passningarna eller i sitt lung. Det var enkelt för Mata att tjonga iväg bollen på ingenting bara för att undvika pressen ifrån Southampton. Byts ut i pausvilan, helt korrekt dessutom.



Martial: 2 ut 90'

Är väl den ende i laget som vågade utmana och komma med fart när det vankades chans. Var väldigt aggressiv på det sättet, vilket är bra. Trots detta så uträttar han inte mycket för laget rent offensivt och blir istället av med bollen, vilket lämnar en bitter eftersmak där man önskar mer ifrån fransmannen. Jobbar dock mer i defensiven än vanligt, vilket överraskade mig. Kämpar dessutom bra i uppbygnnanden av lagets tredje mål, vilket höjer betyget.



Zlatan: 5

Det är ganska häftigt, 35 år och avgöra en engelsk ligacupfinal med två mål. Finns absolut argument emot Zlatan i enstaka situationer, men sanningen är att hans kollegor inte ger honom mycket att jobba på. När han väl har bollen så känns det farligt, antingen blir det en målchans eller en väldigt bra passning. Avgör finalen i 88de minuten med en stark nick utan någon kondition alls, imponerande. Man of the Match dessutom, världsklass.

Avbytare

Carrick: 2.5 in 45

Matchen lugnades ner sig en aning när Carrick kom in även om Southampton la in en högre växel och gjorde mål. Mittfältet blev bättre balanserat, samtidigt som Carrick lyckades få igång en rörligare spel på mitten.



Rashford: 2.5 in 77'

Blev betydligt rakare när Rashford kom in och yngligen gav Zlatan mer alternativ att spela på. Fick till ett par skott på mål som testade Forster i målet. Fint inhopp.



Fellaini: - in 90'

Spelade för kort tid för att betygsättas.